Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikri

·3·Sport
Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikri
Qisqacha

Stiv Makmanaman Lamin Yamal hozircha Yan Diomandedan ancha yuqori darajada o'yin namoyish etayotganini aytdi. «Barselona» tarbiyalanuvchisi 2023-yilda 15 yoshida faoliyatini boshlab, ichki chempionat unvonlari, «Golden Boy» mukofoti, Yevropa chempionati va Jahon kubogi g'olibligini qo'lga kiritgan. «Real Madrid» RB Leipzigdan 140 million yevroga sotib olgan Yan Diomande esa Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Jud Bellingem bilan birga harakat qilishi kutilmoqda.

Ispaniya La Ligasida yosh yulduzlar o'rtasidagi raqobat va o'xshashliklar mavzusi doimiy ravishda futbol jamoatchiligi e'tiborida bo'lib kelmoqda. «Real Madrid» jamoasining yirik 140 million yevrolik transferi bo'lgan Yan Diomande va «Barselona» klubining iqtidorli tarbiyalanuvchisi Lamin Yamal o'rtasidagi muqarrar taqqoslashlar futbol olamida qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu ikki iqtidorli o'smir 2026–2027-yilgi mavsumda «Klassiko» qarama-qarshiligining turli qutblarida harakat qilib, Ispaniya chempionatining asosiy bezagiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, «Real Madrid»ning sobiq futbolchisi Stiv Makmanaman ESPN orqali bergan intervyusida Yan Diomande va Lamin Yamal imkoniyatlarini baholab, hozirgi kunda kataloniyaliklar vakili ustunroq ekanini ochiq tan olgan. Uning ta'kidlashicha, Lamin Yamal ayni paytda Yan Diomandega qaraganda ancha yuqori darajada o'yin namoyish etmoqda.

Lamin Yamalning misli ko'rilmagan yuksalishi

«Barselona» hujumchisi Lamin Yamal 2023-yilda 15 yoshida boshlagan rekord darajadagi parvozi evaziga La Liganing chinakam yulduziga aylandi. Ispaniya terma jamoasi a'zosi o'tgan davr mobaynida ichki chempionat unvonlari, «Golden Boy» mukofoti, Yevropa chempionati va Jahon kubogi g'olibligini qo'lga kiritishga ulgurdi.

Kataloniya klubi safida o'tgan mavsumda jarohatlarga qaramay 24 ta gol kiritgan va ko'plab golli uzatmalarni amalga oshirgan Yamal Lionel Messi bilan solishtirila boshlandi. Uning o'yin darajasi va doimiyligi futbol mutaxassislari, jumladan, Stiv Makmanaman tomonidan ham alohida e'tirof etilmoqda.

Diomandening «Real Madrid»dagi mashaqqatli sinovi

O'z navbatida, «Real Madrid» ham kelajakka katta umid bog'lab, RB Leipzig klubidan ivuarlik yosh vinger Yan Diomandeni o'z safiga qo'shib oldi. Qirollik klubi mazkur transfer uchun salmoqli mablag' sarfladi va futbolchi Kilian Mbappe, Vinisius Junior hamda Jud Bellingem kabi yulduzlar bilan bir qatorda harakat qilishi kutilmoqda.

Yosh jihatidan Lamin Yamaldan sakkiz oy katta bo'lgan Diomande ham xuddi shunday yuqori iqtidor egasi hisoblanadi. Biroq uning «Santiago Bernabeu»dagi harakatlari xuddi Kataloniyadagi kabi kuchli mikroskop ostida kuzatiladi va bosimdan qochib qutulib bo'lmaydi.

Makmanaman maslahati va kelajakdagi raqobat

Stiv Makmanaman ushbu taqqoslashlar va bosimni ijobiy qabul qilish lozimligini ta'kidlab o'tdi: «Lamin ayni paytda undan ancha ustun. Men uni 20 yildan sal kamroq vaqt oldin Leganesda o'ynaganini ko'rganman, uning qanday qilib bu darajaga yetib kelganiga ishonish qiyin». Sobiq futbolchining fikricha, zamonaviy futbolda bunday katta narxlar va qiyoslashlar odatiy holga aylangan.

Makmanaman Yamal juda yosh bo'lishiga qaramay ulkan yutuqlarga erishganini va ulkan tajribaga ega ekanini eslatdi. Shu boisdan Yan Diomande aynan Lamin Yamalning barqarorligi va yutuqlarini o'ziga namuna qilib olishi hamda bu raqobatni ijobiy qabul qilishi zarur.

Yan DiomandeLamin YamalReal MadridBarselonaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediChristian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediBugun, 11:31La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiLa Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydiBugun, 11:19Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)