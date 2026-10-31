Tottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

·27·Sport
Tottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Tottenxem — Kristal Pelas uchrashuvi 31 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Tottenxem boshlang‘ich tarkibi: 31. Kinski A., 18. Fernandesh M., 14. Grey A., 20. Kudus M., 22. Marmush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 11. Tel M., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (kapitan), 6. van Xekke Dj. P.

Tottenxem zaxiradagilari: 33. Devis B., 39. Dubravka M., 8. Gallaxer K., 21. Kulusevski D., 10. Meddison Dj., 23. Porro P., 5. Senesi M., 13. Udogi D., 68. Uilyams-Barnett L.

Tottenxem bosh murabbiyi: De Dzerbi R.

Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 1. Xenderson D. (kapitan), 6. Kanvo J., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 14. Mateta J., 11. Maknil D., 30. Mingesa O., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 20. Uorton A.

Kristal Pelas zaxiradagilari: 44. Benites V., 33. Chilvell B., 28. Dukure K., 29. Gessand E., 19. Xyuz U., 25. Xalayli A., 8. Lerma J., 9. Nketia E., 24. Osorio D.

Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.

TottenxemKristal PelasAngliya Premer-ligasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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