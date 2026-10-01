O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida boshqa o‘ynamaslikka qat’iy qaror qildi.
- Bu qarorga Kopenhagendagi murabbiy bilan kelishmovchiligi va «xiyonat» hissi sabab bo‘lgan.
- Milliy terma safida 234 ta o‘yin o‘tkazib, 146 ta gol urgan Ronaldu 2016-yilda Yevropa chempioni, 2019-yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan.
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va uzoq davom etgan xalqaro sahifa ortga qaytarilmaydigan darajada yopildi. «An-Nasr» hujumchisi va milliy terma sardori Krishtianu Ronaldu Portugaliya safida boshqa hech qachon maydonga tushmaslikka qat’iy qaror qildi.
Mamlakatning yetakchi kundalik sport nashri O Jogo bergan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli yulduzning bu qarori mutlaq yakuniy bo‘lib, u «qayta ko‘rib chiqilmaydigan» maqomga ega.
Kopenhagendagi demarsh va «xiyonat» hissi
Voqealar rivoji 30 sentyabr kuni Kopenhagen shahrida keskin tus oldi. Millatlar ligasi 3-turidan o‘rin olgan Daniyaga qarshi muhim bahs arafasida Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik eng yuqori nuqtasiga yetgan va sardor jamoa ixtiyorini shoshilinch tark etgan edi.
Portugal nashrining ochiqlashicha, bunday keskin qadamga afsonaviy hujumchining murabbiylar shtabi tomonidan berilgan va’dalar buzilgani sabab «o‘zini xiyonatga uchragandek his qilayotgani» asosiy turtki bo‘lgan. U endi milliy jamoa libosini kiyish niyatida emas.
6 oygacha diskvalifikatsiya va moliyaviy jazo xavfi
Jamoani o‘zboshimchalik bilan tashlab ketish huquqiy jihatdan ham jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin:
Intizomiy jazo: Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) nizomiga muvofiq, chaqiruv olgan futbolchi hurmatli sababsiz yig‘inni tark etsa, 1 oydan 6 oygacha rasmiy o‘yinlardan chetlatilishi mumkin;
Moliyaviy sanksiya: Bundan tashqari, o‘yinchiga rasmiy jarima qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan.
Biroq faoliyatini yakunlashni ixtiyor etgan futbolchi uchun bu cheklovlar endi hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmasligi mumkin.
Tarixda muhrlangan mutlaq cho‘qqi
Ronalduning milliy libosdagi xayrlashuvi dramatik va shov-shuvli kechgan bo‘lsa-da, uning 20 yildan ortiq vaqt davomida qayd etgan ko‘rsatkichlari jahon futboli cho‘qqisida qoladi:
234 ta uchrashuv: Xalqaro terma jamoalar safida eng ko‘p o‘yin o‘tkazish bo‘yicha jahon rekordi;
146 ta gol: Milliy termalar tarixidagi mutlaq eng yuqori to‘purarlik natijasi.
«Real Madrid»ning sobiq yulduzi o‘z mamlakati bilan 2016 yilda Yevropa chempioni, 2019 yilda esa Millatlar ligasi g‘olibi bo‘lgan. Mazkur ulkan eraning bunday keskin nizo fonida tugashi esa butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun katta shokka aylandi.
Izohlar 0
…