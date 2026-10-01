O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi

·35·Sport
O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida boshqa o‘ynamaslikka qat’iy qaror qildi.
  • Bu qarorga Kopenhagendagi murabbiy bilan kelishmovchiligi va «xiyonat» hissi sabab bo‘lgan.
  • Milliy terma safida 234 ta o‘yin o‘tkazib, 146 ta gol urgan Ronaldu 2016-yilda Yevropa chempioni, 2019-yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan.

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va uzoq davom etgan xalqaro sahifa ortga qaytarilmaydigan darajada yopildi. «An-Nasr» hujumchisi va milliy terma sardori Krishtianu Ronaldu Portugaliya safida boshqa hech qachon maydonga tushmaslikka qat’iy qaror qildi.

Mamlakatning yetakchi kundalik sport nashri O Jogo bergan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli yulduzning bu qarori mutlaq yakuniy bo‘lib, u «qayta ko‘rib chiqilmaydigan» maqomga ega.

Kopenhagendagi demarsh va «xiyonat» hissi

Voqealar rivoji 30 sentyabr kuni Kopenhagen shahrida keskin tus oldi. Millatlar ligasi 3-turidan o‘rin olgan Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik eng yuqori nuqtasiga yetgan va sardor jamoa ixtiyorini shoshilinch tark etgan edi.

Portugal nashrining ochiqlashicha, bunday keskin qadamga afsonaviy hujumchining murabbiylar shtabi tomonidan berilgan va’dalar buzilgani sabab «o‘zini xiyonatga uchragandek his qilayotgani» asosiy turtki bo‘lgan. U endi milliy jamoa libosini kiyish niyatida emas.

6 oygacha diskvalifikatsiya va moliyaviy jazo xavfi

Jamoani o‘zboshimchalik bilan tashlab ketish huquqiy jihatdan ham jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin:

  • Intizomiy jazo: Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) nizomiga muvofiq, chaqiruv olgan futbolchi hurmatli sababsiz yig‘inni tark etsa, 1 oydan 6 oygacha rasmiy o‘yinlardan chetlatilishi mumkin;

  • Moliyaviy sanksiya: Bundan tashqari, o‘yinchiga rasmiy jarima qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan.

Biroq faoliyatini yakunlashni ixtiyor etgan futbolchi uchun bu cheklovlar endi hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmasligi mumkin.

Tarixda muhrlangan mutlaq cho‘qqi

Ronalduning milliy libosdagi xayrlashuvi dramatik va shov-shuvli kechgan bo‘lsa-da, uning 20 yildan ortiq vaqt davomida qayd etgan ko‘rsatkichlari jahon futboli cho‘qqisida qoladi:

  • 234 ta uchrashuv: Xalqaro terma jamoalar safida eng ko‘p o‘yin o‘tkazish bo‘yicha jahon rekordi;

  • 146 ta gol: Milliy termalar tarixidagi mutlaq eng yuqori to‘purarlik natijasi.

«Real Madrid»ning sobiq yulduzi o‘z mamlakati bilan 2016 yilda Yevropa chempioni, 2019 yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan. Mazkur ulkan eraning bunday keskin nizo fonida tugashi esa butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun katta shokka aylandi.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiMillatlar ligiKopenhagen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiBugun 11:00Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiAeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiBugun 13:13Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi