Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqda
Ispaniyaning taniqli El Chiringuito TV telekanali tarqatgan xabarlarga koʻra, Inter jamoasi sardori Lautaro Martines kataloniyaliklar bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Mazkur transfer ehtimoli futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, bitimning amalga oshishi amalda juda murakkab vazifa boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashrining yoritishicha, Barselona sport direktori Deko oʻtgan hafta hujumchining agenti Alexandro Kamano bilan rasmiy uchrashuv oʻtkazgan. Tomonlar muzokaralar yakuniga koʻra asosiy shartlar boʻyicha oʻzaro kelishuvga kelishgani aytilmoqda.
Transferning moliyaviy tomoni va asosiy muammolarKataloniya klubi yozgi transfer oynasining asosiy maqsadi boʻlgan Julian Alvaresni oʻz safiga qoʻshib olish imkonsiz boʻlib qolganidan soʻng, eʼtiborini argentinalik boshqa bir hujumchiga qaratdi. Barselona rahbariyati Inter sardorining transferi uchun taxminan 100 million yevro miqdorida mablagʻ yoʻnaltirishga tayyor ekani maʼlum qilindi.
Shunga qaramay, mazkur transfer amalga oshishi uchun hozircha toʻsiqlar yetarlicha. Xususan, transfer oynasining yopilishiga atigi oʻn kuncha vaqt qolgani va Inter klubi oʻzining yetakchi toʻpurarini sotish niyatida emasligi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Milanliklar qisqa fursat ichida bunchalik darajadagi futbolchiga munosib oʻrinbosar topish mushkulligini yaxshi tushunishadi.
Futbolchining oʻziga xos maqsadlariManbalarga koʻra, Lautaro Martinesning oʻzida ham Italiya klubini tark etish istagi yoʻq. U jamoaning chinakam sardori, yetakchisi va kiyinish xonasidagi asosiy tayanchi hisoblanadi. "Neradzurri" safida ikki bor magʻlubiyat alamini totib koʻrgan argentinalik hujumchining bosh maqsadi shu libosda Chempionlar ligasi kubogini bosh uzra baland koʻtarishdir.
Shu tariqa, Ispaniya OAV tarqatgan xabarlarga qaramasdan, ushbu shov-shuvli transferning amalga oshishi juda qiyin. Agar biron-bir kutilmagan burilish yuz bermasa, "El Toro" laqabli hujumchi oʻz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqda.
…