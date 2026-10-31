Maykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» jamoasi «Chelsi»ga qarshi safar o‘yinida 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 16-o‘ringa tushib ketdi.
- Bosh murabbiy Maykl Kerrik jamoasi birinchi bo‘limda yaxshi o‘yin ko‘rsatganini, biroq ikkinchi taymda nazoratni yo‘qotib, omadsiz gol va penalti sababli mag‘lubiyatga uchraganini tan oldi.
Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Chelsi»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik uchrashuv yakunlangach o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Londonliklardan uchralgan og‘riqli mag‘lubiyat manchesterliklarni turnir jadvalida xavfli pastki pog‘onalarga tushirib yubordi — jamoa ayni paytda APLda 16-o‘ringa qadar quladi.
Nufuzli BBC nashriga intervyu bergan ingliz mutaxassisi o‘yinning ikki bo‘limi keskin farq qilganini va ikkinchi taymda jamoa nazoratni butunlay yo‘qotganini ochiq tan oldi.
«Birinchi bo‘limda hisobni ochishimiz shart edi»: Kerrikning tahlili
Bosh murabbiy bahsning boshida jamoasi ko‘rsatgan o‘yindan ko‘ngli to‘lganini, biroq vaziyatlardan foydalana olmaslik qimmatga tushganini ta’kidladi:
Ijobiy start va boy berilgan imkoniyatlar: Kerrikning fikricha, «Manchester Yunayted» uchrashuvni ko‘tarinki ruhda boshlagan, rejaga amal qilgan holda raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan va birinchi bo‘limning o‘zidayoq hisobni ochishi kerak edi;
Sustlik va pasaygan sur’at: Biroq tanaffusdan so‘ng mankunianliklar maydondagi shiddatni saqlab qola olmadi va o‘z-o‘zidan o‘yin sur’atini sezilarli darajada pasaytirib yubordi.
«Omadsiz gol va penalti bizni og‘ir ahvolga soldi»
Uchrashuv taqdiri hal bo‘lgan ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish haqida gapirar ekan, Maykl Kerrik quyidagicha izoh berdi:
«Ikkinchi bo‘limda go‘yoki hammasi bir lahzada izdan chiqib ketdi. O‘tkazib yuborilgan ilk gol juda omadsiz epizod bo‘ldi, ko‘p o‘tmay esa darvozamiz tomon penalti belgilandi. Biz juda og‘ir, murakkab vaziyatga tushib qoldik va o‘yin mutlaqo boshqacha ssenariy asosida o‘zgarib ketdi».
Turnir jadvalidagi xavf: «MYU» 16-o‘rinda
Qatorasiga uchralgan mag‘lubiyatlar tufayli «Manchester Yunayted» jadvalda chuqur inqirozga yuz tutdi:
16-pog‘ona: Klub turnir jadvalida xavfli zona yoqasida — 16-o‘rinda bormoqda;
Kerrikning taqdiri: Ketma-ket mag‘lubiyatlar va jamoaning quyi o‘rinlarga tushib ketishi Maykl Kerrikning bosh murabbiylik kursisidagi kelajagini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda. Klub rahbariyati yaqin vaqt ichida qat’iy qaror qabul qilish arafasida turibdi.
Izohlar 0
…