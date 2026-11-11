Maykl Kerrik uchun so‘nggi imkoniyat: «MYU» rahbariyati inqirozni qanday hal qilmoqchi?

1 daqiqa o'qish3
Maykl Kerrik uchun so‘nggi imkoniyat: «MYU» rahbariyati inqirozni qanday hal qilmoqchi?

Angliya Premer-ligasidagi halokatli startdan so‘ng «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrikning shoshilinch iste’fosi kutilayotgan bir paytda, klub direktorlar kengashi mutlaqo boshqa yo‘lni tanladi. Nufuzli BBC nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati 45 yoshli mutaxassis bilan shartnomani bekor qilish o‘rniga, uning amaldagi murabbiylar shtabini shoshilinch kuchaytirish rejasini ma’qullamoqda.

«Bavariya»dan taklif: Aaron Danks «Old Trafford»ga qaytadimi?

Shtabni kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida hozirda Germaniyaning «Bavariya» klubida Vensan Kompanining bosh yordamchisi bo‘lib ishlayotgan Aaron Danks ko‘rilmoqda. Danks avval «Midlsbro»da Kerrik bilan yonma-yon ishlagan va ularning taktik tushunishi yuqori baholanadi.

Aslida, Danksni «MYU»ga jalb etish rejasi yozgi transfer oynasidayoq ko‘rib chiqilgan edi. Endilikda klub inqiroz paytida Kerrikning yoniga o‘zi ishongan va sinalgan mutaxassisni qo‘yish orqali o‘yin intizomini tiklashni maqsad qilgan.

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

«Manchester Yunayted»ning APL 10-turidan keyingi holati

Egallangan o‘rin

18-o‘rin (Chempionshipga tushib ketish zonasi)

Jamg‘arilgan ochko

10 ta o‘yindan so‘ng atigi 8 ochko

Natijalar taqsimoti

1 g‘alaba, 5 durang, 4 mag‘lubiyat

Rahbariyat qarori

Iste’fo emas, balki murabbiylar shtabini kuchaytirish

Asosiy yangi nomzod

Aaron Danks («Bavariya» murabbiylar shtabidan)

Manba

BBC Sports

«Klub Kerrikka bo‘lgan ishonchni saqlab qolmoqda, biroq yakka qarorlar davri tugadi — rahbariyat jamoani quyi liga halokatidan qutqarish uchun taktik shtabni zudlik bilan isloh qilmoqchi».

18-o‘rin xavfi va so‘nggi imkoniyat

Premer-liganing 10 turidan so‘ng atigi 1 ta g‘alaba qayd etib, 18-o‘rinda qolib ketish Manchester klubi uchun so‘nggi o‘n yilliklardagi eng dahshatli antirekordlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, klub rahbariyati bosh murabbiyni mavsum o‘rtasida almashtirish yangi xaos keltirib chiqarishi mumkinligidan xavfsiramoqda.

Kerrik uchun Aaron Danksning ehtimoliy tashrifi nafaqat taktik najot, balki o‘z kreslosini saqlab qolish uchun so‘nggi imkoniyatga aylanishi mumkin. Agar murabbiylar shtabi kengaygandan keyin ham natijalar ijobiy tomonga o‘zgarmasa, rahbariyat radikal chora ko‘rishga majbur bo‘ladi.

Sizningcha, «MYU» murabbiyni almashtirmasdan, faqat uning yordamchilarini yangilash orqali turnir jadvalining quyi qismidan chiqib keta oladimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari