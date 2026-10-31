Maykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladi

·86·Sport
Maykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» jamoasi «Chelsi»ga qarshi safar o‘yinida 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 16-o‘ringa tushib ketdi.
  • Bosh murabbiy Maykl Kerrik jamoasi birinchi bo‘limda yaxshi o‘yin ko‘rsatganini, biroq ikkinchi taymda nazoratni yo‘qotib, omadsiz gol va penalti sababli mag‘lubiyatga uchraganini tan oldi.

Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Chelsi»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik uchrashuv yakunlangach o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Londonliklardan uchralgan og‘riqli mag‘lubiyat manchesterliklarni turnir jadvalida xavfli pastki pog‘onalarga tushirib yubordi — jamoa ayni paytda APLda 16-o‘ringa qadar quladi.

Nufuzli BBC nashriga intervyu bergan ingliz mutaxassisi o‘yinning ikki bo‘limi keskin farq qilganini va ikkinchi taymda jamoa nazoratni butunlay yo‘qotganini ochiq tan oldi.

«Birinchi bo‘limda hisobni ochishimiz shart edi»: Kerrikning tahlili

Bosh murabbiy bahsning boshida jamoasi ko‘rsatgan o‘yindan ko‘ngli to‘lganini, biroq vaziyatlardan foydalana olmaslik qimmatga tushganini ta’kidladi:

  • Ijobiy start va boy berilgan imkoniyatlar: Kerrikning fikricha, «Manchester Yunayted» uchrashuvni ko‘tarinki ruhda boshlagan, rejaga amal qilgan holda raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan va birinchi bo‘limning o‘zidayoq hisobni ochishi kerak edi;

  • Sustlik va pasaygan sur’at: Biroq tanaffusdan so‘ng mankunianliklar maydondagi shiddatni saqlab qola olmadi va o‘z-o‘zidan o‘yin sur’atini sezilarli darajada pasaytirib yubordi.

«Omadsiz gol va penalti bizni og‘ir ahvolga soldi»

Uchrashuv taqdiri hal bo‘lgan ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish haqida gapirar ekan, Maykl Kerrik quyidagicha izoh berdi:

«Ikkinchi bo‘limda go‘yoki hammasi bir lahzada izdan chiqib ketdi. O‘tkazib yuborilgan ilk gol juda omadsiz epizod bo‘ldi, ko‘p o‘tmay esa darvozamiz tomon penalti belgilandi. Biz juda og‘ir, murakkab vaziyatga tushib qoldik va o‘yin mutlaqo boshqacha ssenariy asosida o‘zgarib ketdi».

Turnir jadvalidagi xavf: «MYU» 16-o‘rinda

Qatorasiga uchralgan mag‘lubiyatlar tufayli «Manchester Yunayted» jadvalda chuqur inqirozga yuz tutdi:

  • 16-pog‘ona: Klub turnir jadvalida xavfli zona yoqasida — 16-o‘rinda bormoqda;

  • Kerrikning taqdiri: Ketma-ket mag‘lubiyatlar va jamoaning quyi o‘rinlarga tushib ketishi Maykl Kerrikning bosh murabbiylik kursisidagi kelajagini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda. Klub rahbariyati yaqin vaqt ichida qat’iy qaror qabul qilish arafasida turibdi.

Manchester YunaytedMaykl KerrikAngliya Premer-ligasiChelsi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Bugun 22:24Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasidaAntonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida15 oktabr 10:14Estevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdiEstevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdiBugun 23:07Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduzAlonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduzBugun 22:17Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnChelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnBugun 16:18Andrey Santos: "Manchester Yunayted"da Kazemiro oʻrnini egallay olaman"Andrey Santos: "Manchester Yunayted"da Kazemiro oʻrnini egallay olaman"9 avgust 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi