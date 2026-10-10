Ronalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi bor

·3·Sport
Ronalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF)
  • Krishtianu Ronalduga nisbatan rasmiy intizomiy ish qo‘zg‘atdi va uni milliy jamoa safidan vaqtincha chetlatdi.
  • Futbolchining harakatlari yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvga rasman shoshilinch maqom berilgan.
  • Agar intizom buzilishi tasdiqlansa, Ronaldu 6 oygacha diskvalifikatsiya va 1000 yevrogacha moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin.

Portugaliya milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar eng yuqori keskinlik nuqtasiga yetdi. Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) jamoa sardori va afsonaviy hujumchisi Krishtianu Ronalduga nisbatan rasmiy intizomiy ish qo‘zg‘atdi hamda uni milliy jamoa safidan vaqtincha chetlatdi.

Mamlakatning nufuzli A Bola nashri e’lon qilgan PFF intizom kengashi bayonotiga ko‘ra, futbolchining harakatlari yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvga rasman shoshilinch (favqulodda) maqom berilgan.

PFF bayonoti: Tekshiruvgacha materiallar maxfiy saqlanadi

Federatsiyaning intizom organi qabul qilingan qat’iy choralar tafsilotini quyidagicha izohladi:

  • Ikki bosqichli chetlatish: Ish yuritish boshlangunga qadar yulduz futbolchi avtomatik ravishda milliy termadan chetlatilgan edi. Endilikda unga nisbatan qo‘shimcha ravishda avtomatik bo‘lmagan vaqtinchalik chetlatish chorasi qo‘llanildi;

  • Ishga shoshilinch maqom berildi: 2026 yil 10 oktyabr kuni barcha to‘plangan materiallar PFF Intizomiy tekshiruv qo‘mitasiga topshirildi;

  • Ma’lumotlarni tarqatish taqiqlandi: Federatsiya reglamentiga ko‘ra, intizomiy qo‘mita tomonidan tekshiruv to‘liq yakunlangunga qadar tergov ishlari va dalillarni ommaga oshkor etish qat’iyan taqiqlandi.

Mojaro nimadan boshlandi va Ronalduni qanday jazo kutmoqda?

Jahon futboli jamoatchiligini larzaga solgan mazkur mojaroning tub ildizlari terma jamoa lageridagi ichki kelishmovchilikka borib taqaladi:

  • O‘zboshimchalik bilan ketish: Avvalroq Ronaldu bosh murabbiy yoki shtab bilan yuzaga kelgan norozilik tufayli milliy jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etgani haqida xabarlar tarqalgan edi;

  • 6 oygacha chetlatish xavfi: PFF rasmiy reglamentiga asosan, intizom buzilishi to‘liq tasdiqlansa, 41 yoshli hujumchi 6 oygacha diskvalifikatsiya va 1000 yevrogacha moliyaviy jarimaga tortilishi mumkin;

  • Yakuniy qaror kutilmoqda: Ayni vaqtda ushbu choralar ehtimoliy jazo sifatida qaralmoqda. Futbolchi milliy termaga yana qaytish imkoniga ega bo‘ladimi yoki uzoq muddatli taqiq ostida qoladimi — bunga qo‘mitaning yakuniy xulosasidan so‘ng oydinlik kiritiladi.

«An-Nasr» safida gol urib, faoliyatidagi 980-to‘pini nishonlagan to‘purarning o‘z vatanidagi bunday noxush intizomiy sinovdan qanday chiqib ketishi sport nashrlari markazida qolmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiPFF intizomiy tekshiruvA Bola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi27 sentabr 17:21Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi5 oktabr 07:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi