«Tottenhem»ni yuqoriga yetaklayapti: De Zerbi APLda qanday qilib eng yaxshi deb topildi?
Angliya Premer-ligasi tashkilotchilari oktyabr oyida o‘z jamoasi bilan yuqori natijalar ko‘rsatgan eng yaxshi murabbiy nomini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, «Tottenhem» bosh murabbiyi Roberto De Zerbi oy yakunlariga ko‘ra tengsiz deb topildi.
«Tottenhem»ning oktyabr oyidagi muvaffaqiyatli yurishi
Italiyalik tajribali mutaxassis boshqaruvidagi «taqachilar» o‘tgan oyda Angliya chempionatida jami 4 ta uchrashuv o‘tkazib, 3 ta g‘alaba va 1 ta durang qayd etishdi. De Zerbi shogirdlari maydonda raqiblarga qarshi murosasiz va hujumkor o‘yin namoyish etishdi.
Xususan, London klubi muxlislari unuta olmaydigan qator muhim bahslarda zafar quchdi:
«Kristal Pelas» ustidan ishonchli g‘alaba (2:0);
London derbisida «Chelsi» mag‘lub etildi (2:0);
«Koventri» bilan kechgan bahsda raqib darvozasiga 3 ta gol urildi (3:1);
Shunga qaramay, «Manchester Yunayted» bilan kechgan keskin o‘yinda durang qayd etildi (1:1).
Roberto De Zerbi va «Tottenhem» ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
E’tirof
APLda oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi
Oktyabr oyidagi o‘yinlar
4 ta uchrashuv: 3 g‘alaba, 1 durang
Asosiy natijalar
«Chelsi» va «Kristal Pelas» ustidan g‘alabalar
Joriy mavsumdagi holat
10 turdan keyin 12 ochko va turnir jadvalida 11-o‘rin
Turnir jadvalidagi holat va istiqbollar
Muvaffaqiyatli seriyaga qaramay, «Tottenhem» Angliya Premer-ligasining 10 ta turidan keyin 12 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 11-o‘rnini egallab turibdi. Shunga qaramay, Roberto De Zerbining rahbarligida jamoa o‘yinida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlanayotgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.
Sizningcha, Roberto De Zerbi «Tottenhem»ni mavsum yakuniga qadar Angliya Premer-ligasining kuchli beshlik zonasiga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…