Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdi
Xiaomi brendi 659 yuanga baholangan Smart Door Lock 5C aqlli eshik qulfini namoyish etdi. Qurilma bir yo'la to'qqiz xil ochish usulini qo'llab-quvvatlaydi, sun'iy intellekt algoritmlari bilan jihozlangan barmoq izi skaneri esa 0,5 soniyada ishlaydi va aniqlik darajasi 99,29 foizga yetadi. Qulf to'rtta ishqoriy batareya bilan taxminan bir yil ishlashi, quvvat tugaganda esa USB-C orqali tashqi manbaga ulanishi mumkin.
Xiaomi brendi oʻzining xavfsizlik vositalari turkumini kengaytirib, zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan Smart Door Lock 5C aqlli eshik qulfini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma minimalistik uslubda yasalgan yaxlit panel koʻrinishida ishlab chiqarilgan boʻlib, xaridorlarga hamyonbop narxda taklif etilmoqda va 659 yuanga baholangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli qulf foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida bir yoʻla toʻqqiz xil ochish usulini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma zamonaviy uy xoʻjaliklarida xavfsizlik va tezkorlikni taʼminlash uchun moʻljallangan.
Qulflash va ochish imkoniyatlariSmart Door Lock 5C modeli quyidagi ochish usullarini oʻz ichiga oladi:
- Barmoq izi orqali tanish
- Oʻrnatilgan qatʼiy parol
- Anʼanaviy mexanik kalit
- Mi Home ilovasi orqali Bluetooth yordamida ochish
- Vaqtinchalik yoki bir martalik parollar
Xavfsizlik va energiya tejamkorligiQulfning himoya funksiyalari qatoriga bosish orqali barmoq izini aniqlash, C sinfidagi qulf silindri hamda ichki tomondan alohida mexanik tutqich-tilcha kiritilgan. Bu esa uy egasining xavfsizligini yanada oshiradi.
Uskuna toʻrtta ishqoriy (sheloch) batareya yordamida ishlaydi va ular taxminan bir yil davomida xizmat qilishi kutilmoqda. Batareya quvvati tugaganda favqulodda ishga tushirish hamda USB-C porti orqali tashqi quvvat manbaiga ulash imkoniyati koʻzda tutilgan.
…