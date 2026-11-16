Maykl Kerrik «Manchester Yunayted»dan keyin faoliyatini qayerda davom ettiradi?

1 daqiqa o'qish21
Maykl Kerrik «Manchester Yunayted»dan keyin faoliyatini qayerda davom ettiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» klubida vaqtincha bosh murabbiy bo'lib ishlagan Maykl Kerrik rasman jamoani tark etdi.
  • Manchesterliklar rahbariyati kelajakda bosh murabbiy lavozimiga argentinalik mutaxassis Maurisio Pochettinoni tanladi.
  • Ayni damda «Vest Xem» klubi Skott Parkerning natijalari qoniqarsiz bo'lsa, jamoani Maykl Kerrikka topshirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda.

«Manchester Yunayted» klubini vaqtincha boshqarib kelgan Maykl Kerrik rasman jamoani tark etdi. Manchesterliklar rahbariyati kelajakdagi rejalar bo‘yicha bosh murabbiy lavozimi uchun tanlovni argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino foydasiga hal qildi.

«Vest Xem»ning qiziqishi va yangi variantlar

Ko‘p o‘tmay, Maykl Kerrikning nomi boshqa Angliya klubi bilan bog‘lana boshladi. Britaniyaning mashhur indykaila News nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, uning nomzodini APL va Chempionshipda harakat qilayotgan «Vest Xem» klubi jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.

Ma’lumotlarga qaraganda, londonliklar rahbariyati hozirgi murabbiy Skott Parkerning natijalari o‘zini oqlamagan taqdirda, jamoani tezkorlik bilan Maykl Kerrikka topshirish imkoniyatini faol muhokama qilmoqda. Hozirgi vaqtda «Vest Xem» Chempionship turnir jadvalida 23 ochko to‘plagan holda to‘qqizinchi o‘rinni egallab turibdi.

Klub va murabbiylik o‘zgarishlari

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Ketgan murabbiy

Maykl Kerrik («Manchester Yunayted» sobiq vaqtinchalik murabbiyi)

Yangi bosh murabbiy (MYU)

Maurisio Pochettino (Argentinalik mutaxassis)

Qiziqish bildirayotgan klub

«Vest Xem» (London)

Klubning joriy holati

Chempionship jadvalida 23 ochko bilan 9-o‘rin

Kerrik uchun yangi chaqiriq

Maykl Kerrikning «Manchester Yunayted»dagi qisqa muddatli faoliyati unga murabbiy sifatida katta tajriba berdi. Agar «Vest Xem» bilan kelishuv amalga oshsa, u o‘z murabbiylik faoliyatida yangi va mas’uliyatli bosqichni boshlab, londonliklarni yuqori divizionga qaytarish uchun kurashadi.

Sizningcha, Maykl Kerrik «Vest Xem»ni boshqarib, jamoani o‘z oldiga qo‘ygan yuqori maqsadlarga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari