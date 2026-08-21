Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?

·38·Avto
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Qisqacha

Zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari ko'pincha avtomobilning butun umri davomida xizmat qiladi va 200 000 chaqirimdan keyin ham dastlabki sig'imining kamida 70 foizini saqlab qoladi. Gatvik aeroportida taksi sifatida foydalanilgan Tesla Model S avtomobillari uch yil ichida 300 000 chaqirimdan ziyod masofani bosib o'tganidan keyin ham akkumulyator salomatligi kamida 82 foiz bo'lib qolgan.

Zamonaviy elektromobillar hayotimizga jadal kirib borayotganiga qaramay, aksariyat avtohavaskorlarni bitta asosiy savol qiynaydi: mashina akkumulyatori aslida qancha muddatga yetadi? Ko'pchilik smartfon yoki noutbuklar misolida vaqt o'tishi bilan quvvatini yo'qotuvchi batareyalar haqidagi qo'rqinchli mish-mishlardan xavotirda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, batareyani almashtirish narxi mashinaning o'z qiymatidan ham qimmatroqqa tushishi mumkin degan qo'rquvlar mutlaqo asossiz emas, chunki texnologiya narxi qimmat turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Akkumulyatorlar borasidagi xavotirlar asosan kundalik gadjetlarimiz — telefonlar va planshetlarning tez eskirish tajribasidan kelib chiqadi. Kichik qurilmalarda batareya qisqa muddatda quvvat saqlash xususiyatini yo'qotib, tez-tez quvvatlashni talab qiladi yoki butunlay ishdan chiqadi. Xuddi shunday holat elektromobillarda ham takrorlanishidan cho'chigan foydalanuvchilar qimmatbaho ta'mirlash xarajatlaridan qo'rqishadi. Biroq, avtomobilsozlik sanoatidagi texnologiyalar kichik maishiy texniknikadan tubdan farq qiladi va butunlay boshqa standartlarga ega.

Akkumulyatorlarning real chidamliligi va amaldagi sinovlar

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, elektromobil batareyalari ko'pincha avtomobilning o'z umri bilan teng ravishda xizmat qiladi. Ko'plab tahlillar va to'plangan ma'lumotlarga tayanilsa, zamonaviy elektromobillar batareyalari hatto 200 000 chaqirim masofani bosib o'tgandan keyin ham o'zining dastlabki sig'imining kamida 70 foizini saqlab qoladi. Bu esa oddiy ichki yonuv dvigatelli yoki elektr mashinalarning aksariyati yetib boramaydigan juda katta masofadir.

Misol tariqasida, Gatvik aeroportida taksi sifatida foydalanilgan bir nechta Tesla Model S avtomobillari uch yil ichida 300 000 chaqirimdan ziyod masofani bosib o'tganini ko'rsatish mumkin. Ushbu og'ir sharoitdagi ekspluatatsiyadan so'ng ham barcha mashinalarning akkumulyator salomatligi kamida 82 foizni tashkil etgani saqlanib qolgan. Bu esa texnologiyaning kutilganidan ancha chidamli ekanini amalda tasdiqlaydi.

Batareya eskirishining oldini olish yo'llari

Tabiiyki, har qanday akkumulyator vaqt o'tishi va foydalanish jarayonida muqarrar ravishda eskiradi, bu esa o'z navbatida yurish masofasining qisqarishiga olib keladi. Shunga qaramay, batareyaning umrini uzaytirish va uning samaradorligini saqlab qolish uchun bir nechta foydali strategiyalar mavjud. Haydovchilar to'g'ri quvvatlash odatlariga amal qilishsa, mashina quvvat manbai ko'pchilik kutgandan ham uzoqroq xizmat qiladi.

Yevropa davlatlarida esa batareya quvvati tugagan elektromobillarni atigi bir necha daqiqada to'liq zaryadlanganga almashtirib beruvchi maxsus stansiyalar paydo bo'la boshladi. Bu kabi infratuzilma yechimlari kelgusida akkumulyator quvvati bilan bog'liq barcha xavotirlarga to'liq barham berishi kutilmoqda. Umuman olganda, zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari ilgari o'ylanganidek tez ishdan chiqmaydi va mashinaning butun umri davomida ishonchli xizmat qiladi.

ElektromobilAkkumulyatorBatareyaTexnologiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaBugun, 10:22Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaKecha, 17:23Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaTesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaKecha, 16:26Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiKecha, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi