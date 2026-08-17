Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
“Barselona” va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal 19 yoshga to'lishi munosabati bilan o'ziga xos “Pushti ziyofat” uyushtirdi. Uning tug'ilgan kuni 13 iyulda bo'lgan, biroq futbolchi 2026 yilgi Jahon chempionati yarim finali oldidan terma jamoa yig'inida bo'lgani uchun bayramni keyinroq o'tkazgan. Ziyofatda mehmonlarning aksariyati pushti rangdagi kiyimlarda kelgan, tadbirda Frenki de Yong, Gavi va Fermin Lopes ham qatnashgan.
“Barselona” va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal 19 yoshga to‘lgani munosabati bilan o‘ziga xos va rang-barang “Pushti ziyofat” tashkil qildi. Bayramdan lavhalarni futbolchining sevgilisi Ines Garsiya Instagram sahifasida namoyish etdi.
Yamalning tug‘ilgan kuni 13 iyul kuni edi. Biroq futbolchi o‘sha vaqtda 2026 yilgi Jahon chempionati yarim finali oldidan Ispaniya terma jamoasi yig‘inida bo‘lgan. Shu sababli u o‘zining tug‘ilgan kuniga bag‘ishlangan katta bayramni keyinroq o‘tkazishga qaror qilgan.
Mehmonlar ham pushti rangda
Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan suratlarda ziyofatning o‘ziga xos uslubda bezatilgani ko‘rinadi. Tadbir “pushti ziyofat” mavzusida tashkil etilgani bois mehmonlarning aksariyati ham shu rangdagi kiyimlarda tashrif buyurgan.
Ziyofatda Yamalning “Barselona”dagi jamoadoshlari — Frenki de Yong, Gavi va Fermin Lopes ham ishtirok etgan. Shuningdek, tadbirga mashhur musiqachilar va san’atkorlar ham taklif qilingan.
Ines Garsiya bayramga kalta, yorqin pushti libosda kelgan bo‘lsa, Yamal ham umumiy uslubga mos ravishda pushti rangdagi ko‘ylak kiygan.
Shu tariqa, “Barselona” yulduzi 19 yoshini odatiy tug‘ilgan kundan farqli, rang-barang va esda qolarli “Pushti ziyofat” bilan nishonladi.
…