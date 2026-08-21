Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldi

·20·Texno
Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldi
Qisqacha

Poco F9 Ultra xalqaro bozorga chiqishidan avval Geekbench bazasida ko'rinib, bir yadroli testda 2980 ball va ko'p yadroli sinovda 10 030 ball to'pladi. 26077PC53G model raqamli qurilma Abhishek Yadav tomonidan Poco F9 Ultra sifatida e'tirof etilgan bo'lib, u Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, Adreno 840 grafik chipi, 16 GB tezkor xotira va Android 16 bilan jihozlanadi.

Xiaomi brendining yangi avlod flagman qurilmalaridan biri hisoblangan Poco F9 Ultra xalqaro bozorga chiqishidan avval ilk bor Geekbench sinov bazasida koʻrinish berdi. Ushbu taqdimot oldidan tarqalgan maʼlumotlar texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki qurilma oʻta yuqori unumdorlik va taʼsirchan batareya quvvatini oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, 26077PC53G model raqamiga ega qurilma taniqli insayder Abhishek Yadav tomonidan bevosita Poco F9 Ultra modeli sifatida eʼtirof etilgan. Benchmark sinovlarida smartfon bir yadroli testda 2980 ball, koʻp yadroli sinovda esa 10 030 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkichlar mobil bozor uchun jiddiy qadam ekanini koʻrsatadi.

Eng yuqori unumdorlik va zamonaviy platforma

Qurilmaning apparat taʼminoti eng soʻnggi ishlanmalarga tayanadi. Xabarlarga koʻra, smartfon Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori hamda Adreno 840 grafik chipi bilan jihozlanadi. Shuningdek, tizim barqarorligi va koʻp vazifalilikni taʼminlash uchun 16 GB tezkor xotira (OZU) oʻrnatilgan boʻlib, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Poco F9 Ultra modeli dastlabki maʼlumotlarga koʻra Redmi K100 Pro Max smartfonining xalqaro versiyasi sifatida bozorga chiqariladi. Biroq global bozor uchun tayyorlanayotgan ushbu talqinda akkumulyator sigʻimi biroz oʻzgarib, 8050 mA·ch quvvatni tashkil etishi kutilmoqda.

Displey va ilgʻor kamera imkoniyatlari

Smartfonning tashqi koʻrinishi va ekran imkoniyatlari ham eʼtirofga loyiq. U 6,9 dyuymli AMOLED-displey bilan taʼminlanib, 1200 × 2608 piksel ruxsatni, 185 Hz chastota yangilanishini hamda 4500 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini namoyish etadi. Bu multimedia va oʻyinlar ixlosmandlari uchun yuqori sifatli tasvir kafolatidir.

Optik imkoniyatlar boʻyicha ham qurilma yetakchilikni qoʻldan boy bermaydi. Asosiy kamera bloki quyidagi uchta modulsiz tasavvur qilib boʻlmaydigan darajada tuzilgan:

  • Optik barqarorlashtirish tizimiga ega 200 megapikselli asosiy sensor
  • 50 megapikselli periskopik modul va teleradioteleobyektiv
  • 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul
  • 32 megapikselli old kamera
Eslatib oʻtamiz, Redmi K100 Pro seriyasidagi baza modellari savdolar boshlangan dastlabki haftaning oʻzidayoq yuqori talabga ega ekanini isbotlagan edi. Ilk yetti kun ichida K100 Pro va K100 Pro Max modellarining umumiy hajmining taxminan 95 foizi sotib boʻlingan. Bu esa Poco F9 Ultra modelining ham xalqaro miqyosda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yuqoriligidan dalolat beradi.

XiaomiPocoSnapdragonSmartfonAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiSmartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiBugun, 13:53Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiBugun, 12:54Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiRedmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiBugun, 11:29AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi