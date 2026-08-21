Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldi

·18·Sport
Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldi
Qisqacha

Lionel Messi Filadelfiya Yunon bilan 2:2 hisobidagi uchrashuvda raqib futbolchisi Kvinn Sallivanning bosh qismiga ochiq qo'l bilan urgani aks etgan video sabab MLS Intizom qo'mitasi tekshiruviga tortilishi mumkin. Bosh hakam epizod vaqtida hech qanday intizomiy jazo qo'llamagan, biroq qo'mita uchrashuv videolarini qayta ko'rib chiqib, qaror chiqarishi mumkin.

Inter Mayami jamoasi sardori Lionel Messi MLSIntizom qoʻmitasi tomonidan tekshiruvga tortilishi mumkin. GOAL.com xabar berishicha, Filadelfiya Yunon bilan kechgan shiddatli uchrashuvdagi shubhali harakati argentinalik yulduzning diskvalifikatsiya qilinishiga sabab boʻlishi ehtimoli bor. Mazkur holat chempionatdagi peshqadamlik uchun kurashayotgan klub rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSh chempionatining navbatdagi turida Filadelfiya Yunon va Inter Mayami jamoalari 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdilar. Maydonda kechgan keskin kurashlar va tarang vaziyatlar oʻyin taqdiriga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi. Xususan, oʻyin davomida oʻz hisobiga navbatdagi golni yozdirib qoʻygan Lionel Messi raqib futbolchisi bilan toʻqnashuv markazida qoldi.

Maydondagi taranglik va bahsli vaziyat

Ikkinchi boʻlimda har ikki jamoa futbolchilari oʻrtasidagi oʻzaro tushunmovchiliklar avjiga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoashyolarga koʻra, oʻyindan tashqari vaziyatda Lionel Messi raqib jamoa vakili Kvinn Sallivan bilan toʻqnashib ketgan. Kadrlarda argentinalik hujumchining ochiq qoʻl bilan raqibining bosh qismiga urgani aks etgan boʻlib, bu holat futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Qayd etilishicha, mazkur epizod vaqtida uchrashuv bosh hakami vaziyatga oʻz vaqtida chora koʻrmagan va maydonda hech qanday intizomiy jazo qoʻllanilmagan. Hakamning eʼtiboridan chetda qolgan ushbu holat endilikda MLS Intizom qoʻmitasining maxsus tekshiruvi uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Ligadagi masʼullar uchrashuv videolarini qayta koʻrib chiqib, yakuniy qaror chiqarish huquqiga egadirlar.

Intizomiy sanksiyalar xavfi va jamoa rejalari

Agar qoʻmita tomonidan Lionel Messining harakatlarida zoʻravonlik alomatlari bor deb topilsa, u holda tajribali futbolchi moliyaviy jarimaga tortilishi yoki rasmiy ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyaga uchrashi mumkin. Maydon tashqarisidagi bunday tartibsizliklar uchun qoʻllaniladigan jazolar qatʼiy boʻlib, bu holat Mayami klubining kelgusi oʻyinlardagi taktik rejalarini oʻzgartirib yuborishi turgan gap.

Inter Mayami uchun oʻz sardoridan mahrum boʻlish Sharqiy konferensiya turnir jadvalidagi yetakchilikni saqlab qolish yoʻlidagi katta yoʻqotishga aylanishi mumkin. Ayni paytda klub rasmiy qarorni xavotir bilan kutmoqda. Murabbiylar shtabi yuzaga kelgan vaziyat tufayli yuzaga kelgan shovqinlarni chetga surib, jamoaning oldingi chiziqdagi harakatlarini mavsumning ikkinchi yarmiga moslashtirish ustida ish olib bormoqda.

Lionel MessiInter MayamiMLSFutbolFiladelfiya Yunon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediChristian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediBugun, 11:31La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiLa Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiBugun, 11:19Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)