Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Koventri — Nyukasl uchrashuvi 13 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Koventri boshlang‘ich tarkibi: 19. Rashuort K., 27. van Eveyk M., 2. Pinnok E., 4. Tomas B., 3. Dasilva Dj., 8. Yirenki K., 6. Grayms M. (kapitan), 23. Tomas-Asante B., 5. Rudoni Dj., 10. Meyson-Klark E., 49. Sherif S.
Koventri zaxiradagilari: 25. Bentli D., 34. Gboxo I., 38. Xamer G., 22. Latiboder Dj., 12. Mfuni S., 16. Oneka F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Torp V.
Koventri bosh murabbiyi: Lempard F.
Nyukasl boshlang‘ich tarkibi: 21. Xornichek L., 67. Mayli L., 12. Tiav M. (kapitan), 4. Botman S., 3. Xoll L., 6. Niko, 28. Uillok Dj., 23. Myorfi Dj., 9. Vissa I., 11. Barns X., 20. Fernandes-Pardo M.
Nyukasl zaxiradagilari: 8. Bamba A., 33. Byorn D., 37. Dedich A., 7. Joelinton, 10. Osula U., 1. Poup N., 5. Sher F., 14. Steyr S., 17. Ture B.
Nyukasl bosh murabbiyi: Jayssle M.
Izohlar 0
…