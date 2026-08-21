Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdi
Jonatan Devid inglizlarning Xall Siti klubidan tushgan taklifni rad etdi, ammo u hozircha Yuventus bosh murabbiyining rejalariga kirmayapti. Yuventus yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish uchun avval amaldagi o'yinchilarni sotishi va maoshlar byudjetini bo'shatishi kerak. Artur bilan shartnomani o'zaro kelishuv asosida bekor qilish jarayoni yakunlanish arafasida, biroq shundan keyin ham klub yana bir yarim himoyachini sotishi lozim.
Turinning Yuventus klubi qishki transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish va yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun oldin jamoa futbolchilarini sotishi va maoshlar byudjetini boʻshatishi shart. GOAL.com xabar berishicha, klubning transfer siyosati hozircha amaldagi oʻyinchilarni sotish jarayoni sekin kechayotgani sababli qiyin ahvolda qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tuttosport nashrining yozishicha, kanadalik hujumchi Jonatan Devid inglizlarning Xall Siti klubidan tushgan taklifga rad javobini berdi. Futbolchi hozircha «keksa sinyora» bosh murabbiyining rejalariga kirmayotgan boʻlsa-da, uni boshqa jamoaga transfer qilish borasida aniq yoʻnalishlar koʻrinmayapti va u ayni paytda noaniqlik holatida qolmoqda.
Markazdagi muammolar va Artur taqdiriJamoa yarim himoya chizigʻida ham shunga oʻxshash kadrlar muammosi yuzaga kelgan. Klub yangi futbolchilarni jalb etish uchun avvalo shu chizigʻdagi kamida ikki nafar oʻyinchidan qutulishi talab etiladi. Hozirda Artur bilan shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilish ishlari jadal ketmoqda va faqat soʻnggi detallar hal etilishi qolgan.
Artur ketganidan keyin ham Yuventus yana bir yarim himoyachini sotishi shart boʻladi. Fabio Miretti xizmatiga qiziqishlar saqlanib qolayotgan boʻlsa-da, turinliklarning 10 milliondan 15 million yevrogacha boʻlgan transfer narxi xaridorlarni biroz choʻchitmoqda.
Kopmeyners va ijara variantlariTarkibdagi vaziyat Teun Kopmeyners masalasida yanada murakkabroq tus olgan. Niderlandiyalik futbolchining klub balansidagi qiymati 30 million yevro atrofida baholanmoqda va hozircha hech bir jamoa shuncha mablagʻni sarflashga tayyor emas. Shu bois vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun ijara bitimlariga murojaat qilish ehtimoli ortib bormoqda.
Transfer oynasining yakuniy pallasi yaqinlashgani sari vaqtinchalik kelishuvlar orqali muammoli vaziyatlarni hal etish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu usul ayniqsa soʻnggi mavsumlardagi omadsiz oʻyinlaridan keyin toʻlaqonli transfer asosida sotib yuborish qiyin boʻlgan futbolchilar uchun eng maqbul yechimga aylanmoqda.
…