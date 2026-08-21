Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydi
Tottenxem Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi uchun 85 million funt-sterling to'laydi. 22 yoshli futbolchi tez orada tibbiy ko'rikdan o'tib, shimoliy londonliklar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda. Kelishuvga ko'ra, 75 million funt kafolatlangan to'lov sifatida beriladi, qolgan 10 million funt esa futbolchining kelgusi o'yinlardagi natijalariga qarab bonus tarzida to'lanadi.
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasining eng yirik bitimlaridan biriga qoʻl urdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi boʻyicha kelishuvga erishdi va mazkur xarid uchun 85 million funt-sterling miqdorida mablagʻ sarflaydigan boʻldi. 22 yoshli futbolchi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, shimoliy londonliklar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer shartlariga koʻra, Tottenxem dastlabki 75 million funtni kafolatlangan toʻlov sifatida toʻlaydi, qolgan 10 million funt sterling esa futbolchining kelgusi oʻyinlardagi natijalariga qarab bonus tarzida beriladi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar oʻtgan yozdan beri davom etib kelayotgan edi va nihoyat yakuniy kelishuvga erishildi.
Katta transferlar va jamoaning tarkibni yangilash jarayoniSavinyo 2024-yilda Troyes klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan boʻlib, shahar jamoasi safida jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan. U oʻtgan davr mobaynida 2 ta gol urish bilan birga, jamoadoshlariga 12 ta golli uzatma amalga oshirgan. Oʻtgan yozda Tottenxem futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga urinib koʻrgan, biroq u Manchesterda qolib, raqobat kurashini davom ettirishni afzal koʻrgandi.
Biroq, yakunlangan mavsumda braziliyalik futbolchi Pep Gvardiola qoʻl ostida Premer-liganing atigi yettita oʻyinida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Negiyozgi transfer muzokaralari qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, u yakshanba kuni Kardiffda Arsenalga qarshi kechgan Komyuniti Shild bahsining qaydnomasiga ham kiritilmadi. Shuningdek, manbalar Tottenxem Manchester Sitining boshqa bir hujumchisi Umar Marmush boʻyicha ham muzokaralarni davom ettirayotganini tasdiqlamoqda.
Moliyaviy balans va yozgi xarajatlarSavinyoning xarid qilinishi evaziga Tottenxemning yozgi transfer davridagi umumiy xarajatlari 300 million funt sterlingdan oshib ketdi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa bu yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishga erishdi. Klubga Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Jan Paul van Xecke kabi iqtidorli oʻyinchilar kelib qoʻshildi.
Shu bilan birga, London klubi erkin agent maqomidagi Markos Senesi, Endi Robertson va Martin Dubravka bilan ham shartnoma imzoladi. Oʻz navbatida, Luka Vuskovich, Kristian Romero va Djed Spensning sotuvidan taxminan 140 million funt ishlab topgan Tottenxem moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilgan holda byudjet balansini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.
…