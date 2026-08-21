Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari ko'pincha avtomobilning butun umri davomida xizmat qiladi va 200 000 chaqirimdan keyin ham dastlabki sig'imining kamida 70 foizini saqlab qoladi. Gatvik aeroportida taksi sifatida foydalanilgan Tesla Model S avtomobillari uch yil ichida 300 000 chaqirimdan ziyod masofani bosib o'tganidan keyin ham akkumulyator salomatligi kamida 82 foiz bo'lib qolgan.
Zamonaviy elektromobillar hayotimizga jadal kirib borayotganiga qaramay, aksariyat avtohavaskorlarni bitta asosiy savol qiynaydi: mashina akkumulyatori aslida qancha muddatga yetadi? Ko'pchilik smartfon yoki noutbuklar misolida vaqt o'tishi bilan quvvatini yo'qotuvchi batareyalar haqidagi qo'rqinchli mish-mishlardan xavotirda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, batareyani almashtirish narxi mashinaning o'z qiymatidan ham qimmatroqqa tushishi mumkin degan qo'rquvlar mutlaqo asossiz emas, chunki texnologiya narxi qimmat turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Akkumulyatorlar borasidagi xavotirlar asosan kundalik gadjetlarimiz — telefonlar va planshetlarning tez eskirish tajribasidan kelib chiqadi. Kichik qurilmalarda batareya qisqa muddatda quvvat saqlash xususiyatini yo'qotib, tez-tez quvvatlashni talab qiladi yoki butunlay ishdan chiqadi. Xuddi shunday holat elektromobillarda ham takrorlanishidan cho'chigan foydalanuvchilar qimmatbaho ta'mirlash xarajatlaridan qo'rqishadi. Biroq, avtomobilsozlik sanoatidagi texnologiyalar kichik maishiy texniknikadan tubdan farq qiladi va butunlay boshqa standartlarga ega.
Akkumulyatorlarning real chidamliligi va amaldagi sinovlarAmaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, elektromobil batareyalari ko'pincha avtomobilning o'z umri bilan teng ravishda xizmat qiladi. Ko'plab tahlillar va to'plangan ma'lumotlarga tayanilsa, zamonaviy elektromobillar batareyalari hatto 200 000 chaqirim masofani bosib o'tgandan keyin ham o'zining dastlabki sig'imining kamida 70 foizini saqlab qoladi. Bu esa oddiy ichki yonuv dvigatelli yoki elektr mashinalarning aksariyati yetib boramaydigan juda katta masofadir.
Misol tariqasida, Gatvik aeroportida taksi sifatida foydalanilgan bir nechta Tesla Model S avtomobillari uch yil ichida 300 000 chaqirimdan ziyod masofani bosib o'tganini ko'rsatish mumkin. Ushbu og'ir sharoitdagi ekspluatatsiyadan so'ng ham barcha mashinalarning akkumulyator salomatligi kamida 82 foizni tashkil etgani saqlanib qolgan. Bu esa texnologiyaning kutilganidan ancha chidamli ekanini amalda tasdiqlaydi.
Batareya eskirishining oldini olish yo'llariTabiiyki, har qanday akkumulyator vaqt o'tishi va foydalanish jarayonida muqarrar ravishda eskiradi, bu esa o'z navbatida yurish masofasining qisqarishiga olib keladi. Shunga qaramay, batareyaning umrini uzaytirish va uning samaradorligini saqlab qolish uchun bir nechta foydali strategiyalar mavjud. Haydovchilar to'g'ri quvvatlash odatlariga amal qilishsa, mashina quvvat manbai ko'pchilik kutgandan ham uzoqroq xizmat qiladi.
Yevropa davlatlarida esa batareya quvvati tugagan elektromobillarni atigi bir necha daqiqada to'liq zaryadlanganga almashtirib beruvchi maxsus stansiyalar paydo bo'la boshladi. Bu kabi infratuzilma yechimlari kelgusida akkumulyator quvvati bilan bog'liq barcha xavotirlarga to'liq barham berishi kutilmoqda. Umuman olganda, zamonaviy elektromobil akkumulyatorlari ilgari o'ylanganidek tez ishdan chiqmaydi va mashinaning butun umri davomida ishonchli xizmat qiladi.
…