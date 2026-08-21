Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldi
Lionel Messi Filadelfiya Yunon bilan 2:2 hisobidagi uchrashuvda raqib futbolchisi Kvinn Sallivanning bosh qismiga ochiq qo'l bilan urgani aks etgan video sabab MLS Intizom qo'mitasi tekshiruviga tortilishi mumkin. Bosh hakam epizod vaqtida hech qanday intizomiy jazo qo'llamagan, biroq qo'mita uchrashuv videolarini qayta ko'rib chiqib, qaror chiqarishi mumkin.
Inter Mayami jamoasi sardori Lionel Messi MLSIntizom qoʻmitasi tomonidan tekshiruvga tortilishi mumkin. GOAL.com xabar berishicha, Filadelfiya Yunon bilan kechgan shiddatli uchrashuvdagi shubhali harakati argentinalik yulduzning diskvalifikatsiya qilinishiga sabab boʻlishi ehtimoli bor. Mazkur holat chempionatdagi peshqadamlik uchun kurashayotgan klub rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSh chempionatining navbatdagi turida Filadelfiya Yunon va Inter Mayami jamoalari 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdilar. Maydonda kechgan keskin kurashlar va tarang vaziyatlar oʻyin taqdiriga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi. Xususan, oʻyin davomida oʻz hisobiga navbatdagi golni yozdirib qoʻygan Lionel Messi raqib futbolchisi bilan toʻqnashuv markazida qoldi.
Maydondagi taranglik va bahsli vaziyatIkkinchi boʻlimda har ikki jamoa futbolchilari oʻrtasidagi oʻzaro tushunmovchiliklar avjiga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoashyolarga koʻra, oʻyindan tashqari vaziyatda Lionel Messi raqib jamoa vakili Kvinn Sallivan bilan toʻqnashib ketgan. Kadrlarda argentinalik hujumchining ochiq qoʻl bilan raqibining bosh qismiga urgani aks etgan boʻlib, bu holat futbol jamoatchiligi orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Qayd etilishicha, mazkur epizod vaqtida uchrashuv bosh hakami vaziyatga oʻz vaqtida chora koʻrmagan va maydonda hech qanday intizomiy jazo qoʻllanilmagan. Hakamning eʼtiboridan chetda qolgan ushbu holat endilikda MLS Intizom qoʻmitasining maxsus tekshiruvi uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Ligadagi masʼullar uchrashuv videolarini qayta koʻrib chiqib, yakuniy qaror chiqarish huquqiga egadirlar.
Intizomiy sanksiyalar xavfi va jamoa rejalariAgar qoʻmita tomonidan Lionel Messining harakatlarida zoʻravonlik alomatlari bor deb topilsa, u holda tajribali futbolchi moliyaviy jarimaga tortilishi yoki rasmiy ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyaga uchrashi mumkin. Maydon tashqarisidagi bunday tartibsizliklar uchun qoʻllaniladigan jazolar qatʼiy boʻlib, bu holat Mayami klubining kelgusi oʻyinlardagi taktik rejalarini oʻzgartirib yuborishi turgan gap.
Inter Mayami uchun oʻz sardoridan mahrum boʻlish Sharqiy konferensiya turnir jadvalidagi yetakchilikni saqlab qolish yoʻlidagi katta yoʻqotishga aylanishi mumkin. Ayni paytda klub rasmiy qarorni xavotir bilan kutmoqda. Murabbiylar shtabi yuzaga kelgan vaziyat tufayli yuzaga kelgan shovqinlarni chetga surib, jamoaning oldingi chiziqdagi harakatlarini mavsumning ikkinchi yarmiga moslashtirish ustida ish olib bormoqda.
…