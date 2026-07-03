Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildi

·0·Texno
Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildi

Texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan yangilik tarqaldi: Microsoft korporatsiyasining Project Aion kodli nomi ostidagi yangi operatsion tizimi ish jarayoni aks etgan video internetga sizdirildi. Ushbu tizim anʼanaviy Windows konsepsiyasidan sezilarli darajada farq qilib, sunʼiy intellekt va bulutli texnologiyalarga asoslangan kelajak kompyuterlari uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu video 2024-yil davomida yozib olingan boʻlib, u Microsoft kompaniyasining ichki laboratoriyalaridagi tajribalardan biri ekanligini koʻrsatadi. Hozircha ushbu tizimning rasmiy taqdimoti oʻtkazilmagan va u ommaviy foydalanishga chiqarilishi ham nomaʼlum. Biroq, Project Aion doirasidagi ishlanmalar kompaniyaning kelgusi mahsulotlarida, xususan, Windows 11 yoki Windows 12 yangilanishlarida oʻz aksini topishi mumkin.

Project Aion klassik Windows arxitekturasiga ega emas, balki uning Win3 deb ataluvchi sezilarli darajada qisqartirilgan va optimallashtirilgan versiyasiga tayanadi. Tizimning asosiy ustunlari sifatida sunʼiy intellekt va Microsoft Edge brauzeri tanlangan. Bu yondashuv Google tomonidan ishlab chiqilgan ChromeOS tizimini eslatib yuboradi, ammo Microsoft bu yerda asosiy eʼtiborni AI (sunʼiy intellekt) imkoniyatlariga qaratgan.

Veb-ilovalar va bulutli kelajak

Ushbu operatsion tizimning eng muhim xususiyati shundaki, u Windows uchun moʻljallangan anʼanaviy (.exe) ilovalarni bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushira olmaydi. Buning oʻrniga Project Aion foydalanuvchilarga veb-saytlar va progressiv veb-ilovalar (PWA) orqali xizmat koʻrsatadi. Bu tizimning tezkor ishlashini va kam quvvat sarflashini taʼminlaydi.

Agar foydalanuvchiga murakkab dasturlar, masalan, ogʻir grafik muharrirlar yoki maxsus biznes dasturlari kerak boʻlsa, Microsoft ularni bulutli servislar orqali taqdim etishni rejalashtirgan. Xususan, Windows 365 xizmati yordamida toʻliq funksional dasturlarni masofaviy serverlar quvvatidan foydalangan holda ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu esa hatto kuchsiz noutbuklarda ham professional vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday yengil operatsion tizimlar katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda taʼlim va ofis ishlari uchun arzon, ammo tezkor qurilmalarga talab yuqori. Project Aion kabi tizimlar oʻrnatilgan noutbuklar oʻquvchilar va talabalar uchun qulay va hamyonbop yechim boʻlishi mumkin, chunki ular kuchli apparat taʼminotini talab qilmaydi.

Sunʼiy intellekt agenti sifatidagi Windows

Microsoft rahbariyati avvalroq Windows tizimini oddiy interfeysdan toʻlaqonli "AI-agent" darajasiga koʻtarish niyatida ekanligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Project Aion loyihasi aynan shu strategiyaning bir qismi boʻlishi ehtimoli yuqori. Tizim foydalanuvchining odatlarini oʻrganib, unga kerakli maʼlumotlarni oldindan tayyorlab berishi va murakkab buyruqlarni mustaqil bajarishi kutilmoqda.

Hozircha Project Aion faqat eksperimental loyiha boʻlib qolmoqda. Biroq, texnologiya gigantining ushbu yoʻnalishdagi harakatlari shuni koʻrsatadiki, kelajakda biz ogʻir va murakkab operatsion tizimlardan voz kechib, butunlay internet va sunʼiy intellektga bogʻlangan yengil platformalarga oʻtamiz. Microsoft bu borada Apple va Google bilan raqobatda oʻzining yangi soʻzini aytishga tayyorlanmoqda.

MicrosoftWindowsProject AionSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaNVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaBugun, 03:25Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi