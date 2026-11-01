“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam

·70·Sport
“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Superligasining 10-turidan so‘ng Viktor Osimxen va Gift Orban 9 tadan gol bilan to‘purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
  • «Samsunspor» darvozasini ishg‘ol qilgan Eldor Shomurodov o‘z gollari sonini 8 taga yetkazib, Muhammad Saloh bilan ikkinchi o‘rinni bo‘lishib oldi.
  • Mazkur turda «Istanbul Bashakshehir» safida harakat qilayotgan Abbosbek Fayzullayev ham o‘zining debyut golini rasmiylashtirdi.

Turkiya Superligasida 10-tur bahslari yakunlanishi bilan mavsumning «Oltin butsa» sovrini uchun kechayotgan kurash yanada qizg‘in tus oldi. Turnir to‘purarlik reytingining yuqori pog‘onalarini Yevropaning top-chempionatlarida toblangan yulduz hujumchilar to‘liq egallab olgan bo‘lib, ular orasidagi raqobatga mahalliy turk forvardlari dosh bera olmayapti.

«Samsunspor»ga qarshi o‘yinda navbatdagi golini kiritgan o‘zbekistonlik to‘purar Eldor Shomurodov ham peshqadamlarni ta’qib qilishda davom etib, jadvalning kuchli uchligida mustahkam o‘rnashib oldi.

To‘purarlar poygasi: 10-turdan keyingi holat

Ortda qolgan tur nigeriyalik yulduzlarning muvaffaqiyati va misrlik Muhammad Salohning ochko yo‘qotishi bilan yodda qoldi:

  • Viktor Osimxen va Gift Orban (9 tadan gol): Superliganing eng qimmatbaho yulduzi Viktor Osimxen «Konyaspor» darvozasini ishg‘ol qilib, gollari sonini 9 taga yetkazdi. Liga debyutanti sanalgan «Amed» klubini yuqoriga yetaklayotgan yana bir nigeriyalik forvard Gift Orban ham o‘z hisobiga to‘p yozib qo‘yib, Osimxen bilan peshqadamlikni teng bo‘lishib oldi;

  • Muhammad Saloh va Eldor Shomurodov (8 tadan gol): Shu turgacha yakka peshqadamlik qilib kelgan Muhammad Saloh «Trabzonspor» safida «Gaziantep»ga qarshi to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, maydonni golsiz tark etdi. Natijada «Samsunspor» darvozasini 10-daqiqadayoq ishg‘ol etgan Eldor Shomurodov o‘z gollarini 8 taga yetkazib, reytingda Salohga yetib oldi va 2-o‘rinni u bilan bo‘lishdi;

  • Vedat Muriki (7 ta gol): «Fenerbahche» hujumchisi o‘z maydonida «Gyoztepe»ga uchralgan kutilmagan mag‘lubiyatda (1:2) 83-daqiqada maydonga tushdi, biroq gol ura olmadi va 7 ta gol bilan 4-pog‘onada qoldi.

«Bashakshehir»dagi o‘zbek qahramonlari va 5:2 hisobidagi triumf

10-turda Nuri Shahin shogirdlari bo‘lgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida 5:2 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqa jadvalida yuqoriladi. Ushbu bellashuvda Shomurodovdan tashqari, o‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev ham zaxiradan bahsga qo‘shilib, jamoa safidagi 8-o‘yinida o‘zining debyut golini rasmiylashtirdi.

Amaldagi to‘purarning hayratlanarli statistikasi

Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining amaldagi to‘purari maqomida harakat qilmoqda:

  • O‘tgan mavsumdagi triumf: Hamyurtimiz o‘tgan mavsumda 34 ta uchrashuvda 22 ta gol urib, Pol Onuachu bilan birga liganing eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan edi;

  • «Bashakshehir»dagi umumiy ko‘rsatkich: 21 yoshli legionerimiz Istanbul jamoasiga qo‘shilganidan buyon barcha musobaqalarda jami 56 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 31 ta gol va 7 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan.

Eldor ShomurodovTurkiya SuperligasiAbbosbek FayzullayevIstanbul Bashakshehir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?Kecha 22:40Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Kecha 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiKecha 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi19 sentabr 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi