De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi

·3·Sport
De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Tottenhem» muxlislari «Aston Villa»ga qarshi 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng bosh murabbiy Roberto de Zerbiga qarshi norozilik bildirishdi.
  • Uchrashuv davomida hisob 0:3 bo‘lganida minglab muxlislar stadionni tark etdi va qolganlar murabbiyning iste’fosini talab qildi.
  • Beshta turdan so‘ng «Tottenhem» atigi 2 ochko bilan 18-o‘rinda, tushib ketish zonasida joylashgan.

Angliya Premer-ligasida inqiroz botqog‘iga tobora chuqurroq botayotgan Londonning «Tottenhem» klubi atrofida haqiqiy muxlislar isyoni boshlandi. 19 sentyabr, shanba oqshomida o‘z maydonida «Aston Villa»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «shporlar» nafaqat uch ochkoni yo‘qotdi, balki o‘z ishqibozlarining sabr kosasini ham to‘ldirib yubordi. Uchrashuv davomida hisob 0:3 ko‘rinishiga kelib, jamoa sharmandali mag‘lubiyat sari ketayotgan paytda minglab ishqibozlar bahs yakunlanishini kutmasdan, ommaviy ravishda «Tottenhem Hotspur Stedium» arenasini tark etishni boshladi.

84-daqiqaga kelib stadion tashqarisida minglab norozi tomoshabinlar oqimi paydo bo‘ldi. Tribunalarda oxirigacha qolgan muxlislar esa jamoaning so‘nggi daqiqalarda urgan 2 ta kech goliga ham e’tibor qaratmay, bosh murabbiy Roberto de Zerbiga qarshi g‘azabli hayqiriqlarni yog‘dirdi va italiyalik mutaxassisning zudlik bilan iste’foga chiqarilishini talab qildi. Ortda qolgan 5 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan turnir jadvalining halokatli 18-pog‘onasi (quyi ligaga tushib ketish zonasi)da qolayotgan grand klubda boshqaruv tizimi chil-parchin bo‘lgandek taassurot uyg‘otmoqda.

Xo‘sh, De Zerbining londonliklar boshqaruvidagi faoliyatiga shunchalik tez nuqta qo‘yiladimi, «shporlar» muxlislarining bu keskin noroziligi rahbariyatni tezkor qaror qabul qilishga majbur qiladimi va «Tottenhem» bu og‘ir psixologik chuqurlikdan qanday chiqib ketadi?

«Bo‘shab qolgan tribunalar va ochiq qarg‘ishlar»: Londondagi isyon manzarasi

«Tottenhem Hotspur Stedium»da 19 sentyabr oqshomida yuz bergan asosiy voqealar:

  • Ommaviy evakuatsiya (0:3): Uchinchi to‘p o‘tkazib yuborilgach, muxlislar jamoaning irodasiz o‘yiniga chiday olmay, 84-daqiqadayoq stadiondan chiqib keta boshladi;

  • «De Zerbi, daf bo‘l!» talabi: Tribunada qolgan fanatlar italiyalik murabbiy manziliga iste’fo chorlovlari va keskin haqoratli hayqiriqlarni yangratdi;

  • Kechikkan gollar tasalli bo‘lmadi: O‘yinning so‘nggi lahzalarida urilgan 2 ta javob to‘pi muxlislarning g‘azabini yumshata olmadi — jamoa 2:3 hisobida yutqazdi;

  • Turnir jadvalidagi falokat: «Tottenhem» 5 ta uchrashuvdan keyin atigi 2 ochko jamg‘arib, 18-o‘ringa — tushib ketish zonasiga ravona bo‘ldi.

«2 ochko va 18-o‘rin»: Inqirozning asl sabablari nimada?

«Shporlar»ning mavsum startidagi muvaffaqiyatsizligiga ta’sir qilgan omillar:

  • Taktik nomutanosiblik: Roberto de Zerbining xavfli pozitsion va pastdan chiqish uslubi APLning zich pressingiga qarshi himoyada ulkan bo‘shliqlarni keltirib chiqarmoqda;

  • G‘alaba hissining yo‘qolishi: Jamoa 5 tur davomida birorta ham g‘alaba nashidasini sura olmadi va o‘z maydonida ham raqiblarga osongina taslim bo‘lmoqda;

  • Yetakchilarning sustligi: Himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolar va hujumchilarning vaziyatlardan foydalana olmasligi natijalarga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda;

  • Rahbariyatga bosim: Klub xo‘jayinlari oldida endi De Zerbiga yana vaqt berish yoki terma jamoalar tanaffusigacha yangi murabbiy qidirish tanlovi turibdi.

Sport tahlili: Mutaxassislar De Zerbining taqdiri haqida

Angliya futboli ekspertlari va tahlilchilarining vaziyat bo‘yicha xulosalari:

  • Muxlislar ishonchini yo‘qotish — oxirgi nuqta: APLda ishqibozlarning ommaviy ravishda stadionni tark etishi va murabbiyni iste’foga chaqirishi odatda rahbariyat uchun yakuniy signal hisoblanadi;

  • Italiyalik mutaxassisning xatosi: «Brayton»dagi falsafasini «Tottenhem»dek ulkan bosim ostidagi klubda himoyaviy muvozanatsiz qo‘llash de Zerbining boshiga yetmoqda;

  • Keyingi turlar — hayot-mamot masalasi: Agar tez orada g‘alabali seriya boshlanmasa, 18-o‘rindagi grand klub dekabrga qadar o‘z ustozi bilan rasman xayrlashishi muqarrar.

«Aston Villa»ga qarshi kechgan bellashuv «Tottenhem»da muammo faqat futbolchilar yoki bitta o‘yinda emas, balki butun tizimda jiddiy inqiroz boshlanganini ochiq-oydin namoyish etdi.

Sizningcha, «Tottenhem» rahbariyati Roberto de Zerbini zudlik bilan iste’foga chiqarishi kerakmi yoki italiyalik mutaxassisga vaziyatni o‘nglash uchun yana imkon berish lozimmi? Mavsumni 18-o‘rinda boshlayotgan «shporlar» bu yil kuchli to‘rtlikka qaytishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va London klubi atrofidagi ushbu qaynoq drama tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

TottenxemRoberto de ZerbiAston VillaAngliya Premer-ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindi«Bashakshehir»ning «Genchlerbirligi»ga qarshi asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 21:35APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiBugun, 21:13Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolBugun, 20:20«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadiBugun, 20:11Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiBugun, 20:04Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Bugun, 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng