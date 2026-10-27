Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vetnamdan Buyuk Britaniyadagi «Old Trafford» stadioniga velosipedda yo‘l olgan sayohatchi O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq mast holatdagi mahalliy fuqaro bilan to‘qnash keldi.
- Mast erkak sayyohning yo‘lini to‘sib, uning kiyimiga va bosh kiyimiga tegishga uringan.
- Vetnamlik bloger vaziyatni bosiqlik bilan hal qilishga erishdi va voqea yakunida mahalliy fuqaro sayohatchiga duo qilib, oq yo‘l tiladi.
Sevimli jamoasi bo‘lmish «Manchester Yunayted»ning afsonaviy «Old Trafford» stadionigacha Vetnamdan Buyuk Britaniyaga qadar velosipedda yetib borishni maqsad qilgan sayohatchi kutilmagan to‘siqqa uchradi. Millatlar va qit’alarni bosib o‘tayotgan vetnamlik bloger Qirg‘iziston orqali O‘zbekiston chegarasidan o‘tgan ilk kunidayoq noodatiy vaziyatga yo‘liqdi.
Uning dunyo bo‘ylab olib borayotgan velosayohati davomida ilk bor yuzaga kelgan bu hodisa tasvirchi kamerasiga (Insta360) muhrlanib, tarmoqlarda keng tarqaldi.
«Sayohatdagi birinchi muammo»: Nima sodir bo‘ldi?
Velosipedchi O‘zbekiston hududi bo‘ylab harakatlanayotgan paytda mahalliy aholi vakillaridan bo‘lgan fuqaro uning yo‘lini to‘sdi:
Mast holatdagi erkakning aralashuvi: Velosiped ruliga o‘rnatilgan kamera tasvirlaridan ko‘rinishicha, ancha mast holatda bo‘lgan erkak kutilmaganda sayyohning oldini to‘sib, uni to‘xtatgan;
Keskin harakatlar: Erkak avvaliga sayyohning kiyimidan tortib, so‘ngra uning bosh kiyimi (kepkasi)ga qo‘l cho‘zgan va uni yechib olishga uringan;
Sayyohning bosiqligi: Sayohat davomida noxush voqea yuz berishini istamagan vetnamlik muxlis kulimsiragancha o‘zini himoya qilib, erkakning qo‘llarini nari surishga va suhbatni tinch yo‘l bilan hal qilishga harakat qilgan;
Oxiri duo bilan tugadi: Keyinchalik vaziyatga boshqa bir hamqishloq aralashib, mast fuqaroni tinchlantirishga urindi; holat oxirida mast erkak xatosini anglagandek ikkala kaftini ochib, yuziga fotiha tortib, sayyohga oq yo‘l tilagandek bo‘ldi.
«Road to Old Trafford»: Qit’alararo qiziqarli missiya
Ushbu sayohat shunchaki oddiy sayr emas, balki ulkan masofani qamrab olgan katta futbol orzusidir:
Manzil — Manchester: Velosipedchi «Road to Old Trafford: Cycling from Vietnam to Old Trafford» shiori ostida minglab kilometrlarni bosib o‘tib, Angliyaga yetib borishni rejalashtirgan;
Birinchi jiddiy hodisa: Sayyohning videodagi yozuvida ta’kidlanishicha, butun uzoq yo‘l davomida unga hech qanday xalaqit bo‘lmagan va aynan O‘zbekistondagi birinchi kunda ilk bor tushunarsiz muammoga to‘qnash kelgan;
Turizm xavfsizligi va mehmondo‘stlik: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yurtimizga tashrif buyurayotgan chet ellik mehmonlarga nisbatan bunday harakatlar mamlakat imijiga salbiy ta’sir qilishini qayd etib, fuqarolarni sayyohlarga nisbatan hurmat bilan muomalada bo‘lishga chaqirmoqda.
Hodisa tafsilotlari va sayohat yo‘nalishi
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Sayohatchi
«Manchester Yunayted» jamoasining vetnamlik muxlisi
Transport vositasi
Velosiped
Yo‘nalish
Vetnam — Qirg‘iziston — O‘zbekiston — Buyuk Britaniya (Old Trafford)
Hodisa vaqti
O‘zbekistonga kirib kelingan 1-kuni
Vaziyat mohiyati
Mast fuqaro sayohatchining yo‘lini to‘sib, kepkasini yechishga uringan
Yakun
Janjalsiz bartaraf etildi, erkak duo qilib oq yo‘l tiladi
Izohlar 0
…