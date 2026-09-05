Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladi
UFC yarim og‘ir vazn toifasida oktagonga chiquvchi o‘zbekistonlik top jangchi Bogdan Guskov hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning bo‘lajak muhim jangi oldidan o‘z kuzatuvlari va xolis tahlilini e’lon qildi. Fransiya poytaxtida o‘tkaziladigan «UFC Paris» turnirida angliyalik taniqli va tajribali nokautchi Maykl Peyjga (MVP) qarshi qafasga chiqadigan Ro‘ziboyevning imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan qizg‘in muhokama qilinayotgan bir pallada, Guskov raqibni parterda taslim etish taktikasini ochib berdi hamda hamyurtimizning to‘liq ustunligini bashorat qildi.
«Uning autsayder ekanidan hayronman»: Guskovdan 70 ga 30 baho
O‘zbekistonlik sportchi shaxsiy munosabatlarni chetga surib, kuchlar nisbatiga sof sport va taktika nuqtayi nazaridan yondashdi:
Ekspertlar va bukmeykerlar adashmoqda: Xalqaro tahlilchilar va bukmekerlik idoralari Nursulton Ro‘ziboyevni mazkur bahsda autsayder sifatida ko‘rsatayotgani Guskovning jiddiy hayratiga sabab bo‘ldi;
Ro‘ziboyev foydasiga 70/30 nisbat: «Menimcha, bu yerda imkoniyatlar 70 ga 30 aynan Nursulton foydasiga. Uning kurash va greppling salohiyati juda yuqori saviyada shakllangan», — deya ta’kidladi Bogdan;
Gabaritlardagi tenglik: Raqibning bo‘yi va qo‘l uzunligi ko‘p gapirilayotgan bo‘lsa-da, Guskov jismoniy parametrlar borasida Peyjning hech qanday ustunligini ko‘rmayotganini qayd etdi.
G‘alaba formulasi: Masofani yo‘qotish va parterdagi bosim
Bogdan Guskov ingliz jangchisining kuchli jihatlarini zararsizlantirish bo‘yicha aniq taktik ko‘rsatmalarni ochiqladi:
Peyjning masofaviy xavfi: Maykl Peyj noodatiy harakatlar, masofani mohirlik bilan nazorat qilish va zarbalar hisobiga ochko jamg‘arish bo‘yicha divizionning eng tajribali ustalaridan biridir;
Ro‘ziboyev nima qilishi shart? Nursulton raqibga bo‘sh hudud qoldirmay, ilk soniyalardan bosimni kuchaytirishi kerak: «Agar u Peyjni ushlab, tezda kurashga (parterga) o‘tkaza olsa, jang faqat uning ssenariysi bo‘yicha kecha boshlaydi»;
Jangning hal qiluvchi kaliti: «Nursulton qanchalik tez kurash izlay boshlasa, ustunlikni shunchalik tez qo‘lga kiritadi. Menimcha, jangdagi asosiy omil ham aynan shu bo‘ladi».
Zarbalar kuchi va Parij kechasining boshlanish vaqti
Tik turgan holatdagi (stoyka) kurashda ham o‘zbek jangchisi raqibidan sira qolishmasligi alohida urg‘ulandi:
Tayming va nokaut zarbasi: «Zarbalar borasida ham Nursulton Mayklga yutqazmaydi — uzoq masofadan zarba bera oladi, zarbalari og‘ir va taymingi ham joyida», — deb ta’kidladi Guskov;
«Aniq O‘zbekiston! Olg‘a!»: Sportchimiz o‘z murojaatini hamyurtiga bildirilgan yuksak ishonch va vatanparvarlik chaqirig‘i bilan yakunladi;
Jang vaqti: Mazkur murosasiz qarama-qarshilik O‘zbekiston vaqti bilan 6 sentyabrga o‘tar kechasi, soat tungi 01:00 dan keyin boshlanishi kutilmoqda.
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjning ehtiyotkor masofaviy o‘yinini parterdagi bosim orqali sindira oladimi? Bogdan Guskov bashorat qilgan 70 ga 30 nisbatdagi ustunlik Parij oktagonida o‘z tasdig‘ini topadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va hamyurtimizni qo‘llab-quvvatlang!
…