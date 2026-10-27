Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)

·159·Jamiyat
Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vetnamdan Buyuk Britaniyadagi «Old Trafford» stadioniga velosipedda yo‘l olgan sayohatchi O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq mast holatdagi mahalliy fuqaro bilan to‘qnash keldi.
  • Mast erkak sayyohning yo‘lini to‘sib, uning kiyimiga va bosh kiyimiga tegishga uringan.
  • Vetnamlik bloger vaziyatni bosiqlik bilan hal qilishga erishdi va voqea yakunida mahalliy fuqaro sayohatchiga duo qilib, oq yo‘l tiladi.

Sevimli jamoasi bo‘lmish «Manchester Yunayted»ning afsonaviy «Old Trafford» stadionigacha Vetnamdan Buyuk Britaniyaga qadar velosipedda yetib borishni maqsad qilgan sayohatchi kutilmagan to‘siqqa uchradi. Millatlar va qit’alarni bosib o‘tayotgan vetnamlik bloger Qirg‘iziston orqali O‘zbekiston chegarasidan o‘tgan ilk kunidayoq noodatiy vaziyatga yo‘liqdi.

Uning dunyo bo‘ylab olib borayotgan velosayohati davomida ilk bor yuzaga kelgan bu hodisa tasvirchi kamerasiga (Insta360) muhrlanib, tarmoqlarda keng tarqaldi.

«Sayohatdagi birinchi muammo»: Nima sodir bo‘ldi?

Velosipedchi O‘zbekiston hududi bo‘ylab harakatlanayotgan paytda mahalliy aholi vakillaridan bo‘lgan fuqaro uning yo‘lini to‘sdi:

  • Mast holatdagi erkakning aralashuvi: Velosiped ruliga o‘rnatilgan kamera tasvirlaridan ko‘rinishicha, ancha mast holatda bo‘lgan erkak kutilmaganda sayyohning oldini to‘sib, uni to‘xtatgan;

  • Keskin harakatlar: Erkak avvaliga sayyohning kiyimidan tortib, so‘ngra uning bosh kiyimi (kepkasi)ga qo‘l cho‘zgan va uni yechib olishga uringan;

  • Sayyohning bosiqligi: Sayohat davomida noxush voqea yuz berishini istamagan vetnamlik muxlis kulimsiragancha o‘zini himoya qilib, erkakning qo‘llarini nari surishga va suhbatni tinch yo‘l bilan hal qilishga harakat qilgan;

  • Oxiri duo bilan tugadi: Keyinchalik vaziyatga boshqa bir hamqishloq aralashib, mast fuqaroni tinchlantirishga urindi; holat oxirida mast erkak xatosini anglagandek ikkala kaftini ochib, yuziga fotiha tortib, sayyohga oq yo‘l tilagandek bo‘ldi.

«Road to Old Trafford»: Qit’alararo qiziqarli missiya

Ushbu sayohat shunchaki oddiy sayr emas, balki ulkan masofani qamrab olgan katta futbol orzusidir:

  • Manzil — Manchester: Velosipedchi «Road to Old Trafford: Cycling from Vietnam to Old Trafford» shiori ostida minglab kilometrlarni bosib o‘tib, Angliyaga yetib borishni rejalashtirgan;

  • Birinchi jiddiy hodisa: Sayyohning videodagi yozuvida ta’kidlanishicha, butun uzoq yo‘l davomida unga hech qanday xalaqit bo‘lmagan va aynan O‘zbekistondagi birinchi kunda ilk bor tushunarsiz muammoga to‘qnash kelgan;

  • Turizm xavfsizligi va mehmondo‘stlik: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yurtimizga tashrif buyurayotgan chet ellik mehmonlarga nisbatan bunday harakatlar mamlakat imijiga salbiy ta’sir qilishini qayd etib, fuqarolarni sayyohlarga nisbatan hurmat bilan muomalada bo‘lishga chaqirmoqda.

Hodisa tafsilotlari va sayohat yo‘nalishi

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Sayohatchi

«Manchester Yunayted» jamoasining vetnamlik muxlisi

Transport vositasi

Velosiped

Yo‘nalish

Vetnam — Qirg‘iziston — O‘zbekiston — Buyuk Britaniya (Old Trafford)

Hodisa vaqti

O‘zbekistonga kirib kelingan 1-kuni

Vaziyat mohiyati

Mast fuqaro sayohatchining yo‘lini to‘sib, kepkasini yechishga uringan

Yakun

Janjalsiz bartaraf etildi, erkak duo qilib oq yo‘l tiladi

Manchester YunaytedOld TraffordVelosayohatTurizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasidaAntonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida15 oktabr 10:14«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi10 oktabr 21:02«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!13 sentabr 22:41Rahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollarRahmonaliyev «MYU»ga qarshi maydonga tushdi — YECHL 1-turida sensatsion gollar11 sentabr 06:57«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildi9 iyul 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi