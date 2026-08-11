Google bosh sahifasida yangi sunʼiy intellekt vositalarini sinovdan oʻtkazmoqda
Google ayrim avtorizatsiyadan o'tmagan foydalanuvchilar uchun bosh sahifasidagi an'anaviy «Poisk» tugmasi o'rniga sun'iy intellekt funksiyalariga yo'naltiruvchi uchta yorliqni sinovdan o'tkazmoqda. Yangi yorliqlar tasvir yaratish (Create images), fayllar bo'yicha savollar berish (Ask about files) va g'oyalarni muhokama qilish (Brainstorm) imkoniyatlarini taklif etadi.
Google oʻzining oʻn yilliklar davomida oʻzgarmas boʻlib kelgan bosh sahifasi dizaynini tubdan yangilash boʻyicha navbatdagi qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya baʼzi foydalanuvchilar uchun anʼanaviy «Poisk» tugmasini olib tashlab, uning oʻrniga sunʼiy intellekt funksiyalariga yoʻnaltiruvchi uchta maxsus yorliqni joriy qildi. Ushbu oʻzgarish internet olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki qidiruv tizimlari evolyutsiyasida butun boshli davr yakunlanayotgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha mazkur yangilik faqat avtorizatsiyadan oʻtmagan kichik guruh foydalanuvchilarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Eksperiment bir nechta turli brauzerlarda qayd etilgan boʻlib, u kompaniya tomonidan rasman eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, mazkur yondashuv Google strategiyasida foydalanuvchilarga maʼlumot qidirishdan tashqari, toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot va kontent yaratish imkoniyatlarini taqdim etishga ustuvor ahamiyat berilayotganini koʻrsatadi.
Yangi interfeys va sunʼiy intellekt imkoniyatlariQidiruv satri ostida joylashgan yangi yorliqlar uchta asosiy yoʻnalishni oʻz ichiga oladi: tasvirlarni yaratish (Create images), fayllar boʻyicha savollar berish (Ask about files) va gʻoyalarni muhokama qilish yoki «mozgovoy shturm» (Brainstorm). Shu bilan birga, mashhur «Mne povezyot» tugmasi oʻz joyida qolgan, AI Mode esa qidiruv satrining ichida saqlanib qolgan.
Ushbu vositalarning ishlash mexanizmi foydalanuvchi hisob qaydnomasiga kirgan yoki kirmaganiga qarab farq qiladi. Xususan, hujjatlarni yuklab ular yuzasidan savollar berish yoki Gemini bilan muloqotni boshlash kabi funksiyalar avtorizatsiyasiz ham ishlaydi. Biroq sunʼiy intellekt yordamida tasvir yaratish funksiyasidan foydalanish uchun tizimga kirish talab etiladi. Qizigʻi shundaki, foydalanuvchi oʻz akkauntiga kirishi bilan mazkur uchta yangi yorliq yoʻqolib, hisobdan chiqqach yana paydo boʻladi.
Strategik burilish va kelajak istiqbollariGoogle bosh sahifasi oʻzining konservativ dizayni bilan ajralib turardi va «Poisk» tugmasi uning asosiy elementi hisoblanardi. Yangi tajriba esa foydalanuvchilarga nafaqat axborot izlash, balki oʻz maʼlumotlarini tahlil qilish, kontent yaratish va Gemini modeli bilan bevosita muloqot qilish imkonini beruvchi muhitni taqdim etmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yondashuv kompaniyaning anʼanaviy qidiruv natijalarini koʻrsatishdan soʻrovni shakllantirish bosqichidayoq sunʼiy intellekt bilan oʻzaro muloqot qilishga oʻtayotganidan dalolat beradi. Agar ushbu sinov muvaffaqiyatli deb topilsa va keng jamoatchilikka tatbiq etilsa, bu qidiruv tizimlari tarixidagi eng sezilarli interfeys oʻzgarishlaridan biri boʻladi.
…