“Atalanta” va “Brayton” Konferensiyalar Ligasida yirik g‘alaba bilan boshladi

·47·Sport
“Atalanta” va “Brayton” Konferensiyalar Ligasida yirik g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Konferensiyalar Ligasining 1-turida «Atalanta»
  • «Pafos»ni 3:1 hisobida, «Brayton» esa «Kauno Jalgiris»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Italiya klubi «Pafos»ga qarshi o‘yinda birinchi bo‘limdayoq hisobni 3:0 ga yetkazib qo‘ydi, jumladan Elif Elmas 1-daqiqada tezkor gol urdi.
  • Angliya vakili «Brayton»da esa Jorjino Ryutter dubl qayd etdi. Shuningdek, «Kopenhagen» «Braga» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Yevropa Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining 1-turida turnir favoritlari o‘z muxlislarini yorqin va sermahsul o‘yinlar bilan xushnud etdi. Italiyaning «Atalanta» jamoasi Bergamoda Kipr klubiga imkon qoldirmagan bo‘lsa, Angliyada «Brayton» raqib darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p yo‘lladi. Daniyada esa «Kopenhagen» Portugaliyaning nomdor jamoasi «Braga» ustidan yirik hisobda zafar quchdi.

«Atalanta» masalani birinchi bo‘limdayoq hal qildi: 3:1

Italiya klubi «Pafos» jamoasiga qarshi bahsni o‘ta faol boshladi va uchrashuv taqdirini dastlabki 45 daqiqa ichida hal etib qo‘ydi:

  • 1-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin boshlanishi bilan Elif Elmas hisobni ochib, tezkor gol muallifiga aylandi;

  • Birinchi bo‘limdagi hujumkorlik: 18-daqiqada Raspadori farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 44-daqiqada Janluka Skamakka hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Mehmonlarning javob to‘pi: O‘yin yakuniga yaqin (88-daqiqa) Biel kiritgan gol «Pafos»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.

«Atalanta» — «Pafos» 3:1

Gollar: Elmas (1), Raspadori (18), Skamakka (44) — Biel (88).

  • «Atalanta»: Karnesekki, Kolashinas, Zappakosta, Kristensen (Jevinson, 80), Bernaskoni, Raspadori (De Ketelare, 21), Pashalich (Ederson, 67), Gaetano, Elmas, Zalevski (Samaridjich, 67), Skamakka.

«Brayton» Angliyada «Kauno Jalgiris» darvozasiga 4 ta gol urdi

Angliya Premer-ligasi vakili «Brayton» Litva jamoasini qabul qilib, to‘liq ustunlik ostida 4:0 hisobida g‘alaba qozondi:

  • Ryutterning dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Jorjino Ryutter 41 va 53-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi;

  • Yirik hisob: Birinchi bo‘lim yakunida (45-daqiqa) Hinshelvud, 67-daqiqada esa O'Rayli gol urib, londonliklarga musobaqadagi ilk uch ochkoni yirik hisob bilan taqdim etdi.

«Brayton» — «Kauno Jalgiris» 4:0

Gollar: Ryutter (41, 53), Hinshelvud (45), O'Rayli (67).

  • «Brayton»: Verbryuggen, Boskali, Dank (Vushkovich, 46), Koshtinya, Svoboda, Hinshelvud (Devid, 57), Gross (Ayari, 57), Malik, Osman, Ryutter, O'Rayli.

Korneliusning dubli: «Kopenhagen» «Braga»ga imkon qoldirmadi

Daniya poytaxtida bo‘lib o‘tgan bahsda «Kopenhagen» murosasiz kechgan o‘yinda Portugaliyaning «Braga» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi:

  • Ikkinchi bo‘limdagi faollik: Tanaffusdan so‘ng 49-daqiqada Elyunussi hisobni ochdi;

  • Korneliusdan yakuniy nuqta: Hujumchi Andreas Kornelius 79 va 86-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, portugaliyaliklar ustidan yirik g‘alabani mustahkamladi.

«Kopenhagen» — «Braga» 3:0

Gollar: Elyunussi (49), Kornelius (79, 86).

Yevropa Konferensiyalar Ligasining 1-turi yirik hisoblar va kuchli klublarning ishonchli starti bilan esda qoldi.

Yevropa Konferensiyalar LigasiAtalantaBraytonKopenhagen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!28 avgust 12:17«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!13 sentabr 06:31«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!20 sentabr 23:31Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiOld Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdi17 sentabr 06:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...