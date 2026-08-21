Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqda

·0·Sport
Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqda

Ispaniyaning taniqli El Chiringuito TV telekanali tarqatgan xabarlarga koʻra, Inter jamoasi sardori Lautaro Martines kataloniyaliklar bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Mazkur transfer ehtimoli futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, bitimning amalga oshishi amalda juda murakkab vazifa boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashrining yoritishicha, Barselona sport direktori Deko oʻtgan hafta hujumchining agenti Alexandro Kamano bilan rasmiy uchrashuv oʻtkazgan. Tomonlar muzokaralar yakuniga koʻra asosiy shartlar boʻyicha oʻzaro kelishuvga kelishgani aytilmoqda.

Transferning moliyaviy tomoni va asosiy muammolar

Kataloniya klubi yozgi transfer oynasining asosiy maqsadi boʻlgan Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib olish imkonsiz boʻlib qolganidan soʻng, eʼtiborini argentinalik boshqa bir hujumchiga qaratdi. Barselona rahbariyati Inter sardorining transferi uchun taxminan 100 million yevro miqdorida mablagʻ yoʻnaltirishga tayyor ekani maʼlum qilindi.

Shunga qaramay, mazkur transfer amalga oshishi uchun hozircha toʻsiqlar yetarlicha. Xususan, transfer oynasining yopilishiga atigi oʻn kuncha vaqt qolgani va Inter klubi oʻzining yetakchi toʻpurarini sotish niyatida emasligi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Milanliklar qisqa fursat ichida bunchalik darajadagi futbolchiga munosib oʻrinbosar topish mushkulligini yaxshi tushunishadi.

Futbolchining oʻziga xos maqsadlari

Manbalarga koʻra, Lautaro Martinesning oʻzida ham Italiya klubini tark etish istagi yoʻq. U jamoaning chinakam sardori, yetakchisi va kiyinish xonasidagi asosiy tayanchi hisoblanadi. "Neradzurri" safida ikki bor magʻlubiyat alamini totib koʻrgan argentinalik hujumchining bosh maqsadi shu libosda Chempionlar ligasi kubogini bosh uzra baland koʻtarishdir.

Shu tariqa, Ispaniya OAV tarqatgan xabarlarga qaramasdan, ushbu shov-shuvli transferning amalga oshishi juda qiyin. Agar biron-bir kutilmagan burilish yuz bermasa, "El Toro" laqabli hujumchi oʻz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqda.

Lautaro MartinesBarselonaInterTransferChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediChristian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediBugun, 11:31La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiLa Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiBugun, 11:19Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)