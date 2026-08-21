Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdi

·7·Sport
Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdi
Qisqacha

Jonatan Devid inglizlarning Xall Siti klubidan tushgan taklifni rad etdi, ammo u hozircha Yuventus bosh murabbiyining rejalariga kirmayapti. Yuventus yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish uchun avval amaldagi o'yinchilarni sotishi va maoshlar byudjetini bo'shatishi kerak. Artur bilan shartnomani o'zaro kelishuv asosida bekor qilish jarayoni yakunlanish arafasida, biroq shundan keyin ham klub yana bir yarim himoyachini sotishi lozim.

Turinning Yuventus klubi qishki transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun oldin jamoa futbolchilarini sotishi va maoshlar byudjetini boʻshatishi shart. GOAL.com xabar berishicha, klubning transfer siyosati hozircha amaldagi oʻyinchilarni sotish jarayoni sekin kechayotgani sababli qiyin ahvolda qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tuttosport nashrining yozishicha, kanadalik hujumchi Jonatan Devid inglizlarning Xall Siti klubidan tushgan taklifga rad javobini berdi. Futbolchi hozircha «keksa sinyora» bosh murabbiyining rejalariga kirmayotgan boʻlsa-da, uni boshqa jamoaga transfer qilish borasida aniq yoʻnalishlar koʻrinmayapti va u ayni paytda noaniqlik holatida qolmoqda.

Markazdagi muammolar va Artur taqdiri

Jamoa yarim himoya chizigʻida ham shunga oʻxshash kadrlar muammosi yuzaga kelgan. Klub yangi futbolchilarni jalb etish uchun avvalo shu chizigʻdagi kamida ikki nafar oʻyinchidan qutulishi talab etiladi. Hozirda Artur bilan shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilish ishlari jadal ketmoqda va faqat soʻnggi detallar hal etilishi qolgan.

Artur ketganidan keyin ham Yuventus yana bir yarim himoyachini sotishi shart boʻladi. Fabio Miretti xizmatiga qiziqishlar saqlanib qolayotgan boʻlsa-da, turinliklarning 10 milliondan 15 million yevrogacha boʻlgan transfer narxi xaridorlarni biroz choʻchitmoqda.

Kopmeyners va ijara variantlari

Tarkibdagi vaziyat Teun Kopmeyners masalasida yanada murakkabroq tus olgan. Niderlandiyalik futbolchining klub balansidagi qiymati 30 million yevro atrofida baholanmoqda va hozircha hech bir jamoa shuncha mablagʻni sarflashga tayyor emas. Shu bois vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun ijara bitimlariga murojaat qilish ehtimoli ortib bormoqda.

Transfer oynasining yakuniy pallasi yaqinlashgani sari vaqtinchalik kelishuvlar orqali muammoli vaziyatlarni hal etish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu usul ayniqsa soʻnggi mavsumlardagi omadsiz oʻyinlaridan keyin toʻlaqonli transfer asosida sotib yuborish qiyin boʻlgan futbolchilar uchun eng maqbul yechimga aylanmoqda.

YuventusJonatan DevidTransferlarA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediChristian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediBugun, 11:31La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiLa Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiBugun, 11:19Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)