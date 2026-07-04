Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldi
Angliya Premer-ligasi vakili Bornmut klubi hujum chizigʻini yangilash yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Jamoa Ispaniyaning Elche klubi forvardi Alvaro Rodriguez transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu transfer nafaqat ingliz va ispan klublari, balki Madridning Real Madrid jamoasi uchun ham moliyaviy jihatdan juda foydali boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Bornmut 21 yoshli urugvaylik hujumchi uchun dastlab 21,4 million funt sterling toʻlaydi. Bonuslar bilan birga transfer summasi 25,7 million funt sterlingga (taxminan 30 million yevro) yetishi mumkin. Alvaro Rodriguez dushanba kuni tibbiy koʻrikdan oʻtishi va klub bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashi rejalashtirilgan.
Real Madrid uchun kutilmagan daromadUshbu kelishuvdan eng koʻp manfaat koʻrayotgan tomonlardan biri bu Real Madrid klubidir. Gap shundaki, "qirollik klubi" oʻtgan yili oʻz tarbiyalanuvchisini Elchega bor-yoʻgʻi 2 million yevro evaziga sotayotganida, shartnomaga keyingi transferdan 50 foiz ulush olish bandini kiritgan edi. Endilikda madridliklar Alvaro Rodriguezning Angliyaga koʻchib oʻtishidan taxminan 12,5 million yevro sof foyda koʻradi.
Bu holat Real Madrid rahbariyatining yosh iqtidorlarni sotishda qoʻllayotgan strategiyasi naqadar samarali ekanini yana bir bor isbotladi. Klub akademiya bitiruvchilarini kam summaga qoʻyib yuborsa-da, ularning kelajakdagi transfer huquqlarining yarmini oʻzida saqlab qolish orqali katta daromad topishda davom etmoqda.
Bornmutning yangi strategiyasi va raqobatBornmut oʻtgan mavsumda Premer-ligada oʻz tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etgan edi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Marco Rose tarkibni yanada kuchaytirish va Yevropa maydonlari uchun kurashadigan jamoa shakllantirishni maqsad qilgan. Alvaro Rodriguez oʻtgan mavsumda La Ligada 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan holda skautlar nazariga tushgan edi.
Urugvaylik yosh yulduzning kelishi jamoa hujumidagi raqobatni kuchaytirishi aniq. U asosiy tarkibdagi oʻrin uchun Evanilson bilan raqobatlashadi. Shu bilan birga, ushbu transfer turkiyalik hujumchi Enes Unalning jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bornmut rahbariyati munosib taklif tushsa, Unalni qoʻyib yuborishga tayyor ekani aytilmoqda.
GOAL.com nashri xabariga koʻra, Bornmut nafaqat yangi oʻyinchilarni sotib olish, balki oʻzining yetakchi aʼzolarini ham saqlab qolish ustida ishlamoqda. Xususan, Premer-liganing bir qator grand klublari qiziqish doirasida boʻlgan Alex Scott jamoada qolishi kutilmoqda. Alvaro Rodriguezning transferi esa "olchalar"ning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi lozim.
…