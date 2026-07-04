Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldi

·0·Sport
Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldi

Angliya Premer-ligasi vakili Bornmut klubi hujum chizigʻini yangilash yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Jamoa Ispaniyaning Elche klubi forvardi Alvaro Rodriguez transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu transfer nafaqat ingliz va ispan klublari, balki Madridning Real Madrid jamoasi uchun ham moliyaviy jihatdan juda foydali boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Bornmut 21 yoshli urugvaylik hujumchi uchun dastlab 21,4 million funt sterling toʻlaydi. Bonuslar bilan birga transfer summasi 25,7 million funt sterlingga (taxminan 30 million yevro) yetishi mumkin. Alvaro Rodriguez dushanba kuni tibbiy koʻrikdan oʻtishi va klub bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashi rejalashtirilgan.

Real Madrid uchun kutilmagan daromad

Ushbu kelishuvdan eng koʻp manfaat koʻrayotgan tomonlardan biri bu Real Madrid klubidir. Gap shundaki, "qirollik klubi" oʻtgan yili oʻz tarbiyalanuvchisini Elchega bor-yoʻgʻi 2 million yevro evaziga sotayotganida, shartnomaga keyingi transferdan 50 foiz ulush olish bandini kiritgan edi. Endilikda madridliklar Alvaro Rodriguezning Angliyaga koʻchib oʻtishidan taxminan 12,5 million yevro sof foyda koʻradi.

Bu holat Real Madrid rahbariyatining yosh iqtidorlarni sotishda qoʻllayotgan strategiyasi naqadar samarali ekanini yana bir bor isbotladi. Klub akademiya bitiruvchilarini kam summaga qoʻyib yuborsa-da, ularning kelajakdagi transfer huquqlarining yarmini oʻzida saqlab qolish orqali katta daromad topishda davom etmoqda.

Bornmutning yangi strategiyasi va raqobat

Bornmut oʻtgan mavsumda Premer-ligada oʻz tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etgan edi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Marco Rose tarkibni yanada kuchaytirish va Yevropa maydonlari uchun kurashadigan jamoa shakllantirishni maqsad qilgan. Alvaro Rodriguez oʻtgan mavsumda La Ligada 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan holda skautlar nazariga tushgan edi.

Urugvaylik yosh yulduzning kelishi jamoa hujumidagi raqobatni kuchaytirishi aniq. U asosiy tarkibdagi oʻrin uchun Evanilson bilan raqobatlashadi. Shu bilan birga, ushbu transfer turkiyalik hujumchi Enes Unalning jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bornmut rahbariyati munosib taklif tushsa, Unalni qoʻyib yuborishga tayyor ekani aytilmoqda.

GOAL.com nashri xabariga koʻra, Bornmut nafaqat yangi oʻyinchilarni sotib olish, balki oʻzining yetakchi aʼzolarini ham saqlab qolish ustida ishlamoqda. Xususan, Premer-liganing bir qator grand klublari qiziqish doirasida boʻlgan Alex Scott jamoada qolishi kutilmoqda. Alvaro Rodriguezning transferi esa "olchalar"ning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi lozim.

BornmutReal MadridTransferFutbolPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiJamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiBugun, 15:07Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiBugun, 14:40Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiNeymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiBugun, 14:35Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi