Ronaldu federatsiyadan jazoni yumshatishni so‘radi — PFF kutilmagan javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya futbol federatsiyasiga (FPF) murojaat qilib, o‘ziga qo‘llanilgan bir oylik diskvalifikatsiyani yengillashtirishni so‘ragan.
- U o‘z iltimosnomasida «futbol rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi» va «sportdagi xizmatlari»ni asos qilib ko‘rsatgan, ammo «ish bo‘yicha haqiqatni aniqlashga qo‘shgan hal qiluvchi hissasi» degan vajini FPF rad etgan.
Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi mojaroli voqealar yangi bosqichga chiqdi. Mamlakatning nufuzli Record nashri ma’lumotlariga ko‘ra, terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu Portugaliya futbol federatsiyasiga (FPF) rasman murojaat qilib, o‘ziga nisbatan qo‘llanilgan bir oylik diskvalifikatsiyani yengillashtirishni so‘ragan.
Yulduz hujumchi o‘z iltimosnomasida jazo chorasini yumshatish uchun muhim asoslarni keltirib o‘tgan.
Ronaldu keltirgan 3 ta vaj va Federatsiyaning keskin javobi
Krishtianu Ronaldu intizomiy qo‘mitaga o‘z xatti-harakatlari bo‘yicha jazoni qisqartirish maqsadida uchta asosiy dalilni taqdim etdi:
«Futbol rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi»: Ko‘p yillik faoliyati va jahon futbolidagi nufuzi;
«Sportdagi xizmatlari»: Milliy terma jamoa safida qo‘lga kiritilgan tarixiy yutuqlar va sovrinlar;
«Ish bo‘yicha haqiqatni aniqlashga qo‘shgan hal qiluvchi hissasi»: Ichki surishtiruv jarayonida hamkorlik qilgani.
Federatsiya qarori: FPF dastlabki ikkita dalilni — futbolchining ulkan xizmatlarini to‘liq e’tirof etdi va inobatga oldi. Biroq uchinchi vaj qat’iyan rad etildi. Federatsiya o‘z bayonotida: «Faktlarning katta qismi ochiq manbalarda mavjud bo‘lgani bois, uzoq va murakkab tergov o‘tkazishga umuman zarurat yo‘q edi», — deya ta’kidladi.
Mojaro ildizi: Jezush bilan kelishmovchilik
Eslatib o‘tamiz, ushbu keskin sanksiyalarga Millatlar ligasi doirasidagi bahs sabab bo‘lgan edi:
Zaxirada qolish va lagerdan ketish: Bosh murabbiy Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi kechgan o‘yinda (2:1) forvardni maydonga tushirmagach, «An-Nasr» yulduzi jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etgan;
Bir oylik chetlatish: Ushbu xatti-harakati uchun FPF futbolchini 30 kunga diskvalifikatsiya qilgan va ramziy 255 yevro miqdorida jarimaga tortgandi.
Noyabr oyida terma jamoaga qaytish imkoniyati
Diskvalifikatsiya kuchda qolayotganiga qaramay, Ronaldu muxlislari uchun ijobiy yangiliklar ham paydo bo‘lmoqda:
Milliy jamoadan chaqiruv: Cheklovlarga qaramasdan, yulduz hujumchining noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan milliy jamoa yig‘ini va rasmiy uchrashuvlariga chaqirilish ehtimoli juda yuqori;
Yarashuv ehtimoli: Bosh murabbiy Jorje Jezush va Ronaldu o‘rtasidagi munosabatlar yumshab, jamoa manfaati yo‘lida murosaga kelinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…