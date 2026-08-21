Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldi

·0·Texno
Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldi
Qisqacha

Rossiyaning «Resurs-P» kosmik satelliti Komi Respublikasidagi Manpupuner platosi va uning noyob tabiiy obidalarini yuqoridan suratga oldi. Mazkur hudud yerdan va kosmosdan ikki xil rakursda tasvirlanib, relyef hamda geografik xususiyatlarni yuqori aniqlikda baholash imkonini berdi. Plato hududidagi balandligi 30 metrdan 42 metrgacha bo'lgan yetti ulkan tosh ustun millionlab yillar davomida shamol, yog'ingarchilik, quyosh nurlari va sovuq ta'sirida shakllangan.

Rossiyaning «Resurs-P» kosmik satellitidan Komi Respublikasidagi mashhur Manpupuner platosi va uning noyob tabiiy obidalari yuqoridan turib muvaffaqiyatli suratga olindi. Ushbu geografik hudud oʻzining sirli va betakror landshafti bilan uzoq yillardan beri nafaqat sayyohlar, balki zamonaviy masofadan turib Yer yuzini oʻrganuvchi mutaxassislar eʼtiborini ham tortib kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur tabiiy majmua bir vaqtning oʻzida ham yerdan, ham kosmosdan turib ikki xil rakursda muhrlangan. Bu esa olimlarga relyefning umumiy holatini kengroq kuzatish va uning bugungi kundagi geografik xususiyatlarini yuqori aniqlikda baholash imkonini berdi.

Noyob tosh ustunlar qanday hosil boʻlgan?

Platoning asosiy diqqatga sazovor joyi bu — balandligi 30 metrdan 42 metrgacha boʻlgan yetti ulkan tosh ustunidir. Ushbu gʻaroyib shakllar millionlab yillar davomida sodir boʻlgan tabiiy jarayonlar, aniqrogʻi, togʻ jinslarining kuchli shamol va ob-havo taʼsirida yemirilishi natijasida vujudga kelgan.

Maʼlumotlarga koʻra, bundan taxminan 200 million yil muqaddam bu hududda ulkan togʻ tizmasi joylashgan boʻlgan. Biroq vaqt oʻtishi bilan yogʻingarchilik, quyosh nurlari, qattiq sovuqlar va doimiy shamollar oʻz ishini bajarib, yumshoqroq togʻ jinslarini asta-sekin parchalab yuborgan.

Tabiatning million yillik moʻjizasi

Qattiqroq va chidamliroq hisoblangan kvarsit hamda slanestz jinslari esa tabiat sinovlariga bardosh berib, bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Ular vaqt oʻtishi bilan turli qiyofadagi qoldiq toshlarga aylanib, hozirgi kunda butun Ural mintaqasining eng asosiy va jozibali tabiat yodgorligiga aylandi.

Kosmik suratlar ushbu qadimiy obidalarning atrof-muhit bilan uygʻunligini hamda ularning geografik joylashuvini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Zamonaviy texnologiyalar va kosmik apparatlarning bunday qoʻllanishi yer yuzidagi borliqni oʻrganish ishlarini sezilarli darajada osonlashtirmoqda.

ManpupunerResurs-PKosmosTabiatUral
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiRedmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiBugun, 11:29AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiBugun, 09:58Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi