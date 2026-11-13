«Tottenhem»ni yuqoriga yetaklayapti: De Zerbi APLda qanday qilib eng yaxshi deb topildi?

1 daqiqa o'qish23
«Tottenhem»ni yuqoriga yetaklayapti: De Zerbi APLda qanday qilib eng yaxshi deb topildi?

Angliya Premer-ligasi tashkilotchilari oktyabr oyida o‘z jamoasi bilan yuqori natijalar ko‘rsatgan eng yaxshi murabbiy nomini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, «Tottenhem» bosh murabbiyi Roberto De Zerbi oy yakunlariga ko‘ra tengsiz deb topildi.

«Tottenhem»ning oktyabr oyidagi muvaffaqiyatli yurishi

Italiyalik tajribali mutaxassis boshqaruvidagi «taqachilar» o‘tgan oyda Angliya chempionatida jami 4 ta uchrashuv o‘tkazib, 3 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etishdi. De Zerbi shogirdlari maydonda raqiblarga qarshi murosasiz va hujumkor o‘yin namoyish etishdi.

Xususan, London klubi muxlislari unuta olmaydigan qator muhim bahslarda zafar quchdi:

  • «Kristal Pelas» ustidan ishonchli g‘alaba (2:0);

  • London derbisida «Chelsi» mag‘lub etildi (2:0);

  • «Koventri» bilan kechgan bahsda raqib darvozasiga 3 ta gol urildi (3:1);

  • Shunga qaramay, «Manchester Yunayted» bilan kechgan keskin o‘yinda durang qayd etildi (1:1).

Roberto De Zerbi va «Tottenhem» ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

E’tirof

APLda oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi

Oktyabr oyidagi o‘yinlar

4 ta uchrashuv: 3 g‘alaba, 1 durang

Asosiy natijalar

«Chelsi» va «Kristal Pelas» ustidan g‘alabalar

Joriy mavsumdagi holat

10 turdan keyin 12 ochko va turnir jadvalida 11-o‘rin

Turnir jadvalidagi holat va istiqbollar

Muvaffaqiyatli seriyaga qaramay, «Tottenhem» Angliya Premer-ligasining 10 ta turidan keyin 12 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 11-o‘rnini egallab turibdi. Shunga qaramay, Roberto De Zerbining rahbarligida jamoa o‘yinida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlanayotgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.

Sizningcha, Roberto De Zerbi «Tottenhem»ni mavsum yakuniga qadar Angliya Premer-ligasining kuchli beshlik zonasiga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari