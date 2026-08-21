Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdi

·13·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi brendi 659 yuanga baholangan Smart Door Lock 5C aqlli eshik qulfini namoyish etdi. Qurilma bir yo'la to'qqiz xil ochish usulini qo'llab-quvvatlaydi, sun'iy intellekt algoritmlari bilan jihozlangan barmoq izi skaneri esa 0,5 soniyada ishlaydi va aniqlik darajasi 99,29 foizga yetadi. Qulf to'rtta ishqoriy batareya bilan taxminan bir yil ishlashi, quvvat tugaganda esa USB-C orqali tashqi manbaga ulanishi mumkin.

Xiaomi brendi oʻzining xavfsizlik vositalari turkumini kengaytirib, zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan Smart Door Lock 5C aqlli eshik qulfini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma minimalistik uslubda yasalgan yaxlit panel koʻrinishida ishlab chiqarilgan boʻlib, xaridorlarga hamyonbop narxda taklif etilmoqda va 659 yuanga baholangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli qulf foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida bir yoʻla toʻqqiz xil ochish usulini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma zamonaviy uy xoʻjaliklarida xavfsizlik va tezkorlikni taʼminlash uchun moʻljallangan.

Qulflash va ochish imkoniyatlari

Smart Door Lock 5C modeli quyidagi ochish usullarini oʻz ichiga oladi:

  • Barmoq izi orqali tanish
  • Oʻrnatilgan qatʼiy parol
  • Anʼanaviy mexanik kalit
  • Mi Home ilovasi orqali Bluetooth yordamida ochish
  • Vaqtinchalik yoki bir martalik parollar
Qurilmaga sunʼiy intellekt algoritmlari bilan jihozlangan yarimoʻtkazgichli barmoq izi skaneri oʻrnatilgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, barmoq izini tanish tezligi atigi 0,5 soniyani tashkil etib, aniqlik darajasi 99,29 foizga yetadi.

Xavfsizlik va energiya tejamkorligi

Qulfning himoya funksiyalari qatoriga bosish orqali barmoq izini aniqlash, C sinfidagi qulf silindri hamda ichki tomondan alohida mexanik tutqich-tilcha kiritilgan. Bu esa uy egasining xavfsizligini yanada oshiradi.

Uskuna toʻrtta ishqoriy (sheloch) batareya yordamida ishlaydi va ular taxminan bir yil davomida xizmat qilishi kutilmoqda. Batareya quvvati tugaganda favqulodda ishga tushirish hamda USB-C porti orqali tashqi quvvat manbaiga ulash imkoniyati koʻzda tutilgan.

Aqlli uy ekotizimiga integratsiya

Qurilmani Bluetooth Mesh qurilmalariga ulash orqali masofadan turib barcha voqealar va xavfsizlik signallari haqida xabardor boʻlib turish mumkin. Shuningdek, u Xiaomi Surge Smart Connect texnologiyasini qoʻllab-quvvatlagani bois, uni boshqa aqlli uy ekotizimi qurilmalari bilan osonlikcha birlashtirish imkoniyati mavjud.

XiaomiSmart Door Lock 5CAqlli qulfTexnologiyalarXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiPoco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 13:27Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiRedmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiBugun, 11:29AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi