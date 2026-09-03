Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuvi
O‘zbekistonlik taniqli MMA jangchisi Nursulton Ro‘ziboyev faoliyatidagi eng jiddiy va shov-shuvli jangga yaqinlashmoqda. 5 sentyabr kuni Fransiya poytaxti mezbonlik qiladigan nufuzli «UFC Fight Night Paris» turnirida hamyurtimiz dunyoga mashhur, o‘zining g‘ayrioddiy harakatlari bilan nom qozongan Maykl «Venom» Peyjga qarshi bahs olib boradi.
Ayni paytda UFC o‘rta vazn toifasi reytingida 15-o‘rinni egallab turgan 32 yoshli Ro‘ziboyev uchun bu shunchaki navbatdagi to‘qnashuv emas, balki top-10 elitasi sari yo‘l ochadigan hal qiluvchi qadamdir. 39 yoshli britaniyalik faxriy yulduz Peyj esa yarim o‘rta vazndan yana 84 kg divizioniga qaytib, o‘z kuchini ko‘rsatishga shay.
Ro‘ziboyevning asosiy quroli: Parterdagi gegemonlik va birinchi raund sensatsiyalari
Andijonlik jangchining professional faoliyatidagi statistik ko‘rsatkichlari raqib lagerini jiddiy tashvishga solishga qodir:
Dahshatli finish ko‘rsatkichi: Nursultonning hisobida 37 g‘alaba, 9 mag‘lubiyat va 2 durang mavjud. Uning 37 ta g‘alabasidan 21 tasi sabmishn (bo‘g‘ish va og‘riqli usullar), 13 tasi esa sof nokaut bilan qo‘lga kiritilgan;
Birinchi raund «qotili»: O‘zbekistonlik atletning 26 ta jangi aynan dastlabki 5 daqiqalikdayoq muddatidan oldin yakun topgan. UFC rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, uning muddatidan oldin g‘alaba qozonish koeffitsiyenti 80 foizni tashkil etadi;
Boku triumfi va seriya: Joriy yil 27 iyun kuni Bokuda bo‘lib o‘tgan jangda Ro‘ziboyev rossiyalik Andrey Pulyayevni birinchi raundning 2-daqiqasidayoq bo‘g‘ish usuli bilan taslim etdi. Bu uning UFCdagi ketma-ket uchinchi, umumiy so‘nggi 14 jangidagi 13-g‘alabasi bo‘ldi.
«Venom»ning kutilmagan xavfi: Masofa nazorati va nostandart kikboksing
Maykl «Venom» Peyj (25–3) — Ro‘ziboyev duch kelgan eng noqulay va tajribali stilistik raqiblardan biri:
Qo‘llar pastda va aldamchi harakatlar: Peyjning karate va kikboksingga asoslangan erkin uslubi, masofani his qilish qobiliyati va kutilmagan burchaklardan yo‘llaydigan kuchli zarbalari raqiblarni doimo shoshirib qo‘yadi;
O‘rta vazndagi tajriba: Britaniyalik jangchi 84 kg vaznda Shara Bullet va Jared Kannonir kabi xavfli nomlarni mag‘lubiyatga uchratgan, so‘ngra 77 kg vaznda Sem Pattersonni hakamlar qarori bilan taslim etib, yana o‘rta vaznga qaytdi;
Peyjning vazifasi: Uzoq masofani ushlab turish, Ro‘ziboyevning yaqinlashishiga yo‘l qo‘ymaslik va tik holatda (stoykada) ochkolar jamg‘arish.
Jang taqdiri: Ssenariylar to‘qnashuvi
Bu qarama-qarshilikda jangni kim o‘z hududiga olib o‘ta olishi bosh omil bo‘ladi:
Ro‘ziboyev rejasi: Nursulton bo‘y va gavda jihatidan Peyjdan qolishmaydi. Uning bosh maqsadi — ingliz jangchisiga harakatlanish uchun bo‘sh joy bermaslik, oktagon devoriga siqish, klinch va teykdaun orqali bahsni parterga ko‘chirishdir;
Hal qiluvchi 1-raund: Agar Ro‘ziboyev startdayoq Peyjni nazoratga olib, yerga qulata olsa, jang muddatidan oldin hamyurtimiz foydasiga hal bo‘lish ehtimoli juda yuqori. Aksincha, bahs uzoq masofadagi zarbalar almashinuviga aylansa, «Venom»ning tajribasi ish berishi mumkin.
5 sentyabr oqshomida Nursulton Ro‘ziboyev nafaqat 15-o‘rinni himoya qilish, balki divizionning eng yorqin yulduzlari qatoriga mustahkam kirib olish uchun kurashadi.
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjning noodatiy harakatlarini parter orqali to‘xtata oladimi? Bahs qanday yakun topadi: Nursultonning navbatdagi ilk raunddagi finishimi yoki to‘liq davom etgan qarama-qarshilik? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…