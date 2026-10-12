Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn

·21·Sport
Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi KoventriNyukasl uchrashuvi 13 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Koventri boshlang‘ich tarkibi: 19. Rashuort K., 27. van Eveyk M., 2. Pinnok E., 4. Tomas B., 3. Dasilva Dj., 8. Yirenki K., 6. Grayms M. (kapitan), 23. Tomas-Asante B., 5. Rudoni Dj., 10. Meyson-Klark E., 49. Sherif S.

Koventri zaxiradagilari: 25. Bentli D., 34. Gboxo I., 38. Xamer G., 22. Latiboder Dj., 12. Mfuni S., 16. Oneka F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Torp V.

Koventri bosh murabbiyi: Lempard F.

Nyukasl boshlang‘ich tarkibi: 21. Xornichek L., 67. Mayli L., 12. Tiav M. (kapitan), 4. Botman S., 3. Xoll L., 6. Niko, 28. Uillok Dj., 23. Myorfi Dj., 9. Vissa I., 11. Barns X., 20. Fernandes-Pardo M.

Nyukasl zaxiradagilari: 8. Bamba A., 33. Byorn D., 37. Dedich A., 7. Joelinton, 10. Osula U., 1. Poup N., 5. Sher F., 14. Steyr S., 17. Ture B.

Nyukasl bosh murabbiyi: Jayssle M.

Jonli reportaj1-0 JONLI
61-0
Gol! Jek Rudoni (Koventri) penalti nuqtasidan darvozaning o‘ng pastki burchagiga ajoyib zarba yo‘lladi, darvozabon Lukas Xornichekda hech qanday imkoniyat qolmadi!
61-0
Jek Rudoni (Koventri) penaltini amalga oshirdi va gol urdi!
6
Jek Rudoni (Koventri) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda, u zarbani amalga oshiradi.
5🎯
Lukas Xornichek (Nyukasl Yunayted) ehtiyotsizlik bilan raqibining oyog‘iga tashlandi va jazodan qutulib qolgani uchun omadi chopdi. Jon Bruks qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi, ammo bu safar cho‘ntagidan kartochka chiqarmadi. Koventri penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Gol urish uchun ajoyib imkoniyat!
2
Yoan Vissa (Nyukasl Yunayted) sirpanib kelib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi. Koventri jarima zarbasini amalga oshiradi.
1
Jeykob Merfi (Nyukasl Yunayted) xavfli o‘yin namoyish etdi. Jon Bruks qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
00:00
Nyukasl o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Jon Bruksga ishonib topshirildi.
00:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
00:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
KoventriNyukaslAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi22 avgust 07:08«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida20 avgust 21:25Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda14 avgust 16:54“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi6 sentabr 16:47Husanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadiHusanov “Koventri”ga qarshi “Siti”ning asosiy tarkibida maydonga tushadi5 sentabr 18:37Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi