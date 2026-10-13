Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashorat

·41·Sport
Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashorat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Opta superkompyuterining bashoratiga ko'ra, Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish uchun «Arsenal»
  • 21 foiz, «Manchester Siti»
  • 18 foiz, «Bavariya» esa 17 foiz imkoniyatga ega.
  • Ushbu uch jamoa Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasida chempionlik uchun asosiy da'vogarlar sifatida ko'rsatilgan.

Dunyoning yetakchi sport statistikasi va tahlili kompaniyasi hisoblangan Opta superkompyuteri UYEFA Chempionlar Ligasining joriy mavsumida g‘oliblikka asosiy da’vogar bo‘lgan jamoalar nomini e’lon qildi. Sun’iy intellekt va minglab simulyatsiyalar asosida chiqarilgan prognozga ko‘ra, Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasida chempion bo‘lish uchun eng yuqori imkoniyat o‘tgan mavsum finalchisiga tegishli.

Reytingning kuchli uchligidan Angliya va Germaniyaning grand klublari joy olgan bo‘lib, foizlar nisbati murosasiz kurashdan darak bermoqda.

Top-3 da’vogar: Favoritlar va ularning imkoniyatlari

Opta superkompyuteri taqdim etgan ko‘rsatkichlarga ko‘ra:

  • «Arsenal» — 21 foiz: London klubi Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun eng asosiy nomzod sifatida e’tirof etildi. «To‘pchilar» o‘tgan yilgi tajriba va kuchli tarkib evaziga yetakchilikni qo‘lga olgan;

  • «Manchester Siti» — 18 foiz: Ikkinchi pog‘onadan Angliyaning yana bir vakili, barqaror o‘yin namoyish etib kelayotgan «shaharliklar» joy oldi;

  • «Bavariya» — 17 foiz: Myunxen giganti kuchli uchlikni yakunlab turibdi va chempionlik poygasida ingliz jamoalariga jiddiy qarshilik ko‘rsatishi taxmin qilinmoqda.

2-tur uchrashuvlari: Bugun va ertaga qanday bahslar kutilmoqda?

Bugun, 13 oktyabr kuni Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 2-turiga start beriladi:

  • «Arsenal» — «Lill»: Asosiy favorit sanalgan londonliklar Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da o‘z maydonlarida Fransiyaning «Lill» jamoasini qabul qiladi;

  • «Viking» — «Bavariya»: Myunxenliklar ham aynan soat 00:00 da Norvegiyada «Viking» klubiga qarshi safar uchrashuvini o‘tkazadi;

  • «Manchester Siti» — «PSJ»: Turning markaziy janglaridan biri bo‘lgan ushbu bahs esa ertaga, 14 oktyabr kuni Manchesterdagi «Etixad» stadionida bo‘lib o‘tadi.

Opta tahlilchilari ta’kidlashicha, umumiy bosqichdagi har bir tur natijalari yakuniy ehtimollar va jamoalarning pley-offdagi imkoniyatlariga bevosita o‘z ta’sirini ko‘rsatib boradi.

UYEFA Chempionlar LigiArsenalManchester SitiBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?Bugun 19:03“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...Bugun 13:07Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiBugun 13:00Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!9 sentabr 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi