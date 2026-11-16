Maykl Kerrik «Manchester Yunayted»dan keyin faoliyatini qayerda davom ettiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» klubida vaqtincha bosh murabbiy bo'lib ishlagan Maykl Kerrik rasman jamoani tark etdi.
- Manchesterliklar rahbariyati kelajakda bosh murabbiy lavozimiga argentinalik mutaxassis Maurisio Pochettinoni tanladi.
- Ayni damda «Vest Xem» klubi Skott Parkerning natijalari qoniqarsiz bo'lsa, jamoani Maykl Kerrikka topshirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda.
«Manchester Yunayted» klubini vaqtincha boshqarib kelgan Maykl Kerrik rasman jamoani tark etdi. Manchesterliklar rahbariyati kelajakdagi rejalar bo‘yicha bosh murabbiy lavozimi uchun tanlovni argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino foydasiga hal qildi.
«Vest Xem»ning qiziqishi va yangi variantlar
Ko‘p o‘tmay, Maykl Kerrikning nomi boshqa Angliya klubi bilan bog‘lana boshladi. Britaniyaning mashhur indykaila News nashri tarqatgan xabarlarga ko‘ra, uning nomzodini APL va Chempionshipda harakat qilayotgan «Vest Xem» klubi jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.
Ma’lumotlarga qaraganda, londonliklar rahbariyati hozirgi murabbiy Skott Parkerning natijalari o‘zini oqlamagan taqdirda, jamoani tezkorlik bilan Maykl Kerrikka topshirish imkoniyatini faol muhokama qilmoqda. Hozirgi vaqtda «Vest Xem» Chempionship turnir jadvalida 23 ochko to‘plagan holda to‘qqizinchi o‘rinni egallab turibdi.
Klub va murabbiylik o‘zgarishlari
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Ketgan murabbiy
Maykl Kerrik («Manchester Yunayted» sobiq vaqtinchalik murabbiyi)
Yangi bosh murabbiy (MYU)
Maurisio Pochettino (Argentinalik mutaxassis)
Qiziqish bildirayotgan klub
«Vest Xem» (London)
Klubning joriy holati
Chempionship jadvalida 23 ochko bilan 9-o‘rin
Kerrik uchun yangi chaqiriq
Maykl Kerrikning «Manchester Yunayted»dagi qisqa muddatli faoliyati unga murabbiy sifatida katta tajriba berdi. Agar «Vest Xem» bilan kelishuv amalga oshsa, u o‘z murabbiylik faoliyatida yangi va mas’uliyatli bosqichni boshlab, londonliklarni yuqori divizionga qaytarish uchun kurashadi.
Sizningcha, Maykl Kerrik «Vest Xem»ni boshqarib, jamoani o‘z oldiga qo‘ygan yuqori maqsadlarga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…