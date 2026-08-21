34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi

·25·Dunyo
34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi
Qisqacha

Shveysariya Alp tog'laridagi Trift muzligidan 34 yil avval bedarak yo'qolgan ikki belgiyalik alpinistning jasadi topildi. Jasadlar muzlik erishi ortidan yuzaga chiqqan va 26 iyul kuni sayyoh tomonidan aniqlangan. Sion shahridagi Vale kasalxonasida o'tkazilgan DNK tahlili ularning 1992 yilda Vaysmic hududida yo'qolgan, o'sha paytda 39 va 41 yoshda bo'lgan alpinistlar ekanini tasdiqladi.

Shveysariya Alp tog‘larida 34 yil avval bedarak yo‘qolgan ikki belgiyalik alpinistning jasadi topildi. Ularga tegishli qoldiqlar muzlikning erishi ortidan muz ostida qolgan joyidan yuzaga chiqqan. Bu haqda CBS News xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 26 iyul kuni Shveysariyaning Italiya chegarasiga yaqin, Vale kantoni hududida joylashgan Trift muzligida sayyoh ikki kishining jasadiga duch kelgan.

Topilgan qoldiqlar shaxsini aniqlash va ekspertiza o‘tkazish maqsadida Sion shahridagi Vale kasalxonasining sud-tibbiyot institutiga yuborilgan.

O‘tkazilgan DNK tahlili natijasida jasadlar 1992 yilda Vaysmic hududida bedarak yo‘qolgan ikki alpinistga tegishli ekani tasdiqlangan. Ular g‘oyib bo‘lgan vaqtda 39 va 41 yoshda bo‘lgan.

O‘nlab yillik sir DNK orqali ochildi

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, Vale kantoni 1925 yildan beri bedarak yo‘qolgan shaxslar ro‘yxatini yuritib keladi. Ushbu ro‘yxatga kiritilganlarning aksariyati baland tog‘lar va daryolar hududida bedarak yo‘qolgan.

Yillar davomida ayrim shaxslarning taqdiri noma’lumligicha qolib ketgan. Biroq so‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi va haroratning ko‘tarilishi natijasida tog‘lardagi muzliklar chekina boshlagani tufayli o‘nlab yillar avval yo‘qolgan odamlarning jasadlari va qoldiqlari asta-sekin yuzaga chiqmoqda.

Mutaxassislar muzliklarning erishi natijasida ilgari qalin muz qatlami ostida qolib ketgan inson qoldiqlari tobora ko‘proq ochilib qolayotganini qayd etmoqda.

Shu tariqa, 34 yil avval bedarak yo‘qolgan ikki alpinistning taqdiri ham muzlikning chekinishi va zamonaviy DNK ekspertizasi yordamida nihoyat aniqlandi.

SwitzerlandValaisCBS NewsWeissmiesSion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiOta o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiBugun, 13:53Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 10:02Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi