Ronalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF)
- Krishtianu Ronalduga nisbatan rasmiy intizomiy ish qo‘zg‘atdi va uni milliy jamoa safidan vaqtincha chetlatdi.
- Futbolchining harakatlari yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvga rasman shoshilinch maqom berilgan.
- Agar intizom buzilishi tasdiqlansa, Ronaldu 6 oygacha diskvalifikatsiya va 1000 yevrogacha moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin.
Portugaliya milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar eng yuqori keskinlik nuqtasiga yetdi. Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) jamoa sardori va afsonaviy hujumchisi Krishtianu Ronalduga nisbatan rasmiy intizomiy ish qo‘zg‘atdi hamda uni milliy jamoa safidan vaqtincha chetlatdi.
Mamlakatning nufuzli A Bola nashri e’lon qilgan PFF intizom kengashi bayonotiga ko‘ra, futbolchining harakatlari yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvga rasman shoshilinch (favqulodda) maqom berilgan.
PFF bayonoti: Tekshiruvgacha materiallar maxfiy saqlanadi
Federatsiyaning intizom organi qabul qilingan qat’iy choralar tafsilotini quyidagicha izohladi:
Ikki bosqichli chetlatish: Ish yuritish boshlangunga qadar yulduz futbolchi avtomatik ravishda milliy termadan chetlatilgan edi. Endilikda unga nisbatan qo‘shimcha ravishda avtomatik bo‘lmagan vaqtinchalik chetlatish chorasi qo‘llanildi;
Ishga shoshilinch maqom berildi: 2026 yil 10 oktyabr kuni barcha to‘plangan materiallar PFF Intizomiy tekshiruv qo‘mitasiga topshirildi;
Ma’lumotlarni tarqatish taqiqlandi: Federatsiya reglamentiga ko‘ra, intizomiy qo‘mita tomonidan tekshiruv to‘liq yakunlangunga qadar tergov ishlari va dalillarni ommaga oshkor etish qat’iyan taqiqlandi.
Mojaro nimadan boshlandi va Ronalduni qanday jazo kutmoqda?
Jahon futboli jamoatchiligini larzaga solgan mazkur mojaroning tub ildizlari terma jamoa lageridagi ichki kelishmovchilikka borib taqaladi:
O‘zboshimchalik bilan ketish: Avvalroq Ronaldu bosh murabbiy yoki shtab bilan yuzaga kelgan norozilik tufayli milliy jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etgani haqida xabarlar tarqalgan edi;
6 oygacha chetlatish xavfi: PFF rasmiy reglamentiga asosan, intizom buzilishi to‘liq tasdiqlansa, 41 yoshli hujumchi 6 oygacha diskvalifikatsiya va 1000 yevrogacha moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin;
Yakuniy qaror kutilmoqda: Ayni vaqtda ushbu choralar ehtimoliy jazo sifatida qaralmoqda. Futbolchi milliy termaga yana qaytish imkoniga ega bo‘ladimi yoki uzoq muddatli taqiq ostida qoladimi — bunga qo‘mitaning yakuniy xulosasidan so‘ng oydinlik kiritiladi.
«An-Nasr» safida gol urib, faoliyatidagi 980-to‘pini nishonlagan to‘purarning o‘z vatanidagi bunday noxush intizomiy sinovdan qanday chiqib ketishi sport nashrlari markazida qolmoqda.
Izohlar 0
…