«Manchester Yunayted» Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatdi: Klub rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» futbol klubi bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni rasman yakunladi.
- 2026-yil yanvar oyida tayinlangan mutaxassis 17 ta bahsda 12 ta g‘alabaga erishib, jamoani Premer-ligada uchinchi o‘ringa olib chiqdi.
- Klub rahbariyati mavsumning omadsiz boshlanishi sababli strategik maqsadlarga erishish uchun ushbu qarorni qabul qilganini ma'lum qildi.
- Hozirda jamoa doimiy bosh murabbiy tayinlash jarayonini tezlashtirish ustida ishlamoqda.
«Manchester Yunayted» futbol klubi rasmiy matbuot xizmati jamoa bosh murabbiyi Maykl Kerrik bilan hamkorlik yakunlanganini e’lon qildi. Ushbu xabar futbol jamoatchiligi va klub muxlislari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Kerrik qo‘l ostidagi muvaffaqiyatli davr va natijalar
Maykl Kerrik joriy yilning yanvar oyida jamoa bosh murabbiyligiga tayinlangan edi. U qisqa vaqt ichida jamoa o‘yinini tubdan o‘zgartirib, muhim natijalarga erishdi.
Klub bayonotiga ko‘ra, Kerrik 2025/2026 yilgi mavsumning qolgan 17 ta bahsida 12 ta g‘alabaga erishib, «MYU»ni Premer-liganing uchinchi pog‘onasiga olib chiqdi. Bu davr mobaynida jamoa chempionatdagi boshqa raqiblarga qaraganda ko‘proq ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
«Maykl Kerrik «Manchester Yunayted» afsonasi bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi. U futbolchilik davridagidek, murabbiylik faoliyati davomida ham yuqori darajadagi sadoqat va professionallikni namoyish etdi», — deyiladi klub xabarida.
Ko‘rsatkichlar va raqamlar
Ma’lumotlar
Murabbiylikka tayinlangan vaqt
2026 yil yanvar oyi
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
17 ta bahs
Qo‘lga kiritilgan g‘alabalar
12 ta g‘alaba
APLdagi yakuniy o‘rin
3-o‘rin
Klubning keyingi rejasi
Doimiy bosh murabbiy tayinlash ishlarini tezlashtirish
Iste’fo sabablari va keyingi qadamlar
Rahbariyatning ta’kidlashicha, mavsumning omadsiz boshlangani hisobga olinib, kelgusida oldiga qo‘yilgan strategik maqsadlarga erishish uchun keskin o‘zgarishlar qilish muhim qaror bo‘lgan. Hozirda «Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaga doimiy bosh murabbiy tayinlash jarayonini imkon qadar tezroq yakunlashni rejalashtirmoqda.
Sizningcha, ajoyib natijalar ko‘rsatgan Maykl Kerrikning iste’foga chiqarilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi va yangi murabbiy kim bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…