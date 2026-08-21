Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldi
Poco F9 Ultra xalqaro bozorga chiqishidan avval Geekbench bazasida ko'rinib, bir yadroli testda 2980 ball va ko'p yadroli sinovda 10 030 ball to'pladi. 26077PC53G model raqamli qurilma Abhishek Yadav tomonidan Poco F9 Ultra sifatida e'tirof etilgan bo'lib, u Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, Adreno 840 grafik chipi, 16 GB tezkor xotira va Android 16 bilan jihozlanadi.
Xiaomi brendining yangi avlod flagman qurilmalaridan biri hisoblangan Poco F9 Ultra xalqaro bozorga chiqishidan avval ilk bor Geekbench sinov bazasida koʻrinish berdi. Ushbu taqdimot oldidan tarqalgan maʼlumotlar texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki qurilma oʻta yuqori unumdorlik va taʼsirchan batareya quvvatini oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, 26077PC53G model raqamiga ega qurilma taniqli insayder Abhishek Yadav tomonidan bevosita Poco F9 Ultra modeli sifatida eʼtirof etilgan. Benchmark sinovlarida smartfon bir yadroli testda 2980 ball, koʻp yadroli sinovda esa 10 030 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkichlar mobil bozor uchun jiddiy qadam ekanini koʻrsatadi.
Eng yuqori unumdorlik va zamonaviy platformaQurilmaning apparat taʼminoti eng soʻnggi ishlanmalarga tayanadi. Xabarlarga koʻra, smartfon Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori hamda Adreno 840 grafik chipi bilan jihozlanadi. Shuningdek, tizim barqarorligi va koʻp vazifalilikni taʼminlash uchun 16 GB tezkor xotira (OZU) oʻrnatilgan boʻlib, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.
Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Poco F9 Ultra modeli dastlabki maʼlumotlarga koʻra Redmi K100 Pro Max smartfonining xalqaro versiyasi sifatida bozorga chiqariladi. Biroq global bozor uchun tayyorlanayotgan ushbu talqinda akkumulyator sigʻimi biroz oʻzgarib, 8050 mA·ch quvvatni tashkil etishi kutilmoqda.
Displey va ilgʻor kamera imkoniyatlariSmartfonning tashqi koʻrinishi va ekran imkoniyatlari ham eʼtirofga loyiq. U 6,9 dyuymli AMOLED-displey bilan taʼminlanib, 1200 × 2608 piksel ruxsatni, 185 Hz chastota yangilanishini hamda 4500 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini namoyish etadi. Bu multimedia va oʻyinlar ixlosmandlari uchun yuqori sifatli tasvir kafolatidir.
Optik imkoniyatlar boʻyicha ham qurilma yetakchilikni qoʻldan boy bermaydi. Asosiy kamera bloki quyidagi uchta modulsiz tasavvur qilib boʻlmaydigan darajada tuzilgan:
- Optik barqarorlashtirish tizimiga ega 200 megapikselli asosiy sensor
- 50 megapikselli periskopik modul va teleradioteleobyektiv
- 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul
- 32 megapikselli old kamera
…