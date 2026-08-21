Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydi

·8·Sport
Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydi
Qisqacha

Tottenxem Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi uchun 85 million funt-sterling to'laydi. 22 yoshli futbolchi tez orada tibbiy ko'rikdan o'tib, shimoliy londonliklar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda. Kelishuvga ko'ra, 75 million funt kafolatlangan to'lov sifatida beriladi, qolgan 10 million funt esa futbolchining kelgusi o'yinlardagi natijalariga qarab bonus tarzida to'lanadi.

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasining eng yirik bitimlaridan biriga qoʻl urdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi boʻyicha kelishuvga erishdi va mazkur xarid uchun 85 million funt-sterling miqdorida mablagʻ sarflaydigan boʻldi. 22 yoshli futbolchi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, shimoliy londonliklar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer shartlariga koʻra, Tottenxem dastlabki 75 million funtni kafolatlangan toʻlov sifatida toʻlaydi, qolgan 10 million funt sterling esa futbolchining kelgusi oʻyinlardagi natijalariga qarab bonus tarzida beriladi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar oʻtgan yozdan beri davom etib kelayotgan edi va nihoyat yakuniy kelishuvga erishildi.

Katta transferlar va jamoaning tarkibni yangilash jarayoni

Savinyo 2024-yilda Troyes klubidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan boʻlib, shahar jamoasi safida jami 53 ta uchrashuvda maydonga tushgan. U oʻtgan davr mobaynida 2 ta gol urish bilan birga, jamoadoshlariga 12 ta golli uzatma amalga oshirgan. Oʻtgan yozda Tottenxem futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga urinib koʻrgan, biroq u Manchesterda qolib, raqobat kurashini davom ettirishni afzal koʻrgandi.

Biroq, yakunlangan mavsumda braziliyalik futbolchi Pep Gvardiola qoʻl ostida Premer-liganing atigi yettita oʻyinida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Negiyozgi transfer muzokaralari qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, u yakshanba kuni Kardiffda Arsenalga qarshi kechgan Komyuniti Shild bahsining qaydnomasiga ham kiritilmadi. Shuningdek, manbalar Tottenxem Manchester Sitining boshqa bir hujumchisi Umar Marmush boʻyicha ham muzokaralarni davom ettirayotganini tasdiqlamoqda.

Moliyaviy balans va yozgi xarajatlar

Savinyoning xarid qilinishi evaziga Tottenxemning yozgi transfer davridagi umumiy xarajatlari 300 million funt sterlingdan oshib ketdi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa bu yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishga erishdi. Klubga Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Jan Paul van Xecke kabi iqtidorli oʻyinchilar kelib qoʻshildi.

Shu bilan birga, London klubi erkin agent maqomidagi Markos Senesi, Endi Robertson va Martin Dubravka bilan ham shartnoma imzoladi. Oʻz navbatida, Luka Vuskovich, Kristian Romero va Djed Spensning sotuvidan taxminan 140 million funt ishlab topgan Tottenxem moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilgan holda byudjet balansini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.

TottenxemSavinyoManchester SitiPremer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Bugun, 13:19Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakBugun, 13:00Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)