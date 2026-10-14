Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildi

·48·Sport
Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzgan yangi shartnomasi bo‘yicha moliyaviy jihatdan UFC'dagi daromadidan ikki barobar ko‘p pul ishlashini ma’lum qildi.
  • Ushbu kelishuv atigi 3 ta jangni o‘z ichiga oladi, biroq Peyjning aytishicha, bu janglardagi gonorari UFC'dagi umumiy daromadidan oshadi.
  • U, shuningdek, UFC'ning jangchilarni cheklashi va ijodkorlikka yo‘l qo‘ymasligidan noroziligini bildirgan.

Angliyalik 39 yoshli mashhur jangchi Maykl Peyj UFC bilan xayrlashganidan so‘ng shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Sentyabr oyida o‘zbekistonlik sportchi Nursulton Ro‘ziboyev ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin tashkilot bilan yo‘llari ajrashgan tajribali sportchi endilikda faoliyatini Misfits Boxing promoushenida davom ettiradi.

Yahoo nashriga intervyu bergan Peyjning ta’kidlashicha, yangi ligadagi moliyaviy shartlar dunyoning eng yetakchi MMA tashkiloti taklif qilganidan sezilarli darajada yuqori bo‘lib chiqdi.

«Kamroq jang va ikki barobar ko‘proq gonorar»

Maykl Peyj yangi shartnomasi bo‘yicha aniq raqamlarni oshkor qilmagan bo‘lsa-da, kelishuv moliyaviy tomondan bir necha barobar foydaliroq ekanini ochiqladi:

  • Moliyaviy o‘sish: «Men UFC'dan ketdim va kamroq vaqt ichida ko‘proq — taxminan ikki baravar ko‘proq pul ishlayman», — dedi sportchi;

  • 3 ta bahs yetarli: Yangi shartnoma bor-yo‘g‘i 3 ta jangga mo‘ljallangan. Peyjning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu uchta bahsda u UFC'dagi butun faoliyati davomida ishlab topgan jami daromadidan ham ko‘proq pul oladi;

  • Minnatdorlik: «Bu juda yoqimli. Faoliyatim davomida ko‘p mehnat qildim va bunga to‘liq loyiqman deb hisoblayman, shu bois hozirgi holatimdan minnatdorman», — deya qo‘shimcha qildi u.

UFC rahbariyatiga e’tirozlar: «Jangchilarni cheklab qo‘yishadi»

Peyj 2024 yilda UFC safiga qo‘shilgan va oktagonda 6 ta jang o‘tkazib, 5 tasida g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘lgan edi. Biroq promoushen siyosati uni qanoatlantirmagan:

  • Ijodkorlikka to‘siq: Sportchining aytishicha, liga rahbariyati uning o‘ziga xos noodatiy va tomoshabop uslubini (ijodkorligini) cheklagan hamda qiziqarli, katta janglarni tashkil qilib bermagan;

  • Liga siyosati tanqidi: «Mening nazarimda, bu sharmandalik. Menimcha, UFC o‘z jangchilari uchun ancha ko‘proq ish qilishi, ularni ko‘proq qo‘llab-quvvatlashi mumkin edi», — deb ta’kidladi angliyalik faxriy;

  • MMA giganti ekanini tan olish: Shunga qaramay, u liganing mavqeini kamsitmadi: «Qanday bo‘lmasin, sizga yoqadimi yoki yo‘qmi, ular aralash yakkakurashlar bo‘yicha jahondagi eng yirik tashkilotdir. Ularni qadrlash kerak, u yerda chindan ham yuqori iqtidorli jangchilar to‘plangan».

Maykl Peyjning boks yo‘nalishiga o‘tishi va Misfits Boxing safiga qo‘shilishi uning muxlislari uchun yangi qiziqarli to‘qnashuvlarni va’da qilmoqda.

Maykl PeyjUFCNursulton Ro‘ziboyevMisfits Boxing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdi21 avgust 18:00UFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik borUFC reytingi yangilandi: ushbu reytingda uch o‘zbekistonlik bor5 avgust 06:17Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindi4 iyul 14:40«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng7 sentabr 20:17Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?7 sentabr 12:20Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi