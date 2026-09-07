«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Angliyalik mashhur MMA yulduzi Maykl «Venom» Peyj hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev ustidan qozonilgan bahsli va muxlislarni zeriktirgan g‘alabasidan so‘ng o‘z chiqishini keskin tanqid ostiga oldi. UFC bilan amaldagi shartnomasi bo‘yicha so‘nggi jangini o‘tkazgan 39 yoshli sportchi muxlislarga va’da qilingan yorqin shouni taqdim eta olmaganidan qattiq xafa ekanini tan oldi va promoushendagi kelajagini saqlab qolish uchun o‘z jang uslubini tubdan o‘zgartirishga tayyorligini bildirdi.
«O‘zimni tiyib turganim meni g‘azablantiradi»: Peyjning ichki noroziligi
Britaniyalik jangchi uch raund davom etgan to‘qnashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi:
G‘alabadan keyingi yoqimsiz his: «Eng yoqimsiz tomoni shundaki, g‘alaba qozonganimga qaramay, jismonan o‘zimni a’lo darajada his qilyapman. Bu esa yetarlicha bor kuchim bilan harakat qilmaganimdan dalolat beradi va natija ham shuni ko‘rsatib turibdi», — dedi Peyj;
Ortiqcha ideallikka intilish xatosi: Jangchi har bir zarbani haddan tashqari toza, aniq va xavfsiz amalga oshirishga uringani sabab jang sur’atini tushirib yuborganini ta’kidladi;
«Muxlislar bunga loyiq emas»: «Oktagonga chiqqanimda o‘zimni jilovlab turgandek his qilishim meni qattiq g‘azablantiradi. Men muxlislarga bundan ancha ko‘prog‘ini berishim kerak edi. Muxlislar ham, UFC ham haqiqiy jangga loyiq», — deya kuyundi angliyalik sportchi.
Taktikani qurbon qilish: Jang uslubi endi o‘zgaradimi?
Peyj ligada qolish va tomoshaboplikni qaytarish uchun o‘z qoliplaridan chiqishga majbur:
Raqibga imkon berish strategiyasi: Britaniyalik faxriy endi raqiblari oldinga bemalol bosishi uchun o‘z pozitsiyasini biroz ochiqroq qoldirishni rejalashtirmoqda;
Xavf ostida yorqinlik: «Ehtimol, bu meni himoyada biroz zaifroq qilar, ammo yuqori ish hajmi va ko‘proq zarba almashinuvi evaziga tomoshabop g‘alabalarga erishaman», — deya taktik rejalari bilan bo‘lishdi u;
Mashg‘ulotlardagi yangi bosqich: Sportchi hammasini boshqatdan boshlab, sparringlarda yangi, yanada tavakkalchi va faolroq uslubni sinab ko‘rish niyatida.
UFC bilan shartnoma yakunlandi: «Menga kuchliroq raqib bering!»
Peyj uchun navbatdagi qadam faoliyatidagi eng hal qiluvchi sinov bo‘ladi:
Kelishuvning tugashi: Nursulton Ro‘ziboyevga qarshi bahs ingliz jangchisining UFC bilan tuzilgan rasmiy shartnomasidagi so‘nggi uchrashuv bo‘ldi;
Dana Uayt va liga bilan ochiq muloqot: Peyj rahbariyat bilan yuzma-yuz o‘tirib, yangi shartnoma shartlarini shaxsan muhokama qilishga tayyorlanmoqda;
Ambitsiyali chaqiriq: «Eshitib qo‘ying, men bundan ancha yaxshiroq jang ko‘rsata olishimni isbotlayman. Menga reytingdagi eng kuchli raqiblarni bering va men omma oldida mutlaqo o‘zgacha shou ko‘rsatib beraman», — deya u UFC rahbariyatiga dadil murojaat yo‘lladi.
Sizningcha, Maykl Peyj chindan ham kuchliroq raqiblar bilan to‘qnashsa, o‘zining avvalgi nokautchi qiyofasiga qayta oladimi yoki 39 yoshda uning pragmatik va ehtiyotkor uslubi o‘zgarmay qoladimi? UFC Nursulton Ro‘ziboyevni bahsli tarzda mag‘lub etgan ingliz yulduzi bilan yangi bitim tuzishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…