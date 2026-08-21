Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak

·11·Sport
Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerak
Qisqacha

Fabio Kapelloning fikricha, joriy mavsum A seriyasida Interga raqobat tug'dira oladigan jamoa yo'q. U Inter yarim himoyasi kuchli va chuqur ekanini, Zielinski, Sucic hamda Stankovic jamoaga katta foyda keltirishi kutilayotganini ta'kidladi. Kapello Roma va Napoli ta'qibchilar orasida eng tayyor jamoalar ekanini, Yuventus asta-sekin rivojlanayotganini, Milan loyihasi esa to'g'ri yo'nalishda shakllanayotganini aytdi.

Italiya futbolining afsonaviy murabbiylaridan biri Fabio Kapello Italiya A seriyasidagi joriy mavsumiy vaziyat, yetakchi klublarning transfer siyosati hamda chempionlik poygasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda ichki birinchilikda milanliklarga raqobat tugʻdira oladigan jamoaning oʻzi yoʻq. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis grand klublarning Yevrokuboklardagi imkoniyatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kapelloning fikricha, tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi soʻnggi harakatlar «Inter»ning imkoniyatlarini yanada oshirgan. Xususan, jamoaga qoʻshilgan yangi yarim himoyachi tarkibdagi jismoniy yetishmovchilik va xarakter masalasini toʻliq yopgan. Tajribali murabbiyning soʻzlariga koʻra, qogʻozda hamma narsa mukammal koʻrinmoqda va bu transfer jamoa uchun ideal yakuniy nuqta boʻldi, biroq futbolchining yangi jamoaga moslashish jarayonini kutish lozim.

A seriyadagi kuchlar nisbati va taʼqibchilar

«Inter» yarim himoyasi hozirda juda baquvvat va chuqur ekani qayd etildi. Zielinski, Sucic hamda Stankovic kabi futbolchilar mavsum davomida jamoaga katta foyda keltirishi kutilmoqda. Kapello «Inter» faqatgina nazariy jihatdan oson koʻringan oʻyinlarda diqqatni yoʻqotib qoʻymasligi kerakligini, qogʻozda ularga raqib yoʻqligini alohida taʼkidladi.

Taʼqibchilar orasida esa oʻzgarishlarga uchramagan «Roma» jamoasi eng tayyor holatda ekani aytildi. «Napoli» ham Rim klubi bilan bir xil darajada turibdi, biroq Massimiliano Allegri talablariga jamoaning qanchalik tez moslashuvi muhim rol oʻynaydi. «Yuventus» ham asta-sekin oʻz ishini olib bormoqda, boshqa tomondan «Milan»ning yangi loyihasi toʻgʻri yoʻnalishda shakllanmoqda va ularning mavsumdagi natijasi murabbiyning gʻoyalarni futbolchilar ongiga qanchalik singdira olishiga bogʻliq.

Yevropa ligasidagi maqsadlar

Fabio Kapelloning fikricha, Italiyaning grand klublari uchun xalqaro maydonda ham jiddiy vazifalar turibdi. Xususan, u «Yuventus» va «Milan» kabi jamoalardan Yevropa ligasida katta natijalar kutayotganini yashirmadi.

Mutaxassisning prognoziga koʻra, agar qurʼa imkon bersa, bu ikki Italiya klubining oʻzaro final oʻyinida toʻqnash kelishini ham istisno etib boʻlmaydi. Shu boisdan ham mazkur musobaqa kubogi mazkur jamoalar uchun mavsumdagi asosiy maqsadga aylanishi shart.

Fabio KapelloInterMilanYuventusYevropa ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Bugun, 13:19Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiTottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiBugun, 13:00Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)