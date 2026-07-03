Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildi
Texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan yangilik tarqaldi: Microsoft korporatsiyasining Project Aion kodli nomi ostidagi yangi operatsion tizimi ish jarayoni aks etgan video internetga sizdirildi. Ushbu tizim anʼanaviy Windows konsepsiyasidan sezilarli darajada farq qilib, sunʼiy intellekt va bulutli texnologiyalarga asoslangan kelajak kompyuterlari uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu video 2024-yil davomida yozib olingan boʻlib, u Microsoft kompaniyasining ichki laboratoriyalaridagi tajribalardan biri ekanligini koʻrsatadi. Hozircha ushbu tizimning rasmiy taqdimoti oʻtkazilmagan va u ommaviy foydalanishga chiqarilishi ham nomaʼlum. Biroq, Project Aion doirasidagi ishlanmalar kompaniyaning kelgusi mahsulotlarida, xususan, Windows 11 yoki Windows 12 yangilanishlarida oʻz aksini topishi mumkin.
Project Aion klassik Windows arxitekturasiga ega emas, balki uning Win3 deb ataluvchi sezilarli darajada qisqartirilgan va optimallashtirilgan versiyasiga tayanadi. Tizimning asosiy ustunlari sifatida sunʼiy intellekt va Microsoft Edge brauzeri tanlangan. Bu yondashuv Google tomonidan ishlab chiqilgan ChromeOS tizimini eslatib yuboradi, ammo Microsoft bu yerda asosiy eʼtiborni AI (sunʼiy intellekt) imkoniyatlariga qaratgan.
Veb-ilovalar va bulutli kelajakUshbu operatsion tizimning eng muhim xususiyati shundaki, u Windows uchun moʻljallangan anʼanaviy (.exe) ilovalarni bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushira olmaydi. Buning oʻrniga Project Aion foydalanuvchilarga veb-saytlar va progressiv veb-ilovalar (PWA) orqali xizmat koʻrsatadi. Bu tizimning tezkor ishlashini va kam quvvat sarflashini taʼminlaydi.
Agar foydalanuvchiga murakkab dasturlar, masalan, ogʻir grafik muharrirlar yoki maxsus biznes dasturlari kerak boʻlsa, Microsoft ularni bulutli servislar orqali taqdim etishni rejalashtirgan. Xususan, Windows 365 xizmati yordamida toʻliq funksional dasturlarni masofaviy serverlar quvvatidan foydalangan holda ishga tushirish koʻzda tutilgan. Bu esa hatto kuchsiz noutbuklarda ham professional vazifalarni bajarish imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday yengil operatsion tizimlar katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda taʼlim va ofis ishlari uchun arzon, ammo tezkor qurilmalarga talab yuqori. Project Aion kabi tizimlar oʻrnatilgan noutbuklar oʻquvchilar va talabalar uchun qulay va hamyonbop yechim boʻlishi mumkin, chunki ular kuchli apparat taʼminotini talab qilmaydi.
Sunʼiy intellekt agenti sifatidagi WindowsMicrosoft rahbariyati avvalroq Windows tizimini oddiy interfeysdan toʻlaqonli "AI-agent" darajasiga koʻtarish niyatida ekanligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Project Aion loyihasi aynan shu strategiyaning bir qismi boʻlishi ehtimoli yuqori. Tizim foydalanuvchining odatlarini oʻrganib, unga kerakli maʼlumotlarni oldindan tayyorlab berishi va murakkab buyruqlarni mustaqil bajarishi kutilmoqda.
Hozircha Project Aion faqat eksperimental loyiha boʻlib qolmoqda. Biroq, texnologiya gigantining ushbu yoʻnalishdagi harakatlari shuni koʻrsatadiki, kelajakda biz ogʻir va murakkab operatsion tizimlardan voz kechib, butunlay internet va sunʼiy intellektga bogʻlangan yengil platformalarga oʻtamiz. Microsoft bu borada Apple va Google bilan raqobatda oʻzining yangi soʻzini aytishga tayyorlanmoqda.
…