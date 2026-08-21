Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdi

·18·Sport
Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdi

O‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari Nursulton Ro‘ziboyev va Doston Bozorov AQSHda bo‘lib turgan vaqtda mashhur UFC jangchisi Arman Sarukyan bilan uchrashdi.

Ro‘ziboyev o‘zining Instagram sahifasida joylagan suratdan ma’lum bo‘lishicha, sportchilar birgalikda baliq oviga chiqqan.

AQSHdagi kutilmagan uchrashuv

O‘rta vazn toifasida UFCda ishtirok etayotgan Nursulton Ro‘ziboyev hamda yengil vazn toifasida Octagon League'ning sobiq chempioni bo‘lgan Doston Bozorov ayni kunlarda AQSHda bo‘lib turibdi.

Shu vaqt davomida yurtimiz jangchilari Armanistonlik taniqli UFC sportchisi Arman Sarukyan bilan vaqt o‘tkazdi.

Ro‘ziboyev Instagram sahifasida ushbu uchrashuvdan surat joylab, muxlislar e’tiborini tortdi.

Ta’kidlash joiz, Arman Sarukyan o‘zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari bilan yaqin va yaxshi munosabatlarga ega. Shu bois AQSHdagi bu uchrashuv MMA muxlislarida ham qiziqish uyg‘otdi.

Sportchilarning AQSHdagi uchrashuvi tafsilotlari

Ishtirokchi jangchi

Divizioni / Tashkiloti

Asosiy e’tibor va holati

Nursulton Ro‘ziboyev

UFC (O‘rta vazn)

AQSHda yangi jangi oldidan mashg‘ulot o‘tamoqda

Doston Bozorov

«Octagon League» sobiq chempioni

Yengil vaznda xalqaro yo‘nalishdagi faoliyati

Arman Sarukyan

UFC (Yengil vazn TOP jangchisi)

O‘zbekistonlik sportchilar bilan yaqin do‘stona munosabatda

Mashg‘ulotdan tashqari faoliyat

Baliq ovi va tabiat qo‘ynidagi hordiq

Sportchilarning jamoaviy dam olish vaqti

Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev va Doston Bozorovning AQSHda Sarukyan kabi TOP darajadagi jangchilar bilan yonma-yon mashg‘ulot olib borishi ularning navbatdagi janglaridagi g‘alabasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu qiziqarli yangilikni darhol ulashing!

Nursulton RuziboevArman TsarukyanDoston BozorovUFCInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiAjoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiBugun, 18:26UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?Bugun, 17:49Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)