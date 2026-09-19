De Zerbiga qarshi «daf bo‘l!» hayqiriqlari: «Tottenhem» muxlislari g‘azab otiga mindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Tottenhem» muxlislari «Aston Villa»ga qarshi 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng bosh murabbiy Roberto de Zerbiga qarshi norozilik bildirishdi.
- Uchrashuv davomida hisob 0:3 bo‘lganida minglab muxlislar stadionni tark etdi va qolganlar murabbiyning iste’fosini talab qildi.
- Beshta turdan so‘ng «Tottenhem» atigi 2 ochko bilan 18-o‘rinda, tushib ketish zonasida joylashgan.
Angliya Premer-ligasida inqiroz botqog‘iga tobora chuqurroq botayotgan Londonning «Tottenhem» klubi atrofida haqiqiy muxlislar isyoni boshlandi. 19 sentyabr, shanba oqshomida o‘z maydonida «Aston Villa»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «shporlar» nafaqat uch ochkoni yo‘qotdi, balki o‘z ishqibozlarining sabr kosasini ham to‘ldirib yubordi. Uchrashuv davomida hisob 0:3 ko‘rinishiga kelib, jamoa sharmandali mag‘lubiyat sari ketayotgan paytda minglab ishqibozlar bahs yakunlanishini kutmasdan, ommaviy ravishda «Tottenhem Hotspur Stedium» arenasini tark etishni boshladi.
84-daqiqaga kelib stadion tashqarisida minglab norozi tomoshabinlar oqimi paydo bo‘ldi. Tribunalarda oxirigacha qolgan muxlislar esa jamoaning so‘nggi daqiqalarda urgan 2 ta kech goliga ham e’tibor qaratmay, bosh murabbiy Roberto de Zerbiga qarshi g‘azabli hayqiriqlarni yog‘dirdi va italiyalik mutaxassisning zudlik bilan iste’foga chiqarilishini talab qildi. Ortda qolgan 5 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 2 ochko bilan turnir jadvalining halokatli 18-pog‘onasi (quyi ligaga tushib ketish zonasi)da qolayotgan grand klubda boshqaruv tizimi chil-parchin bo‘lgandek taassurot uyg‘otmoqda.
Xo‘sh, De Zerbining londonliklar boshqaruvidagi faoliyatiga shunchalik tez nuqta qo‘yiladimi, «shporlar» muxlislarining bu keskin noroziligi rahbariyatni tezkor qaror qabul qilishga majbur qiladimi va «Tottenhem» bu og‘ir psixologik chuqurlikdan qanday chiqib ketadi?
«Bo‘shab qolgan tribunalar va ochiq qarg‘ishlar»: Londondagi isyon manzarasi
«Tottenhem Hotspur Stedium»da 19 sentyabr oqshomida yuz bergan asosiy voqealar:
Ommaviy evakuatsiya (0:3): Uchinchi to‘p o‘tkazib yuborilgach, muxlislar jamoaning irodasiz o‘yiniga chiday olmay, 84-daqiqadayoq stadiondan chiqib keta boshladi;
«De Zerbi, daf bo‘l!» talabi: Tribunada qolgan fanatlar italiyalik murabbiy manziliga iste’fo chorlovlari va keskin haqoratli hayqiriqlarni yangratdi;
Kechikkan gollar tasalli bo‘lmadi: O‘yinning so‘nggi lahzalarida urilgan 2 ta javob to‘pi muxlislarning g‘azabini yumshata olmadi — jamoa 2:3 hisobida yutqazdi;
Turnir jadvalidagi falokat: «Tottenhem» 5 ta uchrashuvdan keyin atigi 2 ochko jamg‘arib, 18-o‘ringa — tushib ketish zonasiga ravona bo‘ldi.
«2 ochko va 18-o‘rin»: Inqirozning asl sabablari nimada?
«Shporlar»ning mavsum startidagi muvaffaqiyatsizligiga ta’sir qilgan omillar:
Taktik nomutanosiblik: Roberto de Zerbining xavfli pozitsion va pastdan chiqish uslubi APLning zich pressingiga qarshi himoyada ulkan bo‘shliqlarni keltirib chiqarmoqda;
G‘alaba hissining yo‘qolishi: Jamoa 5 tur davomida birorta ham g‘alaba nashidasini sura olmadi va o‘z maydonida ham raqiblarga osongina taslim bo‘lmoqda;
Yetakchilarning sustligi: Himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolar va hujumchilarning vaziyatlardan foydalana olmasligi natijalarga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda;
Rahbariyatga bosim: Klub xo‘jayinlari oldida endi De Zerbiga yana vaqt berish yoki terma jamoalar tanaffusigacha yangi murabbiy qidirish tanlovi turibdi.
Sport tahlili: Mutaxassislar De Zerbining taqdiri haqida
Angliya futboli ekspertlari va tahlilchilarining vaziyat bo‘yicha xulosalari:
Muxlislar ishonchini yo‘qotish — oxirgi nuqta: APLda ishqibozlarning ommaviy ravishda stadionni tark etishi va murabbiyni iste’foga chaqirishi odatda rahbariyat uchun yakuniy signal hisoblanadi;
Italiyalik mutaxassisning xatosi: «Brayton»dagi falsafasini «Tottenhem»dek ulkan bosim ostidagi klubda himoyaviy muvozanatsiz qo‘llash de Zerbining boshiga yetmoqda;
Keyingi turlar — hayot-mamot masalasi: Agar tez orada g‘alabali seriya boshlanmasa, 18-o‘rindagi grand klub dekabrga qadar o‘z ustozi bilan rasman xayrlashishi muqarrar.
«Aston Villa»ga qarshi kechgan bellashuv «Tottenhem»da muammo faqat futbolchilar yoki bitta o‘yinda emas, balki butun tizimda jiddiy inqiroz boshlanganini ochiq-oydin namoyish etdi.
Sizningcha, «Tottenhem» rahbariyati Roberto de Zerbini zudlik bilan iste’foga chiqarishi kerakmi yoki italiyalik mutaxassisga vaziyatni o‘nglash uchun yana imkon berish lozimmi? Mavsumni 18-o‘rinda boshlayotgan «shporlar» bu yil kuchli to‘rtlikka qaytishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va London klubi atrofidagi ushbu qaynoq drama tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…