Doha turnirida sensatsiyalar: Proxazka, Almabayev va Gaziyev mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qatar poytaxti Doha shahrida o‘tkazilgan UFC Fight Night 294 turnirining markaziy jangida Navaho Stirling chexiyalik Irji Proxazkani ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
- Musobaqa davomida Asu Almabayev, Shamil Gaziyev, Aljameyn Sterling va Aleksandr Topuriya kabi nomdor jangchilar raqiblariga imkoniyatni boy berdi.
- Kyodzi Horiguti, Den Huker, Ikram Aliskerov va Tohir Abdullayev esa hakamlarning qarori bilan o‘z janglarida g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘ldi.
UFC Fight Night 294 turnirida sensatsion natijalar qayd etildi. Kechaning markaziy bahsida Irji Proxazka mag‘lubiyatga uchradi, musobaqada ishtirok etgan bir qator nomdor jangchilar ham raqiblariga yutqazdi. Doha shahridagi turnirda Kyodzi Horiguti, Kevin Valexos va Talison Teysheyra kabi jangchilarning g‘alabalari ham e’tiborni tortdi.
21 noyabr, shanba kuni Qatar poytaxti Doha shahridagi ABHA Arena maydonida UFC Fight Night 294 turniri bo‘lib o‘tdi. Kechaning asosiy jangida yarim og‘ir vazn toifasidagi chexiyalik Irji Proxazka Navaho Stirlingga qarshi oktagonga chiqdi.
Turnirning eng kutilmagan natijalaridan biri aynan shu bahsda qayd etildi: Proxazka ikkinchi raundda nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi. Shuningdek, kecha bir qator nomdor jangchilar ham hakamlar qarori bilan mag‘lubiyatga uchradi.
Irji Proxazka ikkinchi raundda nokautga uchradi
Yarim og‘ir vazn
Kechaning markaziy jangida Irji Proxazka (32-7-1) Navaho Stirling (12-0) bilan to‘qnash keldi. Mazkur bahsda Stirling ikkinchi raundda nokaut evaziga g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, mag‘lubiyatsiz rekordga ega bo‘lgan Stirling nomdor raqibini kutilmagan tarzda taslim etdi.
UFC Fight Night 294 turnirining boshqa natijalari
Doha shahridagi turnirning qolgan janglarida ham bir qator qiziqarli natijalar qayd etildi.
Kevin Valexos (19-1) — Aljameyn Sterling (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Valexos hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Den Huker (25-15) — Brayan Ortega (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Huker hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Kyodzi Horiguti (37-6) — Asu Almabayev (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Horiguti hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Ikram Aliskerov (19-2) — Jared Kannonir (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Aliskerov hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Santiago Luna (9-1) — Aleksandr Topuriya (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Luna hakamlarning yakdil bo‘lmagan qarori bilan g‘alaba qozondi.
Talison Teysheyra (10-2) — Shamil Gaziyev (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Teysheyra hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Tohir Abdullayev (21-3) — Jeyk Mettyus (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Abdullayev hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Doha turnirida bir qator nomdor jangchilar mag‘lub bo‘ldi
UFC Fight Night 294 turnirida nafaqat markaziy bahs, balki bir qator boshqa to‘qnashuvlar ham muxlislar e’tiborini tortdi. Aljameyn Sterling, Asu Almabayev, Aleksandr Topuriya va Shamil Gaziyev kabi jangchilarning mag‘lubiyati kechaning e’tiborli natijalari qatoriga kirdi.
Den Huker, Kyodzi Horiguti, Ikram Aliskerov va Tohir Abdullayev esa o‘z bahslarida g‘alaba qozonib, turnirni muvaffaqiyatli yakunladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…