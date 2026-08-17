Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi

·67·Sport
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Qisqacha

“Barselona” va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal 19 yoshga to'lishi munosabati bilan o'ziga xos “Pushti ziyofat” uyushtirdi. Uning tug'ilgan kuni 13 iyulda bo'lgan, biroq futbolchi 2026 yilgi Jahon chempionati yarim finali oldidan terma jamoa yig'inida bo'lgani uchun bayramni keyinroq o'tkazgan. Ziyofatda mehmonlarning aksariyati pushti rangdagi kiyimlarda kelgan, tadbirda Frenki de Yong, Gavi va Fermin Lopes ham qatnashgan.

“Barselona” va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal 19 yoshga to‘lgani munosabati bilan o‘ziga xos va rang-barang “Pushti ziyofat” tashkil qildi. Bayramdan lavhalarni futbolchining sevgilisi Ines Garsiya Instagram sahifasida namoyish etdi.

Yamalning tug‘ilgan kuni 13 iyul kuni edi. Biroq futbolchi o‘sha vaqtda 2026 yilgi Jahon chempionati yarim finali oldidan Ispaniya terma jamoasi yig‘inida bo‘lgan. Shu sababli u o‘zining tug‘ilgan kuniga bag‘ishlangan katta bayramni keyinroq o‘tkazishga qaror qilgan.

Mehmonlar ham pushti rangda

Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan suratlarda ziyofatning o‘ziga xos uslubda bezatilgani ko‘rinadi. Tadbir “pushti ziyofat” mavzusida tashkil etilgani bois mehmonlarning aksariyati ham shu rangdagi kiyimlarda tashrif buyurgan.

Ziyofatda Yamalning “Barselona”dagi jamoadoshlari — Frenki de Yong, Gavi va Fermin Lopes ham ishtirok etgan. Shuningdek, tadbirga mashhur musiqachilar va san’atkorlar ham taklif qilingan.

Ines Garsiya bayramga kalta, yorqin pushti libosda kelgan bo‘lsa, Yamal ham umumiy uslubga mos ravishda pushti rangdagi ko‘ylak kiygan.

Shu tariqa, “Barselona” yulduzi 19 yoshini odatiy tug‘ilgan kundan farqli, rang-barang va esda qolarli “Pushti ziyofat” bilan nishonladi.

Lamine YamalBarcelonaIspaniyaInstagramInes García
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiInter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiBugun, 17:58Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi