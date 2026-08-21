Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdi
O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari Nursulton Ro‘ziboyev va Doston Bozorov AQSHda bo‘lib turgan vaqtda mashhur UFC jangchisi Arman Sarukyan bilan uchrashdi.
Ro‘ziboyev o‘zining Instagram sahifasida joylagan suratdan ma’lum bo‘lishicha, sportchilar birgalikda baliq oviga chiqqan.
AQSHdagi kutilmagan uchrashuv
O‘rta vazn toifasida UFCda ishtirok etayotgan Nursulton Ro‘ziboyev hamda yengil vazn toifasida Octagon League'ning sobiq chempioni bo‘lgan Doston Bozorov ayni kunlarda AQSHda bo‘lib turibdi.
Shu vaqt davomida yurtimiz jangchilari Armanistonlik taniqli UFC sportchisi Arman Sarukyan bilan vaqt o‘tkazdi.
Ro‘ziboyev Instagram sahifasida ushbu uchrashuvdan surat joylab, muxlislar e’tiborini tortdi.
Ta’kidlash joiz, Arman Sarukyan o‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari bilan yaqin va yaxshi munosabatlarga ega. Shu bois AQSHdagi bu uchrashuv MMA muxlislarida ham qiziqish uyg‘otdi.
Sportchilarning AQSHdagi uchrashuvi tafsilotlari
Ishtirokchi jangchi
Divizioni / Tashkiloti
Asosiy e’tibor va holati
Nursulton Ro‘ziboyev
UFC (O‘rta vazn)
AQSHda yangi jangi oldidan mashg‘ulot o‘tamoqda
Doston Bozorov
«Octagon League» sobiq chempioni
Yengil vaznda xalqaro yo‘nalishdagi faoliyati
Arman Sarukyan
UFC (Yengil vazn TOP jangchisi)
O‘zbekistonlik sportchilar bilan yaqin do‘stona munosabatda
Mashg‘ulotdan tashqari faoliyat
Baliq ovi va tabiat qo‘ynidagi hordiq
Sportchilarning jamoaviy dam olish vaqti
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev va Doston Bozorovning AQSHda Sarukyan kabi TOP darajadagi jangchilar bilan yonma-yon mashg‘ulot olib borishi ularning navbatdagi janglaridagi g‘alabasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu qiziqarli yangilikni darhol ulashing!
…