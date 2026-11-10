Kutilmagan qaror: «Manchester Yunayted» Maykl Kerrikni iste’foga chiqarmoqda

2 daqiqa o'qish55
Kutilmagan qaror: «Manchester Yunayted» Maykl Kerrikni iste’foga chiqarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaning qoniqarsiz natijalari sababli bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi.
  • 45 yoshli mutaxassisning 2028 yil iyunigacha mo‘ljallangan shartnomasi «Aston Villa» bilan qayd etilgan 4:4 hisobidagi durangdan so‘ng muddatidan oldin bekor qilinmoqda.
  • Jamoa Angliya Premer-ligasining dastlabki 10 turida atigi 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining quyi qismida va xavfli zonada qolib ketdi.

«Manchester Yunayted» rahbariyati jamoaning joriy mavsumdagi halokatli natijalari ortidan bosh murabbiy Maykl Kerrik bilan hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi. Britaniyaning The Touchline nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotlarga ko‘ra, klub direktorlar kengashi 45 yoshli mutaxassisni iste’foga chiqarish bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelgan. Rasmiy qaror bugun tushdan keyin murabbiyga shaxsan yetkaziladi va uning 2028 yil iyunigacha bo‘lgan uzoq muddatli shartnomasi muddatidan oldin bekor qilinadi.

4:4 hisobidagi triller va sabr kosasining to‘lishi

Maykl Kerrikning taqdirini «Old Trafford»da «Aston Villa»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv hal qildi. Gollarga boy bo‘lgan bahs 4:4 hisobidagi durang bilan yakunlangan bo‘lsa-da, himoyadagi parokandalik va navbatdagi ochko yo‘qotish klub rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi.

Manchesterliklar Angliya Premer-ligasining dastlabki 10 turida atigi 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining quyi qismida — Chempionshipga tushib ketish zonasida bormoqda. Bu ko‘rsatkich klubning zamonaviy tarixidagi eng yomon startlardan biri sifatida baholanmoqda.

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

«Manchester Yunayted»dagi holat

Bosh murabbiy

Maykl Kerrik (45 yosh)

Shartnoma muddati

2028 yil iyunigacha edi (muddatidan oldin bekor qilinmoqda)

APLdagi ko‘rsatkich

10 ta o‘yindan so‘ng 8 ochko

Jadvaldagi o‘rni

Quyi ligaga (Chempionshipga) tushib ketish hududi

So‘nggi uchrashuv

«Aston Villa» bilan 4:4 durang («Old Trafford»)

Manba

The Touchline nashri

«10 ta turda 8 ochko to‘plab, xavfli zonada qolib ketish — bunday ambitsiyali jamoa uchun halokat. Klub direktorlar kengashi vaziyatni o‘nglash uchun zudlik bilan keskin qadam tashlash zarur deb topdi».

Yangi murabbiy qidiruvi va «MYU» oldidagi og‘ir sinov

Kerrik bilan shartnomaning bekor qilinishi klub g‘aznasiga katta kompensatsiya xarajatlarini olib kelishi mumkin, chunki uning kelishuvi yana ikki mavsumga mo‘ljallangan edi. Shunga qaramay, klub mutasaddilari ligada jon saqlab qolish va mavsumning qolgan qismini qutqarish uchun boshqa chora ko‘rmadi.

Endilikda manchesterliklar tez fursat ichida vaqtinchalik yoki yangi doimiy bosh murabbiy nomini e’lon qilishi kutilmoqda. Premer-ligadagi navbatdagi turlargacha jamoani ruhiy inqirozdan olib chiqish yangi murabbiy shtabi uchun haqiqiy sinov bo‘ladi.

Sizningcha, «MYU»ning quyi hududga tushib qolishida faqat Kerrik aybdormi yoki muammo futbolchilar va rahbariyatda ham bormi? Jamoani qaysi murabbiy qutqara oladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari