“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Superligasining 10-turidan so‘ng Viktor Osimxen va Gift Orban 9 tadan gol bilan to‘purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
- «Samsunspor» darvozasini ishg‘ol qilgan Eldor Shomurodov o‘z gollari sonini 8 taga yetkazib, Muhammad Saloh bilan ikkinchi o‘rinni bo‘lishib oldi.
- Mazkur turda «Istanbul Bashakshehir» safida harakat qilayotgan Abbosbek Fayzullayev ham o‘zining debyut golini rasmiylashtirdi.
Turkiya Superligasida 10-tur bahslari yakunlanishi bilan mavsumning «Oltin butsa» sovrini uchun kechayotgan kurash yanada qizg‘in tus oldi. Turnir to‘purarlik reytingining yuqori pog‘onalarini Yevropaning top-chempionatlarida toblangan yulduz hujumchilar to‘liq egallab olgan bo‘lib, ular orasidagi raqobatga mahalliy turk forvardlari dosh bera olmayapti.
«Samsunspor»ga qarshi o‘yinda navbatdagi golini kiritgan o‘zbekistonlik to‘purar Eldor Shomurodov ham peshqadamlarni ta’qib qilishda davom etib, jadvalning kuchli uchligida mustahkam o‘rnashib oldi.
To‘purarlar poygasi: 10-turdan keyingi holat
Ortda qolgan tur nigeriyalik yulduzlarning muvaffaqiyati va misrlik Muhammad Salohning ochko yo‘qotishi bilan yodda qoldi:
Viktor Osimxen va Gift Orban (9 tadan gol): Superliganing eng qimmatbaho yulduzi Viktor Osimxen «Konyaspor» darvozasini ishg‘ol qilib, gollari sonini 9 taga yetkazdi. Liga debyutanti sanalgan «Amed» klubini yuqoriga yetaklayotgan yana bir nigeriyalik forvard Gift Orban ham o‘z hisobiga to‘p yozib qo‘yib, Osimxen bilan peshqadamlikni teng bo‘lishib oldi;
Muhammad Saloh va Eldor Shomurodov (8 tadan gol): Shu turgacha yakka peshqadamlik qilib kelgan Muhammad Saloh «Trabzonspor» safida «Gaziantep»ga qarshi to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, maydonni golsiz tark etdi. Natijada «Samsunspor» darvozasini 10-daqiqadayoq ishg‘ol etgan Eldor Shomurodov o‘z gollarini 8 taga yetkazib, reytingda Salohga yetib oldi va 2-o‘rinni u bilan bo‘lishdi;
Vedat Muriki (7 ta gol): «Fenerbahche» hujumchisi o‘z maydonida «Gyoztepe»ga uchralgan kutilmagan mag‘lubiyatda (1:2) 83-daqiqada maydonga tushdi, biroq gol ura olmadi va 7 ta gol bilan 4-pog‘onada qoldi.
«Bashakshehir»dagi o‘zbek qahramonlari va 5:2 hisobidagi triumf
10-turda Nuri Shahin shogirdlari bo‘lgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida 5:2 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqa jadvalida yuqoriladi. Ushbu bellashuvda Shomurodovdan tashqari, o‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev ham zaxiradan bahsga qo‘shilib, jamoa safidagi 8-o‘yinida o‘zining debyut golini rasmiylashtirdi.
Amaldagi to‘purarning hayratlanarli statistikasi
Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining amaldagi to‘purari maqomida harakat qilmoqda:
O‘tgan mavsumdagi triumf: Hamyurtimiz o‘tgan mavsumda 34 ta uchrashuvda 22 ta gol urib, Pol Onuachu bilan birga liganing eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan edi;
«Bashakshehir»dagi umumiy ko‘rsatkich: 21 yoshli legionerimiz Istanbul jamoasiga qo‘shilganidan buyon barcha musobaqalarda jami 56 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 31 ta gol va 7 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan.
Izohlar 0
…