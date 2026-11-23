«Atalanta» — «Inter»: Espozitoning het-triki g‘alaba uchun kamlik qildi, 8 ta golli triller
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya chempionatining 12-turida «Atalanta» va «Inter» jamoalari o'rtasidagi o'yin 4:4 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- «Inter» safida Espozito het-trik qayd etgan bo'lsa, «Atalanta» tarkibida De Ketelare dublga erishdi.
- Mazkur natijadan so'ng «Inter»
- 29 ochko bilan 3-o'rinda, «Atalanta» esa 15 ochko bilan 12-o'rinda bormoqda. O'yinning so'nggi daqiqalarida Kessie tomonidan kiritilgan penalti bergamoliklar uchun durangni ta'minladi.
Italiya chempionatining 12-turida «Inter» Bergamoda «Atalanta» mehmoni bo‘ldi. Haqiqiy gollar shousiga aylangan shiddatli uchrashuvda 4:4 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.
Bellashuv mehmonlarning tezkor ustunligi bilan boshlandi: Espozito 16, 32 va 52-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, het-trik rasmiylashtirdi. Biroq «Atalanta» taslim bo‘lmadi — Elmas (35') birinchi bo‘limda farqni qisqartirgan bo‘lsa, De Ketelare (72', 80') dubl qayd etib, o‘yinga intrigani qaytardi.
75-daqiqada Suchich penaltidan «Inter»ning to‘rtinchi golini urgandi, ammo hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda (90+1') Kessie ham 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, bergamoliklarga durang keltirdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Mazkur natijadan so‘ng «Atalanta» ochkolari sonini 15 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 12-o‘rinda bormoqda. Kivu boshqaruvidagi «Inter» esa 29 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi.
Ko‘rsatkichlar
«Atalanta»
«Inter»
Yakuniy hisob
4
4
Gollar
Elmas (35'), De Ketelare (72', 80'), Kessie (90+1' pen.)
Espozito (16', 32', 52'), Suchich (75' pen.)
Asosiy qahramonlar
De Ketelare (dubl), Kessie
Espozito (het-trik)
Jadvaldagi o‘rni / Ochko
12-o‘rin (15 ochko)
3-o‘rin (29 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 12-tur«Atalanta» — «Inter» 4:4Gollar: Elmas (35), De Ketelare (72, 80), Kessie (90+1 penalti) — Espozito (16, 32, 52), Suchich (75 penalti).
«Atalanta»: Karnesekki, Bellanova (Bernaskoni, 88), Skvalvini, Kolashinas, Zappakosta, Zalevski, Elmas (Rou, 69), Kessie, Ederson (Pashalich, 69), De Ketelare, Krstovich (Skamakka, 88).
«Inter»: Xosep Martines, Pavar, Bastoni, Karlos Augusto, Mxitaryan (Stankovich, 78), Spens, Barella (Jons, 64), Chalxono‘g‘li (Suchich, 33), Dimarko (Akanji, 64), Espozito (Lautaro Martines, 78), Tyuram.
Sizningcha, Bergamodagi 4:4 hisobi va yo‘qotilgan ikki ochko «Inter»ning A Seriya chempionlik poygasidagi rejalariga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…