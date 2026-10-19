Tottenxem — Koventri: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Tottenxem — Koventri uchrashuvi 20 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Tottenxem boshlang‘ich tarkibi: 31. Kinski A., 4. Adarabioyo T., 14. Grey A., 20. Kudus M., 10. Meddison Dj., 22. Marmush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (kapitan), 6. van Xekke Dj. P.
Tottenxem bosh murabbiyi: De Dzerbi R.
Koventri boshlang‘ich tarkibi: 19. Rashuort K., 49. Sherif S., 3. Dasilva Dj., 6. Grayms M., 2. Pinnok E., 5. Rudoni Dj., 7. Sakamoto T., 23. Tomas-Asante B., 4. Tomas B., 27. van Eveyk M., 8. Yirenki K.
Koventri bosh murabbiyi: Lempard F.
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