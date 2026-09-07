Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?

·2·Sport
Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?

Angliyalik 39 yoshli mashhur jangchi, Bellator sobiq chempioni Maykl «Venom» Peyj (26-3) shanba oqshomida hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev ustidan ochkolar hisobida g‘alaba qozonib, UFC bilan tuzilgan amaldagi shartnomasi doirasidagi so‘nggi jangini o‘tkazdi. Dunyoning eng kuchli ligasida o‘tkazgan oltita bahsida beshinchi g‘alabasini tantana qilgan tajribali sportchi ijobiy natijaga qaramay, o‘z chiqishining zerikarli bo‘lib qolgani va UFC rahbariyati u bilan shartnomani uzaytirmasligi ehtimolidan jiddiy xavotirda ekanini ochiqladi.

Ro‘ziboyev ustidan g‘alaba va UFC shartnomasining tugashi

Angliyalik yulduzning oktagondagi chiqishi bir vaqtning o‘zida ham muvaffaqiyat, ham noaniqlik bilan yakunlandi:

  • Shartnomadagi oxirgi jang: Nursulton Ro‘ziboyevga qarshi kechgan qarama-qarshilik Peyjning tashkilot bilan amaldagi kelishuvi bo‘yicha oxirgi bahsi bo‘ldi;

  • Hakamlar qarori bilan yutuq: To‘liq davom etgan bellashuvda ingliz jangchisi hakamlar bahosiga ko‘ra ustun keldi va promoushendagi 6 ta uchrashuvning 5 tasida zafar quchgan holda umumiy hisobini boyitdi;

  • Tomoshaboplikning yetishmasligi: Jangda muxlislar kutgan shiddatli nokaut va yorqin lahzalarning kam bo‘lgani tashkilot rahbariyatining yangi bitim bo‘yicha qaroriga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

«Bor kuchim bilan urishmadim»: Peyjning o‘z-o‘zini tanqid qilishi

Jangchi bahs yakunlanganidan so‘ng berilgan intervyuda oktagondagi xatolarini ro‘y-rost tan oldi:

  • Charchoqning yo‘qligi — kam kuch sarflangani belgisi: «O‘zimni juda yaxshi his qilyapman, bu esa ba’zida bor kuchim bilan harakat qilmaganimni anglatishi mumkin va natijalar ham shuni tasdiqlamoqda», — dedi Peyj;

  • Ortiqcha ehtiyotkorlik va tavakkalning yo‘qligi: Jangchi haddan ziyod toza va aniq harakat qilishga intilib, o‘zini tiyib turgandek his qilganini hamda jangda tavakkalchilik yetishmaganini ta’kidladi;

  • Raqiblarning «omon qolishi»: Uning fikricha, texnik mahorat jihatidan hech bir raqib u bilan tenglasha olmasa-da, jang sur’atini oshirmasligi ko‘pchilikka nokautga uchramasdan omon qolish imkonini bermoqda.

Ligada qolish uchun uslubni o‘zgartirish zarurati

UFC prezidenti Dana Uayt va liga mutasaddilari tomoshaboplikni birinchi o‘ringa qo‘yishi sir emas:

  • Liganing qat’iy talabi: UFC'da shunchaki ochko to‘plab pragmatik g‘alaba qozonish emas, balki muxlislarni oyoqqa turg‘izuvchi hayajonli shou ko‘rsatish qadrlanadi;

  • Yosh va yangi bitim intrigasi: 39 yoshli faxriy sportchining yuqori gonorar olishi va tomoshabinlarni jalb eta olmasligi yangi kelishuv tuzilishiga to‘siq bo‘lishi mumkin;

  • Faolroq jang qilish majburiyati: Peyj bu vaziyatni tubdan o‘zgartirish, ancha ko‘proq tavakkal qilish va oktagonda agressiv harakatlanish kerakligini ochiq anglab turibdi.

Sizningcha, Maykl Peyj va Nursulton Ro‘ziboyev o‘rtasidagi bahsda hamyurtimizga g‘alaba uchun nima yetishmadi? UFC 39 yoshli ingliz jangchisi bilan yangi shartnoma imzolaydimi yoki uning zerikarli jang uslubi sabab tashkilotdan ketishiga yo‘l qo‘yib beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchi“Hammaga chaqiriq tashlayman!”: Xamzat Chimayev yil oxirigacha UFC oktagoniga qaytmoqchiBugun, 12:17Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiMahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdiBugun, 06:29Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:57La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi