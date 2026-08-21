Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldi
Rossiyaning «Resurs-P» kosmik satelliti Komi Respublikasidagi Manpupuner platosi va uning noyob tabiiy obidalarini yuqoridan suratga oldi. Mazkur hudud yerdan va kosmosdan ikki xil rakursda tasvirlanib, relyef hamda geografik xususiyatlarni yuqori aniqlikda baholash imkonini berdi. Plato hududidagi balandligi 30 metrdan 42 metrgacha bo'lgan yetti ulkan tosh ustun millionlab yillar davomida shamol, yog'ingarchilik, quyosh nurlari va sovuq ta'sirida shakllangan.
Rossiyaning «Resurs-P» kosmik satellitidan Komi Respublikasidagi mashhur Manpupuner platosi va uning noyob tabiiy obidalari yuqoridan turib muvaffaqiyatli suratga olindi. Ushbu geografik hudud oʻzining sirli va betakror landshafti bilan uzoq yillardan beri nafaqat sayyohlar, balki zamonaviy masofadan turib Yer yuzini oʻrganuvchi mutaxassislar eʼtiborini ham tortib kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur tabiiy majmua bir vaqtning oʻzida ham yerdan, ham kosmosdan turib ikki xil rakursda muhrlangan. Bu esa olimlarga relyefning umumiy holatini kengroq kuzatish va uning bugungi kundagi geografik xususiyatlarini yuqori aniqlikda baholash imkonini berdi.
Noyob tosh ustunlar qanday hosil boʻlgan?Platoning asosiy diqqatga sazovor joyi bu — balandligi 30 metrdan 42 metrgacha boʻlgan yetti ulkan tosh ustunidir. Ushbu gʻaroyib shakllar millionlab yillar davomida sodir boʻlgan tabiiy jarayonlar, aniqrogʻi, togʻ jinslarining kuchli shamol va ob-havo taʼsirida yemirilishi natijasida vujudga kelgan.
Maʼlumotlarga koʻra, bundan taxminan 200 million yil muqaddam bu hududda ulkan togʻ tizmasi joylashgan boʻlgan. Biroq vaqt oʻtishi bilan yogʻingarchilik, quyosh nurlari, qattiq sovuqlar va doimiy shamollar oʻz ishini bajarib, yumshoqroq togʻ jinslarini asta-sekin parchalab yuborgan.
Tabiatning million yillik moʻjizasiQattiqroq va chidamliroq hisoblangan kvarsit hamda slanestz jinslari esa tabiat sinovlariga bardosh berib, bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Ular vaqt oʻtishi bilan turli qiyofadagi qoldiq toshlarga aylanib, hozirgi kunda butun Ural mintaqasining eng asosiy va jozibali tabiat yodgorligiga aylandi.
Kosmik suratlar ushbu qadimiy obidalarning atrof-muhit bilan uygʻunligini hamda ularning geografik joylashuvini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Zamonaviy texnologiyalar va kosmik apparatlarning bunday qoʻllanishi yer yuzidagi borliqni oʻrganish ishlarini sezilarli darajada osonlashtirmoqda.
…