Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etgani sababli, Portugaliya futbol federatsiyasi unga nisbatan moliyaviy jarima yoki 1 oydan 6 oygacha diskvalifikatsiya qo‘llashi mumkin.
- 500 dan 1020 yevrogacha bo‘lgan jarima Ronaldu uchun ramziy bo‘lsa-da, diskvalifikatsiya jiddiyroq jazo hisoblanadi.
- Federatsiya rahbariyati ushbu vaziyatni rasmiy jazo darajasigacha olib chiqmasdan, diplomatik yo‘l bilan hal qilishga harakat qilishi mumkin.
Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik ortidan yulduz futbolchining jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishi katta huquqiy va intizomiy bahslarni keltirib chiqardi. Hujumchi jamoa bazasidan ketgach, milliy federatsiya reglamentiga ko‘ra unga nisbatan qanday jazo choralari qo‘llanilishi mumkinligi haqidagi savol kun tartibiga chiqdi.
Portugaliya futbol federatsiyasining rasmiy intizom kodeksiga muvofiq, terma jamoa a’zosining mashg‘ulot yig‘inini uzrli sababsiz tark etishi qat’iy jazolanadigan qoidabuzarlik hisoblanadi.
Reglamentda nimalar ko‘zda tutilgan? Moliyaviy va sport sanksiyalari
Federatsiya nizomida bu kabi xatti-harakatlar uchun ikki turdagi jazo aniq belgilab qo‘yilgan:
Moliyaviy jarima: Tartib-intizom kodeksiga binoan, terma ixtiyoridan ruxsatsiz ketgan futbolchiga nisbatan 500 yevrodan 1 020 yevrogacha miqdorda jarima belgilanadi;
O‘yinlardan chetlatish (diskvalifikatsiya): Moliyaviy tomondan tashqari, ancha jiddiy sport jazosi mavjud — agar futbolchi lagerni uzrli sababsiz tark etgani rasman tasdiqlansa, u musobaqalardan 1 oydan 6 oygacha bo‘lgan muddatga to‘liq chetlatilishi mumkin.
Yulduzga nisbatan reglament to‘liq qo‘llanadimi?
Hozirda futbol jamoatchiligi va ekspertlarni yagona savol qiziqtirmoqda: Portugaliya futbol federatsiyasi o‘z tarixidagi eng buyuk shaxsga nisbatan qoidalarni so‘zsiz ijro eta oladimi?
Moliyaviy jazoning ramziyligi: 500 dan 1000 yevrogacha bo‘lgan jarima Saudiya Arabistonida faoliyat yuritayotgan Ronaldu darajasidagi multimillioner uchun ramziy ma’noga ega bo‘lib, hech qanday moliyaviy qiyinchilik tug‘dirmaydi;
Diskvalifikatsiya xavfi va murosa: Biroq 6 oygacha muddatga diskvalifikatsiya qilish masalasi ancha murakkab. Bunday qaror mamlakat futbolidagi ichki bo‘linishni yanada chuqurlashtirishi mumkinligi sababli, rahbariyat voqeani rasmiy jazo darajasigacha olib chiqmasdan, «ikki tomonlama kelishuv» yoki yumshoqroq diplomatik formula bilan yopishga harakat qilishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.
Federatsiya intizom qo‘mitasining ushbu holat bo‘yicha qabul qiladigan qarori milliy jamoada qonun ustuvorligi shaxsiy maqom va rekordlardan ustun yoki ustun emasligini ko‘rsatib beruvchi prinsipial imtihon bo‘ladi.
Izohlar 0
…