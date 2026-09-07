Nursulton Ro‘ziboyevni yutgan Maykl Peyj UFC'dan haydalishi mumkinmi?
Angliyalik 39 yoshli mashhur jangchi, Bellator sobiq chempioni Maykl «Venom» Peyj (26-3) shanba oqshomida hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev ustidan ochkolar hisobida g‘alaba qozonib, UFC bilan tuzilgan amaldagi shartnomasi doirasidagi so‘nggi jangini o‘tkazdi. Dunyoning eng kuchli ligasida o‘tkazgan oltita bahsida beshinchi g‘alabasini tantana qilgan tajribali sportchi ijobiy natijaga qaramay, o‘z chiqishining zerikarli bo‘lib qolgani va UFC rahbariyati u bilan shartnomani uzaytirmasligi ehtimolidan jiddiy xavotirda ekanini ochiqladi.
Ro‘ziboyev ustidan g‘alaba va UFC shartnomasining tugashi
Angliyalik yulduzning oktagondagi chiqishi bir vaqtning o‘zida ham muvaffaqiyat, ham noaniqlik bilan yakunlandi:
Shartnomadagi oxirgi jang: Nursulton Ro‘ziboyevga qarshi kechgan qarama-qarshilik Peyjning tashkilot bilan amaldagi kelishuvi bo‘yicha oxirgi bahsi bo‘ldi;
Hakamlar qarori bilan yutuq: To‘liq davom etgan bellashuvda ingliz jangchisi hakamlar bahosiga ko‘ra ustun keldi va promoushendagi 6 ta uchrashuvning 5 tasida zafar quchgan holda umumiy hisobini boyitdi;
Tomoshaboplikning yetishmasligi: Jangda muxlislar kutgan shiddatli nokaut va yorqin lahzalarning kam bo‘lgani tashkilot rahbariyatining yangi bitim bo‘yicha qaroriga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
«Bor kuchim bilan urishmadim»: Peyjning o‘z-o‘zini tanqid qilishi
Jangchi bahs yakunlanganidan so‘ng berilgan intervyuda oktagondagi xatolarini ro‘y-rost tan oldi:
Charchoqning yo‘qligi — kam kuch sarflangani belgisi: «O‘zimni juda yaxshi his qilyapman, bu esa ba’zida bor kuchim bilan harakat qilmaganimni anglatishi mumkin va natijalar ham shuni tasdiqlamoqda», — dedi Peyj;
Ortiqcha ehtiyotkorlik va tavakkalning yo‘qligi: Jangchi haddan ziyod toza va aniq harakat qilishga intilib, o‘zini tiyib turgandek his qilganini hamda jangda tavakkalchilik yetishmaganini ta’kidladi;
Raqiblarning «omon qolishi»: Uning fikricha, texnik mahorat jihatidan hech bir raqib u bilan tenglasha olmasa-da, jang sur’atini oshirmasligi ko‘pchilikka nokautga uchramasdan omon qolish imkonini bermoqda.
Ligada qolish uchun uslubni o‘zgartirish zarurati
UFC prezidenti Dana Uayt va liga mutasaddilari tomoshaboplikni birinchi o‘ringa qo‘yishi sir emas:
Liganing qat’iy talabi: UFC'da shunchaki ochko to‘plab pragmatik g‘alaba qozonish emas, balki muxlislarni oyoqqa turg‘izuvchi hayajonli shou ko‘rsatish qadrlanadi;
Yosh va yangi bitim intrigasi: 39 yoshli faxriy sportchining yuqori gonorar olishi va tomoshabinlarni jalb eta olmasligi yangi kelishuv tuzilishiga to‘siq bo‘lishi mumkin;
Faolroq jang qilish majburiyati: Peyj bu vaziyatni tubdan o‘zgartirish, ancha ko‘proq tavakkal qilish va oktagonda agressiv harakatlanish kerakligini ochiq anglab turibdi.
Sizningcha, Maykl Peyj va Nursulton Ro‘ziboyev o‘rtasidagi bahsda hamyurtimizga g‘alaba uchun nima yetishmadi? UFC 39 yoshli ingliz jangchisi bilan yangi shartnoma imzolaydimi yoki uning zerikarli jang uslubi sabab tashkilotdan ketishiga yo‘l qo‘yib beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…