Kutilmagan qaror: «Manchester Yunayted» Maykl Kerrikni iste’foga chiqarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaning qoniqarsiz natijalari sababli bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi.
- 45 yoshli mutaxassisning 2028 yil iyunigacha mo‘ljallangan shartnomasi «Aston Villa» bilan qayd etilgan 4:4 hisobidagi durangdan so‘ng muddatidan oldin bekor qilinmoqda.
- Jamoa Angliya Premer-ligasining dastlabki 10 turida atigi 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining quyi qismida va xavfli zonada qolib ketdi.
«Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaning joriy mavsumdagi halokatli natijalari ortidan bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi. Britaniyaning The Touchline nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotlarga ko‘ra, klub direktorlar kengashi 45 yoshli mutaxassisni iste’foga chiqarish bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelgan. Rasmiy qaror bugun tushdan keyin murabbiyga shaxsan yetkaziladi va uning 2028 yil iyunigacha bo‘lgan uzoq muddatli shartnomasi muddatidan oldin bekor qilinadi.
4:4 hisobidagi triller va sabr kosasining to‘lishi
Maykl Kerrikning taqdirini «Old Trafford»da «Aston Villa»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv hal qildi. Gollarga boy bo‘lgan bahs 4:4 hisobidagi durang bilan yakunlangan bo‘lsa-da, himoyadagi parokandalik va navbatdagi ochko yo‘qotish klub rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi.
Manchesterliklar Angliya Premer-ligasining dastlabki 10 turida atigi 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining quyi qismida — Chempionshipga tushib ketish zonasida bormoqda. Bu ko‘rsatkich klubning zamonaviy tarixidagi eng yomon startlardan biri sifatida baholanmoqda.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
«Manchester Yunayted»dagi holat
Bosh murabbiy
Maykl Kerrik (45 yosh)
Shartnoma muddati
2028 yil iyunigacha edi (muddatidan oldin bekor qilinmoqda)
APLdagi ko‘rsatkich
10 ta o‘yindan so‘ng 8 ochko
Jadvaldagi o‘rni
Quyi ligaga (Chempionshipga) tushib ketish hududi
So‘nggi uchrashuv
«Aston Villa» bilan 4:4 durang («Old Trafford»)
Manba
The Touchline nashri
«10 ta turda 8 ochko to‘plab, xavfli zonada qolib ketish — bunday ambitsiyali jamoa uchun halokat. Klub direktorlar kengashi vaziyatni o‘nglash uchun zudlik bilan keskin qadam tashlash zarur deb topdi».
Yangi murabbiy qidiruvi va «MYU» oldidagi og‘ir sinov
Kerrik bilan shartnomaning bekor qilinishi klub g‘aznasiga katta kompensatsiya xarajatlarini olib kelishi mumkin, chunki uning kelishuvi yana ikki mavsumga mo‘ljallangan edi. Shunga qaramay, klub mutasaddilari ligada jon saqlab qolish va mavsumning qolgan qismini qutqarish uchun boshqa chora ko‘rmadi.
Endilikda manchesterliklar tez fursat ichida vaqtinchalik yoki yangi doimiy bosh murabbiy nomini e’lon qilishi kutilmoqda. Premer-ligadagi navbatdagi turlargacha jamoani ruhiy inqirozdan olib chiqish yangi murabbiy shtabi uchun haqiqiy sinov bo‘ladi.
Sizningcha, «MYU»ning quyi hududga tushib qolishida faqat Kerrik aybdormi yoki muammo futbolchilar va rahbariyatda ham bormi? Jamoani qaysi murabbiy qutqara oladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…