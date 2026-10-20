Marmushning debyut goli: «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Tottenhem» o‘z maydonida «Koventri»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda Omar Marmush jamoasi safidagi debyut golini urib, hisobdagi ustunlikni qayta tikladi.
- Uchrashuvda Meddison 14-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Rudoni 49-daqiqada muvozanatni tikladi, yakuniy golni esa 90+6-daqiqada Ben Devis kiritdi.
- Ushbu g‘alaba «Tottenhem»ni turnir jadvalida 16-o‘ringa ko‘tarib, ochkolari sonini 6 taga yetkazdi, «Koventri» esa 6 ochko bilan 17-pog‘onaga tushib ketdi.
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida Londonning «Tottenhem» klubi o‘z maydonida liganing qaysar jamoalaridan biri hisoblangan «Koventri»ni qabul qildi.
Roberto De Zerbi shogirdlari shiddatli va hujumkor ruhda kechgan bahsda raqib darvozasiga uchta to‘p kiritib, 3:1 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
To‘rtta gol va keskin kurash: Bahs xronologiyasi
Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida boshlanib, muxlislarga qiziqarli lahzalarni taqdim etdi:
14-daqiqa — Meddisondan tezkor gol: Jeyms Meddison o‘zining yuksak mahoratini namoyish etib, hisobni ochdi va londonliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0;
49-daqiqa — Mezbonlarning javobi: Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar safida Rudoni muvozanatni tiklab, kurashni yangidan boshlab berdi — 1:1;
58-daqiqa — Marmushning debyut to‘pi: Misrlik hujumchi Omar Marmush jamoasi safidagi debyut golini urib, «shporlar» ustunligini qayta tikladi — 2:1;
90+6-daqiqa — Yakuniy zarba: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan Ben Devis raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba «Tottenhem» uchun musobaqa jadvalidagi holatni yaxshilashda suv va havodek zarur edi:
«Tottenhem» yuqoriladi: De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ochkolari sonini 6 taga yetkazib, turnir jadvalida 16-o‘ringa ko‘tarildi;
«Koventri» xavfli zonada: Xuddi shuncha — 6 ochko to‘plagan «Koventri» esa to‘plar nisbatiga ko‘ra 17-pog‘onaga tushib ketdi.
APL. 7-tur
«Tottenhem» — «Koventri» 3:1
Gollar: Meddison (14), Marmush (58), Devis (90+6) — Rudoni (49).
«Tottenhem»: Kinski, Adarabioyo (Mateush Fernandesh, 71), van Hekke, van de Ven, Grey, Meddison (Ben Devis, 69), Robertson (Gallaher, 69), Tonali, Qudus, Solanke, Marmush.
«Koventri»: Rashuort, Eveyk, Pinnok, Brobbi, Dasilva, Tomas-Asant, Brendon, Rudoni, Sakamoto, Yirenki (Oneka, 60), Grimes, Sherif (Avoniyi, 60).
Izohlar 0
…