Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashorat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Opta superkompyuterining bashoratiga ko'ra, Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish uchun «Arsenal»
- 21 foiz, «Manchester Siti»
- 18 foiz, «Bavariya» esa 17 foiz imkoniyatga ega.
- Ushbu uch jamoa Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasida chempionlik uchun asosiy da'vogarlar sifatida ko'rsatilgan.
Dunyoning yetakchi sport statistikasi va tahlili kompaniyasi hisoblangan Opta superkompyuteri UYEFA Chempionlar Ligasining joriy mavsumida g‘oliblikka asosiy da’vogar bo‘lgan jamoalar nomini e’lon qildi. Sun’iy intellekt va minglab simulyatsiyalar asosida chiqarilgan prognozga ko‘ra, Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasida chempion bo‘lish uchun eng yuqori imkoniyat o‘tgan mavsum finalchisiga tegishli.
Reytingning kuchli uchligidan Angliya va Germaniyaning grand klublari joy olgan bo‘lib, foizlar nisbati murosasiz kurashdan darak bermoqda.
Top-3 da’vogar: Favoritlar va ularning imkoniyatlari
Opta superkompyuteri taqdim etgan ko‘rsatkichlarga ko‘ra:
«Arsenal» — 21 foiz: London klubi Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun eng asosiy nomzod sifatida e’tirof etildi. «To‘pchilar» o‘tgan yilgi tajriba va kuchli tarkib evaziga yetakchilikni qo‘lga olgan;
«Manchester Siti» — 18 foiz: Ikkinchi pog‘onadan Angliyaning yana bir vakili, barqaror o‘yin namoyish etib kelayotgan «shaharliklar» joy oldi;
«Bavariya» — 17 foiz: Myunxen giganti kuchli uchlikni yakunlab turibdi va chempionlik poygasida ingliz jamoalariga jiddiy qarshilik ko‘rsatishi taxmin qilinmoqda.
2-tur uchrashuvlari: Bugun va ertaga qanday bahslar kutilmoqda?
Bugun, 13 oktyabr kuni Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 2-turiga start beriladi:
«Arsenal» — «Lill»: Asosiy favorit sanalgan londonliklar Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da o‘z maydonlarida Fransiyaning «Lill» jamoasini qabul qiladi;
«Viking» — «Bavariya»: Myunxenliklar ham aynan soat 00:00 da Norvegiyada «Viking» klubiga qarshi safar uchrashuvini o‘tkazadi;
«Manchester Siti» — «PSJ»: Turning markaziy janglaridan biri bo‘lgan ushbu bahs esa ertaga, 14 oktyabr kuni Manchesterdagi «Etixad» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Opta tahlilchilari ta’kidlashicha, umumiy bosqichdagi har bir tur natijalari yakuniy ehtimollar va jamoalarning pley-offdagi imkoniyatlariga bevosita o‘z ta’sirini ko‘rsatib boradi.
Izohlar 0
…