Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikri
Stiv Makmanaman Lamin Yamal hozircha Yan Diomandedan ancha yuqori darajada o'yin namoyish etayotganini aytdi. «Barselona» tarbiyalanuvchisi 2023-yilda 15 yoshida faoliyatini boshlab, ichki chempionat unvonlari, «Golden Boy» mukofoti, Yevropa chempionati va Jahon kubogi g'olibligini qo'lga kiritgan. «Real Madrid» RB Leipzigdan 140 million yevroga sotib olgan Yan Diomande esa Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Jud Bellingem bilan birga harakat qilishi kutilmoqda.
Ispaniya La Ligasida yosh yulduzlar o'rtasidagi raqobat va o'xshashliklar mavzusi doimiy ravishda futbol jamoatchiligi e'tiborida bo'lib kelmoqda. «Real Madrid» jamoasining yirik 140 million yevrolik transferi bo'lgan Yan Diomande va «Barselona» klubining iqtidorli tarbiyalanuvchisi Lamin Yamal o'rtasidagi muqarrar taqqoslashlar futbol olamida qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu ikki iqtidorli o'smir 2026–2027-yilgi mavsumda «Klassiko» qarama-qarshiligining turli qutblarida harakat qilib, Ispaniya chempionatining asosiy bezagiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, «Real Madrid»ning sobiq futbolchisi Stiv Makmanaman ESPN orqali bergan intervyusida Yan Diomande va Lamin Yamal imkoniyatlarini baholab, hozirgi kunda kataloniyaliklar vakili ustunroq ekanini ochiq tan olgan. Uning ta'kidlashicha, Lamin Yamal ayni paytda Yan Diomandega qaraganda ancha yuqori darajada o'yin namoyish etmoqda.
Lamin Yamalning misli ko'rilmagan yuksalishi«Barselona» hujumchisi Lamin Yamal 2023-yilda 15 yoshida boshlagan rekord darajadagi parvozi evaziga La Liganing chinakam yulduziga aylandi. Ispaniya terma jamoasi a'zosi o'tgan davr mobaynida ichki chempionat unvonlari, «Golden Boy» mukofoti, Yevropa chempionati va Jahon kubogi g'olibligini qo'lga kiritishga ulgurdi.
Kataloniya klubi safida o'tgan mavsumda jarohatlarga qaramay 24 ta gol kiritgan va ko'plab golli uzatmalarni amalga oshirgan Yamal Lionel Messi bilan solishtirila boshlandi. Uning o'yin darajasi va doimiyligi futbol mutaxassislari, jumladan, Stiv Makmanaman tomonidan ham alohida e'tirof etilmoqda.
Diomandening «Real Madrid»dagi mashaqqatli sinoviO'z navbatida, «Real Madrid» ham kelajakka katta umid bog'lab, RB Leipzig klubidan ivuarlik yosh vinger Yan Diomandeni o'z safiga qo'shib oldi. Qirollik klubi mazkur transfer uchun salmoqli mablag' sarfladi va futbolchi Kilian Mbappe, Vinisius Junior hamda Jud Bellingem kabi yulduzlar bilan bir qatorda harakat qilishi kutilmoqda.
Yosh jihatidan Lamin Yamaldan sakkiz oy katta bo'lgan Diomande ham xuddi shunday yuqori iqtidor egasi hisoblanadi. Biroq uning «Santiago Bernabeu»dagi harakatlari xuddi Kataloniyadagi kabi kuchli mikroskop ostida kuzatiladi va bosimdan qochib qutulib bo'lmaydi.
Makmanaman maslahati va kelajakdagi raqobatStiv Makmanaman ushbu taqqoslashlar va bosimni ijobiy qabul qilish lozimligini ta'kidlab o'tdi: «Lamin ayni paytda undan ancha ustun. Men uni 20 yildan sal kamroq vaqt oldin Leganesda o'ynaganini ko'rganman, uning qanday qilib bu darajaga yetib kelganiga ishonish qiyin». Sobiq futbolchining fikricha, zamonaviy futbolda bunday katta narxlar va qiyoslashlar odatiy holga aylangan.
Makmanaman Yamal juda yosh bo'lishiga qaramay ulkan yutuqlarga erishganini va ulkan tajribaga ega ekanini eslatdi. Shu boisdan Yan Diomande aynan Lamin Yamalning barqarorligi va yutuqlarini o'ziga namuna qilib olishi hamda bu raqobatni ijobiy qabul qilishi zarur.
…