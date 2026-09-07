«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng

·1·Sport
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng

Angliyalik mashhur MMA yulduzi Maykl «Venom» Peyj hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev ustidan qozonilgan bahsli va muxlislarni zeriktirgan g‘alabasidan so‘ng o‘z chiqishini keskin tanqid ostiga oldi. UFC bilan amaldagi shartnomasi bo‘yicha so‘nggi jangini o‘tkazgan 39 yoshli sportchi muxlislarga va’da qilingan yorqin shouni taqdim eta olmaganidan qattiq xafa ekanini tan oldi va promoushendagi kelajagini saqlab qolish uchun o‘z jang uslubini tubdan o‘zgartirishga tayyorligini bildirdi.

«O‘zimni tiyib turganim meni g‘azablantiradi»: Peyjning ichki noroziligi

Britaniyalik jangchi uch raund davom etgan to‘qnashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi:

  • G‘alabadan keyingi yoqimsiz his: «Eng yoqimsiz tomoni shundaki, g‘alaba qozonganimga qaramay, jismonan o‘zimni a’lo darajada his qilyapman. Bu esa yetarlicha bor kuchim bilan harakat qilmaganimdan dalolat beradi va natija ham shuni ko‘rsatib turibdi», — dedi Peyj;

  • Ortiqcha ideallikka intilish xatosi: Jangchi har bir zarbani haddan tashqari toza, aniq va xavfsiz amalga oshirishga uringani sabab jang sur’atini tushirib yuborganini ta’kidladi;

  • «Muxlislar bunga loyiq emas»: «Oktagonga chiqqanimda o‘zimni jilovlab turgandek his qilishim meni qattiq g‘azablantiradi. Men muxlislarga bundan ancha ko‘prog‘ini berishim kerak edi. Muxlislar ham, UFC ham haqiqiy jangga loyiq», — deya kuyundi angliyalik sportchi.

Taktikani qurbon qilish: Jang uslubi endi o‘zgaradimi?

Peyj ligada qolish va tomoshaboplikni qaytarish uchun o‘z qoliplaridan chiqishga majbur:

  • Raqibga imkon berish strategiyasi: Britaniyalik faxriy endi raqiblari oldinga bemalol bosishi uchun o‘z pozitsiyasini biroz ochiqroq qoldirishni rejalashtirmoqda;

  • Xavf ostida yorqinlik: «Ehtimol, bu meni himoyada biroz zaifroq qilar, ammo yuqori ish hajmi va ko‘proq zarba almashinuvi evaziga tomoshabop g‘alabalarga erishaman», — deya taktik rejalari bilan bo‘lishdi u;

  • Mashg‘ulotlardagi yangi bosqich: Sportchi hammasini boshqatdan boshlab, sparringlarda yangi, yanada tavakkalchi va faolroq uslubni sinab ko‘rish niyatida.

UFC bilan shartnoma yakunlandi: «Menga kuchliroq raqib bering!»

Peyj uchun navbatdagi qadam faoliyatidagi eng hal qiluvchi sinov bo‘ladi:

  • Kelishuvning tugashi: Nursulton Ro‘ziboyevga qarshi bahs ingliz jangchisining UFC bilan tuzilgan rasmiy shartnomasidagi so‘nggi uchrashuv bo‘ldi;

  • Dana Uayt va liga bilan ochiq muloqot: Peyj rahbariyat bilan yuzma-yuz o‘tirib, yangi shartnoma shartlarini shaxsan muhokama qilishga tayyorlanmoqda;

  • Ambitsiyali chaqiriq: «Eshitib qo‘ying, men bundan ancha yaxshiroq jang ko‘rsata olishimni isbotlayman. Menga reytingdagi eng kuchli raqiblarni bering va men omma oldida mutlaqo o‘zgacha shou ko‘rsatib beraman», — deya u UFC rahbariyatiga dadil murojaat yo‘lladi.

Sizningcha, Maykl Peyj chindan ham kuchliroq raqiblar bilan to‘qnashsa, o‘zining avvalgi nokautchi qiyofasiga qayta oladimi yoki 39 yoshda uning pragmatik va ehtiyotkor uslubi o‘zgarmay qoladimi? UFC Nursulton Ro‘ziboyevni bahsli tarzda mag‘lub etgan ingliz yulduzi bilan yangi bitim tuzishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladiBugun, 19:45Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaBugun, 17:15Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi