Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladi

·24·Sport
Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladi

UFC yarim og‘ir vazn toifasida oktagonga chiquvchi o‘zbekistonlik top jangchi Bogdan Guskov hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning bo‘lajak muhim jangi oldidan o‘z kuzatuvlari va xolis tahlilini e’lon qildi. Fransiya poytaxtida o‘tkaziladigan «UFC Paris» turnirida angliyalik taniqli va tajribali nokautchi Maykl Peyjga (MVP) qarshi qafasga chiqadigan Ro‘ziboyevning imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan qizg‘in muhokama qilinayotgan bir pallada, Guskov raqibni parterda taslim etish taktikasini ochib berdi hamda hamyurtimizning to‘liq ustunligini bashorat qildi.

«Uning autsayder ekanidan hayronman»: Guskovdan 70 ga 30 baho

O‘zbekistonlik sportchi shaxsiy munosabatlarni chetga surib, kuchlar nisbatiga sof sport va taktika nuqtayi nazaridan yondashdi:

  • Ekspertlar va bukmeykerlar adashmoqda: Xalqaro tahlilchilar va bukmekerlik idoralari Nursulton Ro‘ziboyevni mazkur bahsda autsayder sifatida ko‘rsatayotgani Guskovning jiddiy hayratiga sabab bo‘ldi;

  • Ro‘ziboyev foydasiga 70/30 nisbat: «Menimcha, bu yerda imkoniyatlar 70 ga 30 aynan Nursulton foydasiga. Uning kurash va greppling salohiyati juda yuqori saviyada shakllangan», — deya ta’kidladi Bogdan;

  • Gabaritlardagi tenglik: Raqibning bo‘yi va qo‘l uzunligi ko‘p gapirilayotgan bo‘lsa-da, Guskov jismoniy parametrlar borasida Peyjning hech qanday ustunligini ko‘rmayotganini qayd etdi.

G‘alaba formulasi: Masofani yo‘qotish va parterdagi bosim

Bogdan Guskov ingliz jangchisining kuchli jihatlarini zararsizlantirish bo‘yicha aniq taktik ko‘rsatmalarni ochiqladi:

  • Peyjning masofaviy xavfi: Maykl Peyj noodatiy harakatlar, masofani mohirlik bilan nazorat qilish va zarbalar hisobiga ochko jamg‘arish bo‘yicha divizionning eng tajribali ustalaridan biridir;

  • Ro‘ziboyev nima qilishi shart? Nursulton raqibga bo‘sh hudud qoldirmay, ilk soniyalardan bosimni kuchaytirishi kerak: «Agar u Peyjni ushlab, tezda kurashga (parterga) o‘tkaza olsa, jang faqat uning ssenariysi bo‘yicha kecha boshlaydi»;

  • Jangning hal qiluvchi kaliti: «Nursulton qanchalik tez kurash izlay boshlasa, ustunlikni shunchalik tez qo‘lga kiritadi. Menimcha, jangdagi asosiy omil ham aynan shu bo‘ladi».

Zarbalar kuchi va Parij kechasining boshlanish vaqti

Tik turgan holatdagi (stoyka) kurashda ham o‘zbek jangchisi raqibidan sira qolishmasligi alohida urg‘ulandi:

  • Tayming va nokaut zarbasi: «Zarbalar borasida ham Nursulton Mayklga yutqazmaydi — uzoq masofadan zarba bera oladi, zarbalari og‘ir va taymingi ham joyida», — deb ta’kidladi Guskov;

  • «Aniq O‘zbekiston! Olg‘a!»: Sportchimiz o‘z murojaatini hamyurtiga bildirilgan yuksak ishonch va vatanparvarlik chaqirig‘i bilan yakunladi;

  • Jang vaqti: Mazkur murosasiz qarama-qarshilik O‘zbekiston vaqti bilan 6 sentyabrga o‘tar kechasi, soat tungi 01:00 dan keyin boshlanishi kutilmoqda.

Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjning ehtiyotkor masofaviy o‘yinini parterdagi bosim orqali sindira oladimi? Bogdan Guskov bashorat qilgan 70 ga 30 nisbatdagi ustunlik Parij oktagonida o‘z tasdig‘ini topadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va hamyurtimizni qo‘llab-quvvatlang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)