Maykl Kerrik uchun so‘nggi imkoniyat: «MYU» rahbariyati inqirozni qanday hal qilmoqchi?
Angliya Premer-ligasidagi halokatli startdan so‘ng «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrikning shoshilinch iste’fosi kutilayotgan bir paytda, klub direktorlar kengashi mutlaqo boshqa yo‘lni tanladi. Nufuzli BBC nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati 45 yoshli mutaxassis bilan shartnomani bekor qilish o‘rniga, uning amaldagi murabbiylar shtabini shoshilinch kuchaytirish rejasini ma’qullamoqda.
«Bavariya»dan taklif: Aaron Danks «Old Trafford»ga qaytadimi?
Shtabni kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida hozirda Germaniyaning «Bavariya» klubida Vensan Kompanining bosh yordamchisi bo‘lib ishlayotgan Aaron Danks ko‘rilmoqda. Danks avval «Midlsbro»da Kerrik bilan yonma-yon ishlagan va ularning taktik tushunishi yuqori baholanadi.
Aslida, Danksni «MYU»ga jalb etish rejasi yozgi transfer oynasidayoq ko‘rib chiqilgan edi. Endilikda klub inqiroz paytida Kerrikning yoniga o‘zi ishongan va sinalgan mutaxassisni qo‘yish orqali o‘yin intizomini tiklashni maqsad qilgan.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
«Manchester Yunayted»ning APL 10-turidan keyingi holati
Egallangan o‘rin
18-o‘rin (Chempionshipga tushib ketish zonasi)
Jamg‘arilgan ochko
10 ta o‘yindan so‘ng atigi 8 ochko
Natijalar taqsimoti
1 g‘alaba, 5 durang, 4 mag‘lubiyat
Rahbariyat qarori
Iste’fo emas, balki murabbiylar shtabini kuchaytirish
Asosiy yangi nomzod
Aaron Danks («Bavariya» murabbiylar shtabidan)
Manba
BBC Sports
«Klub Kerrikka bo‘lgan ishonchni saqlab qolmoqda, biroq yakka qarorlar davri tugadi — rahbariyat jamoani quyi liga halokatidan qutqarish uchun taktik shtabni zudlik bilan isloh qilmoqchi».
18-o‘rin xavfi va so‘nggi imkoniyat
Premer-liganing 10 turidan so‘ng atigi 1 ta g‘alaba qayd etib, 18-o‘rinda qolib ketish Manchester klubi uchun so‘nggi o‘n yilliklardagi eng dahshatli antirekordlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, klub rahbariyati bosh murabbiyni mavsum o‘rtasida almashtirish yangi xaos keltirib chiqarishi mumkinligidan xavfsiramoqda.
Kerrik uchun Aaron Danksning ehtimoliy tashrifi nafaqat taktik najot, balki o‘z kreslosini saqlab qolish uchun so‘nggi imkoniyatga aylanishi mumkin. Agar murabbiylar shtabi kengaygandan keyin ham natijalar ijobiy tomonga o‘zgarmasa, rahbariyat radikal chora ko‘rishga majbur bo‘ladi.
Sizningcha, «MYU» murabbiyni almashtirmasdan, faqat uning yordamchilarini yangilash orqali turnir jadvalining quyi qismidan chiqib keta oladimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…