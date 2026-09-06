Censatsiyalar va nokautlar oqshomi: UFC Fight Night 287 asosiy kardi natijalari
Fransiya poytaxti Parij shahrida navbatdagi kutilmagan natijalar va shiddatli qarama-qarshiliklarga boy bo‘lgan «UFC Fight Night 287» turniri o‘z yakuniga yetdi. Murosasiz janglarga guvoh bo‘lgan mazkur oqshomda hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev, tojikistonlik Muhammad Naimov kabi mintaqamiz vakillari qatorida Yevropaning eng kuchli nokautchilari oktagonga chiqdi. Birinchi raunddayoq qayd etilgan chaqmoqdek nokautlar va hakamlarning bahsli qarorlari bilan yodda qolgan asosiy kard to‘qnashuvlari turnirning haqiqiy kulminatsiyasiga aylandi.
Ro‘ziboyevning Peyj bilan qarama-qarshiligi va kutilmagan zarbalar
Turnirning millionlab o‘zbekistonlik ishqibozlar nigohida bo‘lgan asosiy voqeasi o‘rta vazn toifasida kechdi:
Maykl Peyj – Nursulton Ro‘ziboyev bahsi: Hamyurtimiz ingliz zarba ustasiga qarshi to‘liq 3 raund matonat bilan kurash olib bordi. Nursulton bir necha bor muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, masofani mohirlik bilan nazorat qilgan Peyj hakamlar qarori bilan (29:28) g‘alabani ilib ketdi va Ro‘ziboyevning g‘alabali seriyasiga chek qo‘ydi;
Markaziy Osiyo jangchilarining omadsiz oqshomi: Yarim yengil vaznda oktagonga ko‘tarilgan tojikistonlik Muhammad Naimov belgiyalik xavfli jangchi Losen Keyta qarshisida ojiz qoldi — Keyta bahsning ilk raundidayoq raqibini texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qayd etdi.
1-raunddagi shiddatli nokautlar: Debyutantlar shohsupada
Fransiyalik muxlislar uchun kardning eng yodda qolarli jihati mahalliy yulduzlarning dadil qadamlari bo‘ldi:
Saladin Parnassning fantastik debyuti: Yevropaning eng nomdor MMA yulduzlaridan biri Saladin Parnass UFC'dagi ilk jangidayoq liga faxriysi, tajribali Den Xukerni birinchi raundning o‘zida dahshatli nokautga uchratib, tashkilotga dahshatli bayonot bilan kirib keldi;
Aksel Soladan chaqmoqdek zarba: Yana bir yengil vazn to‘qnashuvida Aksel Sola o‘z hamyurti Fares Ziamni birinchi raundda nokaut qilib, o‘z divizionidagi mavqeini keskin oshirib oldi.
UFC Fight Night 287: Asosiy kardning rasmiy natijalari
Oqshom doirasida kechgan barcha markaziy bahslar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Yengil vazn: Saladin Parnass Den Xukerni 1-raundda nokaut evaziga mag‘lub etdi;
Yengil vazn: Aksel Sola Fares Ziam ustidan 1-raundda nokaut bilan zafar quchdi;
O‘rta vazn: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyevni hakamlarning yakdil qarori (ochkolar) evaziga yengdi;
Yarim o‘rta vazn: Daniil Donchenko Punaxele Sorianoni hakamlar qaroriga (ochkolar) ko‘ra taslim qildi;
Yarim yengil vazn: Kyortis Kempbell 3-raundda Trevor Pikni bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;
Yarim yengil vazn: Losen Keyta Muhammad Naimov ustidan 1-raundda texnik nokaut evaziga g‘alaba qozondi.
Sizningcha, Parij turnirining eng yorqin jangchisi kim bo‘ldi — UFC olamiga Den Xukerni qulatib kirib kelgan Saladin Parnassmi yoki Maykl Peyjmi? Hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning ushbu oqshomdagi ishtiroki va hakamlar qarori haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…