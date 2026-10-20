Marmushning debyut goli: «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni mag‘lub etdi

·50·Sport
Marmushning debyut goli: «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda Omar Marmush jamoasi safidagi debyut golini urib, hisobdagi ustunlikni qayta tikladi.
  • Uchrashuvda Meddison 14-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Rudoni 49-daqiqada muvozanatni tikladi, yakuniy golni esa 90+6-daqiqada Ben Devis kiritdi.
  • Ushbu g‘alaba «Tottenhem»ni turnir jadvalida 16-o‘ringa ko‘tarib, ochkolari sonini 6 taga yetkazdi, «Koventri» esa 6 ochko bilan 17-pog‘onaga tushib ketdi.

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida Londonning «Tottenhem» klubi o‘z maydonida liganing qaysar jamoalaridan biri hisoblangan «Koventri»ni qabul qildi.

Roberto De Zerbi shogirdlari shiddatli va hujumkor ruhda kechgan bahsda raqib darvozasiga uchta to‘p kiritib, 3:1 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

To‘rtta gol va keskin kurash: Bahs xronologiyasi

Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida boshlanib, muxlislarga qiziqarli lahzalarni taqdim etdi:

  • 14-daqiqa — Meddisondan tezkor gol: Jeyms Meddison o‘zining yuksak mahoratini namoyish etib, hisobni ochdi va londonliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • 49-daqiqa — Mezbonlarning javobi: Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar safida Rudoni muvozanatni tiklab, kurashni yangidan boshlab berdi — 1:1;

  • 58-daqiqa — Marmushning debyut to‘pi: Misrlik hujumchi Omar Marmush jamoasi safidagi debyut golini urib, «shporlar» ustunligini qayta tikladi — 2:1;

  • 90+6-daqiqa — Yakuniy zarba: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan Ben Devis raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba «Tottenhem» uchun musobaqa jadvalidagi holatni yaxshilashda suv va havodek zarur edi:

  • «Tottenhem» yuqoriladi: De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ochkolari sonini 6 taga yetkazib, turnir jadvalida 16-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Koventri» xavfli zonada: Xuddi shuncha — 6 ochko to‘plagan «Koventri» esa to‘plar nisbatiga ko‘ra 17-pog‘onaga tushib ketdi.

APL. 7-tur

«Tottenhem» — «Koventri» 3:1

Gollar: Meddison (14), Marmush (58), Devis (90+6) — Rudoni (49).

  • «Tottenhem»: Kinski, Adarabioyo (Mateush Fernandesh, 71), van Hekke, van de Ven, Grey, Meddison (Ben Devis, 69), Robertson (Gallaher, 69), Tonali, Qudus, Solanke, Marmush.

  • «Koventri»: Rashuort, Eveyk, Pinnok, Brobbi, Dasilva, Tomas-Asant, Brendon, Rudoni, Sakamoto, Yirenki (Oneka, 60), Grimes, Sherif (Avoniyi, 60).

TottenxemKoventriAngliya Premer-ligasiRoberto De Zerbi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem — Koventri: tarkiblar va jonli matnTottenxem — Koventri: tarkiblar va jonli matnKecha 22:52Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKoventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn12 oktabr 22:34De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindiDe Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi19 sentabr 21:44«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi22 avgust 07:08«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida20 avgust 21:25Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda14 avgust 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya