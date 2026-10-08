Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?

·89·Sport
Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etgani sababli, Portugaliya futbol federatsiyasi unga nisbatan moliyaviy jarima yoki 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya qo‘llashi mumkin.
  • 500 dan 1020 yevrogacha bo‘lgan jarima Ronaldu uchun ramziy bo‘lsa-da, diskvalifikatsiya jiddiyroq jazo hisoblanadi.
  • Federatsiya rahbariyati ushbu vaziyatni rasmiy jazo darajasigacha olib chiqmasdan, diplomatik yo‘l bilan hal qilishga harakat qilishi mumkin.

Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik ortidan yulduz futbolchining jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishi katta huquqiy va intizomiy bahslarni keltirib chiqardi. Hujumchi jamoa bazasidan ketgach, milliy federatsiya reglamentiga ko‘ra unga nisbatan qanday jazo choralari qo‘llanilishi mumkinligi haqidagi savol kun tartibiga chiqdi.

Portugaliya futbol federatsiyasining rasmiy intizom kodeksiga muvofiq, terma jamoa a’zosining mashg‘ulot yig‘inini uzrli sababsiz tark etishi qat’iy jazolanadigan qoidabuzarlik hisoblanadi.

Reglamentda nimalar ko‘zda tutilgan? Moliyaviy va sport sanksiyalari

Federatsiya nizomida bu kabi xatti-harakatlar uchun ikki turdagi jazo aniq belgilab qo‘yilgan:

  • Moliyaviy jarima: Tartib-intizom kodeksiga binoan, terma ixtiyoridan ruxsatsiz ketgan futbolchiga nisbatan 500 yevrodan 1 020 yevrogacha miqdorda jarima belgilanadi;

  • O‘yinlardan chetlatish (diskvalifikatsiya): Moliyaviy tomondan tashqari, ancha jiddiy sport jazosi mavjud — agar futbolchi lagerni uzrli sababsiz tark etgani rasman tasdiqlansa, u musobaqalardan 1 oydan 6 oygacha bo‘lgan muddatga to‘liq chetlatilishi mumkin.

Yulduzga nisbatan reglament to‘liq qo‘llanadimi?

Hozirda futbol jamoatchiligi va ekspertlarni yagona savol qiziqtirmoqda: Portugaliya futbol federatsiyasi o‘z tarixidagi eng buyuk shaxsga nisbatan qoidalarni so‘zsiz ijro eta oladimi?

  • Moliyaviy jazoning ramziyligi: 500 dan 1000 yevrogacha bo‘lgan jarima Saudiya Arabistonida faoliyat yuritayotgan Ronaldu darajasidagi multimillioner uchun ramziy ma’noga ega bo‘lib, hech qanday moliyaviy qiyinchilik tug‘dirmaydi;

  • Diskvalifikatsiya xavfi va murosa: Biroq 6 oygacha muddatga diskvalifikatsiya qilish masalasi ancha murakkab. Bunday qaror mamlakat futbolidagi ichki bo‘linishni yanada chuqurlashtirishi mumkinligi sababli, rahbariyat voqeani rasmiy jazo darajasigacha olib chiqmasdan, «ikki tomonlama kelishuv» yoki yumshoqroq diplomatik formula bilan yopishga harakat qilishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.

Federatsiya intizom qo‘mitasining ushbu holat bo‘yicha qabul qiladigan qarori milliy jamoada qonun ustuvorligi shaxsiy maqom va rekordlardan ustun yoki ustun emasligini ko‘rsatib beruvchi prinsipial imtihon bo‘ladi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiPortugaliya futbol federatsiyasidiskvalifikatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi4 oktabr 21:56Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldiBrunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldi4 oktabr 01:01Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiKecha 07:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?