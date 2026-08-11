Google bosh sahifasida yangi sunʼiy intellekt vositalarini sinovdan oʻtkazmoqda

·47·Texno
Google bosh sahifasida yangi sunʼiy intellekt vositalarini sinovdan oʻtkazmoqda
Qisqacha

Google ayrim avtorizatsiyadan o'tmagan foydalanuvchilar uchun bosh sahifasidagi an'anaviy «Poisk» tugmasi o'rniga sun'iy intellekt funksiyalariga yo'naltiruvchi uchta yorliqni sinovdan o'tkazmoqda. Yangi yorliqlar tasvir yaratish (Create images), fayllar bo'yicha savollar berish (Ask about files) va g'oyalarni muhokama qilish (Brainstorm) imkoniyatlarini taklif etadi.

Google oʻzining oʻn yilliklar davomida oʻzgarmas boʻlib kelgan bosh sahifasi dizaynini tubdan yangilash boʻyicha navbatdagi qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya baʼzi foydalanuvchilar uchun anʼanaviy «Poisk» tugmasini olib tashlab, uning oʻrniga sunʼiy intellekt funksiyalariga yoʻnaltiruvchi uchta maxsus yorliqni joriy qildi. Ushbu oʻzgarish internet olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki qidiruv tizimlari evolyutsiyasida butun boshli davr yakunlanayotgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha mazkur yangilik faqat avtorizatsiyadan oʻtmagan kichik guruh foydalanuvchilarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Eksperiment bir nechta turli brauzerlarda qayd etilgan boʻlib, u kompaniya tomonidan rasman eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, mazkur yondashuv Google strategiyasida foydalanuvchilarga maʼlumot qidirishdan tashqari, toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot va kontent yaratish imkoniyatlarini taqdim etishga ustuvor ahamiyat berilayotganini koʻrsatadi.

Yangi interfeys va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Qidiruv satri ostida joylashgan yangi yorliqlar uchta asosiy yoʻnalishni oʻz ichiga oladi: tasvirlarni yaratish (Create images), fayllar boʻyicha savollar berish (Ask about files) va gʻoyalarni muhokama qilish yoki «mozgovoy shturm» (Brainstorm). Shu bilan birga, mashhur «Mne povezyot» tugmasi oʻz joyida qolgan, AI Mode esa qidiruv satrining ichida saqlanib qolgan.

Ushbu vositalarning ishlash mexanizmi foydalanuvchi hisob qaydnomasiga kirgan yoki kirmaganiga qarab farq qiladi. Xususan, hujjatlarni yuklab ular yuzasidan savollar berish yoki Gemini bilan muloqotni boshlash kabi funksiyalar avtorizatsiyasiz ham ishlaydi. Biroq sunʼiy intellekt yordamida tasvir yaratish funksiyasidan foydalanish uchun tizimga kirish talab etiladi. Qizigʻi shundaki, foydalanuvchi oʻz akkauntiga kirishi bilan mazkur uchta yangi yorliq yoʻqolib, hisobdan chiqqach yana paydo boʻladi.

Strategik burilish va kelajak istiqbollari

Google bosh sahifasi oʻzining konservativ dizayni bilan ajralib turardi va «Poisk» tugmasi uning asosiy elementi hisoblanardi. Yangi tajriba esa foydalanuvchilarga nafaqat axborot izlash, balki oʻz maʼlumotlarini tahlil qilish, kontent yaratish va Gemini modeli bilan bevosita muloqot qilish imkonini beruvchi muhitni taqdim etmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yondashuv kompaniyaning anʼanaviy qidiruv natijalarini koʻrsatishdan soʻrovni shakllantirish bosqichidayoq sunʼiy intellekt bilan oʻzaro muloqot qilishga oʻtayotganidan dalolat beradi. Agar ushbu sinov muvaffaqiyatli deb topilsa va keng jamoatchilikka tatbiq etilsa, bu qidiruv tizimlari tarixidagi eng sezilarli interfeys oʻzgarishlaridan biri boʻladi.

GoogleGeminiTexnologiyaQidiruv tizimiSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi