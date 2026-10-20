Ronaldu federatsiyadan jazoni yumshatishni so‘radi — PFF kutilmagan javob qaytardi

·49·Sport
Ronaldu federatsiyadan jazoni yumshatishni so‘radi — PFF kutilmagan javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya futbol federatsiyasiga (FPF) murojaat qilib, o‘ziga qo‘llanilgan bir oylik diskvalifikatsiyani yengillashtirishni so‘ragan.
  • U o‘z iltimosnomasida «futbol rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi» va «sportdagi xizmatlari»ni asos qilib ko‘rsatgan, ammo «ish bo‘yicha haqiqatni aniqlashga qo‘shgan hal qiluvchi hissasi» degan vajini FPF rad etgan.

Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaroli voqealar yangi bosqichga chiqdi. Mamlakatning nufuzli Record nashri ma’lumotlariga ko‘ra, terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu Portugaliya futbol federatsiyasiga (FPF) rasman murojaat qilib, o‘ziga nisbatan qo‘llanilgan bir oylik diskvalifikatsiyani yengillashtirishni so‘ragan.

Yulduz hujumchi o‘z iltimosnomasida jazo chorasini yumshatish uchun muhim asoslarni keltirib o‘tgan.

Ronaldu keltirgan 3 ta vaj va Federatsiyaning keskin javobi

Krishtianu Ronaldu intizomiy qo‘mitaga o‘z xatti-harakatlari bo‘yicha jazoni qisqartirish maqsadida uchta asosiy dalilni taqdim etdi:

  • «Futbol rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi»: Ko‘p yillik faoliyati va jahon futbolidagi nufuzi;

  • «Sportdagi xizmatlari»: Milliy terma jamoa safida qo‘lga kiritilgan tarixiy yutuqlar va sovrinlar;

  • «Ish bo‘yicha haqiqatni aniqlashga qo‘shgan hal qiluvchi hissasi»: Ichki surishtiruv jarayonida hamkorlik qilgani.

Federatsiya qarori: FPF dastlabki ikkita dalilni — futbolchining ulkan xizmatlarini to‘liq e’tirof etdi va inobatga oldi. Biroq uchinchi vaj qat’iyan rad etildi. Federatsiya o‘z bayonotida: «Faktlarning katta qismi ochiq manbalarda mavjud bo‘lgani bois, uzoq va murakkab tergov o‘tkazishga umuman zarurat yo‘q edi», — deya ta’kidladi.

Mojaro ildizi: Jezush bilan kelishmovchilik

Eslatib o‘tamiz, ushbu keskin sanksiyalarga Millatlar ligasi doirasidagi bahs sabab bo‘lgan edi:

  • Zaxirada qolish va lagerdan ketish: Bosh murabbiy Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi kechgan o‘yinda (2:1) forvardni maydonga tushirmagach, «An-Nasr» yulduzi jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etgan;

  • Bir oylik chetlatish: Ushbu xatti-harakati uchun FPF futbolchini 30 kunga diskvalifikatsiya qilgan va ramziy 255 yevro miqdorida jarimaga tortgandi.

Noyabr oyida terma jamoaga qaytish imkoniyati

Diskvalifikatsiya kuchda qolayotganiga qaramay, Ronaldu muxlislari uchun ijobiy yangiliklar ham paydo bo‘lmoqda:

  • Milliy jamoadan chaqiruv: Cheklovlarga qaramasdan, yulduz hujumchining noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan milliy jamoa yig‘ini va rasmiy uchrashuvlariga chaqirilish ehtimoli juda yuqori;

  • Yarashuv ehtimoli: Bosh murabbiy Jorje Jezush va Ronaldu o‘rtasidagi munosabatlar yumshab, jamoa manfaati yo‘lida murosaga kelinishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiDiskvalifikatsiyaJezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02Ronalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi borRonalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi bor10 oktabr 19:54Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi5 oktabr 07:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya