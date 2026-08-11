Mixail Mudrik Chelsidagi kelajagi va ijara variantlari haqida qaror qildi

·60·Sport
Mixail Mudrik Chelsidagi kelajagi va ijara variantlari haqida qaror qildi
Qisqacha

Mixail Mudrik ijara asosida jamoani tark etsa, Angliya Premyer-ligasida qolishni istamoqda. U taqiqlangan meldonium moddasi aniqlangani sababli deyarli ikki yil rasmiy o'yinlarda qatnasha olmaganidan so'ng Chelsiga qaytib, Xabi Alonso boshchiligidagi mavsumoldi yig'inlarida ishtirok etdi. Chelsea rahbariyati futbolchining to'liq o'yin amaliyotini tiklashi uchun uni ijaraga berish variantini ko'rib chiqmoqda.

Ukrainalik vinger Mixail Mudrik jamoaning yozgi transfer oynasidagi rejalari fonida oʻzining ustuvor yoʻnalishini aniq belgilab oldi. Futbolchi uzoq davom etgan tanaffusdan soʻng safga qaytdi va 2026-27 yilgi mavsumda oʻzining imkoniyatlarini toʻliq namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, vinger taqiqqa uchragan meldonium moddasi aniqlangani sababli deyarli ikki yil davomida rasmiy oʻyinlarda maydonga tusha olmagandi. Ushbu murakkab davrdan soʻng Mudrik «Stamford Bridge»ga qaytdi va Chelsebosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi jamoaning mavsumoldi yigʻinlarida ishtirok etdi.

Maydonga qaytish va jismoniy holat

U Yuventus, Milan va Johor Darul Taʼzim jamoalariga qarshi bahslarda zaxiradan maydonga tushib, asta-sekin oʻyin amaliyotini tiklay boshladi. Biroq, shuncha vaqt rasmiy uchrashuvlarda qatnashmagani sababli, uning hozirgi jismoniy holati darhol asosiy tarkibda toʻliq oʻynash uchun yetarli emas.

Chelserahbariyati futbolchining toʻlaqonli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun uni ijaraga berish variantini koʻrib chiqmoqda. Shu sababli Yevropaning bir qator klublari futbolchiga qiziqish bildirmoqda.

Mudrikning afzalligi va transfer bozoridagi vaziyat

Fabrizio Romano xabar berishicha, Mudrik agar ijara asosida ketadigan boʻlsa, Angliya Premyer-ligasida qolishni istamoqda. Uni oʻz safiga qoʻshib olishni istagan klublar orasida Italiya jamoalari hamda Chelseshirkatiga tegishli boʻlgan Strasburg bor.

Shunga qaramay, futbolchining asosiy niyati Angliya chempionatida toʻp surishni davom ettirishdir. Xususan, Frenk Lempard boshchiligidagi Koventri Siti klubi ham vinger uchun daʼvogarlar qatoridan joy olgan.

Chelsebosh murabbiyi Xabi Alonso futbolchining qaytishi borasida ehtiyotkorona fikr bildirib, uning ruhiy holati va jamoaga moslashish jarayoni muhimligini taʼkidladi. «Hammasi juda tez sodir boʻldi, shuning uchun asosiy eʼtibor insonning oʻziga qaratilishi kerak», — deya qayd etdi mutaxassis.

Mixail MudrikChelsiXabi AlonsoTransferlarPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi