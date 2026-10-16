“Atalanta” va “Brayton” Konferensiyalar Ligasida yirik g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Konferensiyalar Ligasining 1-turida «Atalanta»
- «Pafos»ni 3:1 hisobida, «Brayton» esa «Kauno Jalgiris»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Italiya klubi «Pafos»ga qarshi o‘yinda birinchi bo‘limdayoq hisobni 3:0 ga yetkazib qo‘ydi, jumladan Elif Elmas 1-daqiqada tezkor gol urdi.
- Angliya vakili «Brayton»da esa Jorjino Ryutter dubl qayd etdi. Shuningdek, «Kopenhagen» «Braga» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Yevropa Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turida turnir favoritlari o‘z muxlislarini yorqin va sermahsul o‘yinlar bilan xushnud etdi. Italiyaning «Atalanta» jamoasi Bergamoda Kipr klubiga imkon qoldirmagan bo‘lsa, Angliyada «Brayton» raqib darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p yo‘lladi. Daniyada esa «Kopenhagen» Portugaliyaning nomdor jamoasi «Braga» ustidan yirik hisobda zafar quchdi.
«Atalanta» masalani birinchi bo‘limdayoq hal qildi: 3:1
Italiya klubi «Pafos» jamoasiga qarshi bahsni o‘ta faol boshladi va uchrashuv taqdirini dastlabki 45 daqiqa ichida hal etib qo‘ydi:
1-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin boshlanishi bilan Elif Elmas hisobni ochib, tezkor gol muallifiga aylandi;
Birinchi bo‘limdagi hujumkorlik: 18-daqiqada Raspadori farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 44-daqiqada Janluka Skamakka hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Mehmonlarning javob to‘pi: O‘yin yakuniga yaqin (88-daqiqa) Biel kiritgan gol «Pafos»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.
«Atalanta» — «Pafos» 3:1
Gollar: Elmas (1), Raspadori (18), Skamakka (44) — Biel (88).
«Atalanta»: Karnesekki, Kolashinas, Zappakosta, Kristensen (Jevinson, 80), Bernaskoni, Raspadori (De Ketelare, 21), Pashalich (Ederson, 67), Gaetano, Elmas, Zalevski (Samaridjich, 67), Skamakka.
«Brayton» Angliyada «Kauno Jalgiris» darvozasiga 4 ta gol urdi
Angliya Premer-ligasi vakili «Brayton» Litva jamoasini qabul qilib, to‘liq ustunlik ostida 4:0 hisobida g‘alaba qozondi:
Ryutterning dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Jorjino Ryutter 41 va 53-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi;
Yirik hisob: Birinchi bo‘lim yakunida (45-daqiqa) Hinshelvud, 67-daqiqada esa O'Rayli gol urib, londonliklarga musobaqadagi ilk uch ochkoni yirik hisob bilan taqdim etdi.
«Brayton» — «Kauno Jalgiris» 4:0
Gollar: Ryutter (41, 53), Hinshelvud (45), O'Rayli (67).
«Brayton»: Verbryuggen, Boskali, Dank (Vushkovich, 46), Koshtinya, Svoboda, Hinshelvud (Devid, 57), Gross (Ayari, 57), Malik, Osman, Ryutter, O'Rayli.
Korneliusning dubli: «Kopenhagen» «Braga»ga imkon qoldirmadi
Daniya poytaxtida bo‘lib o‘tgan bahsda «Kopenhagen» murosasiz kechgan o‘yinda Portugaliyaning «Braga» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi:
Ikkinchi bo‘limdagi faollik: Tanaffusdan so‘ng 49-daqiqada Elyunussi hisobni ochdi;
Korneliusdan yakuniy nuqta: Hujumchi Andreas Kornelius 79 va 86-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, portugaliyaliklar ustidan yirik g‘alabani mustahkamladi.
«Kopenhagen» — «Braga» 3:0
Gollar: Elyunussi (49), Kornelius (79, 86).
Yevropa Konferensiyalar Ligasining 1-turi yirik hisoblar va kuchli klublarning ishonchli starti bilan esda qoldi.
Izohlar 0
…