«Manchester Yunayted» Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatdi: Klub rasmiy bayonot berdi

1 daqiqa o'qish40
«Manchester Yunayted» Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatdi: Klub rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» futbol klubi bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni rasman yakunladi.
  • 2026-yil yanvar oyida tayinlangan mutaxassis 17 ta bahsda 12 ta g‘alabaga erishib, jamoani Premer-ligada uchinchi o‘ringa olib chiqdi.
  • Klub rahbariyati mavsumning omadsiz boshlanishi sababli strategik maqsadlarga erishish uchun ushbu qarorni qabul qilganini ma'lum qildi.
  • Hozirda jamoa doimiy bosh murabbiy tayinlash jarayonini tezlashtirish ustida ishlamoqda.

«Manchester Yunayted» futbol klubi rasmiy matbuot xizmati jamoa bosh murabbiyi Maykl Kerrik bilan hamkorlik yakunlanganini e’lon qildi. Ushbu xabar futbol jamoatchiligi va klub muxlislari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Kerrik qo‘l ostidagi muvaffaqiyatli davr va natijalar

Maykl Kerrik joriy yilning yanvar oyida jamoa bosh murabbiyligiga tayinlangan edi. U qisqa vaqt ichida jamoa o‘yinini tubdan o‘zgartirib, muhim natijalarga erishdi.

Klub bayonotiga ko‘ra, Kerrik 2025/2026 yilgi mavsumning qolgan 17 ta bahsida 12 ta g‘alabaga erishib, «MYU»ni Premer-liganing uchinchi pog‘onasiga olib chiqdi. Bu davr mobaynida jamoa chempionatdagi boshqa raqiblarga qaraganda ko‘proq ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

«Maykl Kerrik «Manchester Yunayted» afsonasi bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi. U futbolchilik davridagidek, murabbiylik faoliyati davomida ham yuqori darajadagi sadoqat va professionallikni namoyish etdi», — deyiladi klub xabarida.

Ko‘rsatkichlar va raqamlar

Ma’lumotlar

Murabbiylikka tayinlangan vaqt

2026 yil yanvar oyi

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

17 ta bahs

Qo‘lga kiritilgan g‘alabalar

12 ta g‘alaba

APLdagi yakuniy o‘rin

3-o‘rin

Klubning keyingi rejasi

Doimiy bosh murabbiy tayinlash ishlarini tezlashtirish

Iste’fo sabablari va keyingi qadamlar

Rahbariyatning ta’kidlashicha, mavsumning omadsiz boshlangani hisobga olinib, kelgusida oldiga qo‘yilgan strategik maqsadlarga erishish uchun keskin o‘zgarishlar qilish muhim qaror bo‘lgan. Hozirda «Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaga doimiy bosh murabbiy tayinlash jarayonini imkon qadar tezroq yakunlashni rejalashtirmoqda.

Sizningcha, ajoyib natijalar ko‘rsatgan Maykl Kerrikning iste’foga chiqarilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi va yangi murabbiy kim bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari