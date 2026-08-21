Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak
Fabio Kapelloning fikricha, joriy mavsum A seriyasida Interga raqobat tug'dira oladigan jamoa yo'q. U Inter yarim himoyasi kuchli va chuqur ekanini, Zielinski, Sucic hamda Stankovic jamoaga katta foyda keltirishi kutilayotganini ta'kidladi. Kapello Roma va Napoli ta'qibchilar orasida eng tayyor jamoalar ekanini, Yuventus asta-sekin rivojlanayotganini, Milan loyihasi esa to'g'ri yo'nalishda shakllanayotganini aytdi.
Italiya futbolining afsonaviy murabbiylaridan biri Fabio Kapello Italiya A seriyasidagi joriy mavsumiy vaziyat, yetakchi klublarning transfer siyosati hamda chempionlik poygasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda ichki birinchilikda milanliklarga raqobat tugʻdira oladigan jamoaning oʻzi yoʻq. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis grand klublarning Yevrokuboklardagi imkoniyatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kapelloning fikricha, tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi soʻnggi harakatlar «Inter»ning imkoniyatlarini yanada oshirgan. Xususan, jamoaga qoʻshilgan yangi yarim himoyachi tarkibdagi jismoniy yetishmovchilik va xarakter masalasini toʻliq yopgan. Tajribali murabbiyning soʻzlariga koʻra, qogʻozda hamma narsa mukammal koʻrinmoqda va bu transfer jamoa uchun ideal yakuniy nuqta boʻldi, biroq futbolchining yangi jamoaga moslashish jarayonini kutish lozim.
A seriyadagi kuchlar nisbati va taʼqibchilar«Inter» yarim himoyasi hozirda juda baquvvat va chuqur ekani qayd etildi. Zielinski, Sucic hamda Stankovic kabi futbolchilar mavsum davomida jamoaga katta foyda keltirishi kutilmoqda. Kapello «Inter» faqatgina nazariy jihatdan oson koʻringan oʻyinlarda diqqatni yoʻqotib qoʻymasligi kerakligini, qogʻozda ularga raqib yoʻqligini alohida taʼkidladi.
Taʼqibchilar orasida esa oʻzgarishlarga uchramagan «Roma» jamoasi eng tayyor holatda ekani aytildi. «Napoli» ham Rim klubi bilan bir xil darajada turibdi, biroq Massimiliano Allegri talablariga jamoaning qanchalik tez moslashuvi muhim rol oʻynaydi. «Yuventus» ham asta-sekin oʻz ishini olib bormoqda, boshqa tomondan «Milan»ning yangi loyihasi toʻgʻri yoʻnalishda shakllanmoqda va ularning mavsumdagi natijasi murabbiyning gʻoyalarni futbolchilar ongiga qanchalik singdira olishiga bogʻliq.
Yevropa ligasidagi maqsadlarFabio Kapelloning fikricha, Italiyaning grand klublari uchun xalqaro maydonda ham jiddiy vazifalar turibdi. Xususan, u «Yuventus» va «Milan» kabi jamoalardan Yevropa ligasida katta natijalar kutayotganini yashirmadi.
Mutaxassisning prognoziga koʻra, agar qurʼa imkon bersa, bu ikki Italiya klubining oʻzaro final oʻyinida toʻqnash kelishini ham istisno etib boʻlmaydi. Shu boisdan ham mazkur musobaqa kubogi mazkur jamoalar uchun mavsumdagi asosiy maqsadga aylanishi shart.
…