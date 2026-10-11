PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) prezidenti Pedru Proensa, Krishtianu Ronaldu tez orada terma jamoaga qaytishini ma’lum qildi.
- Federatsiya, bosh murabbiy va barcha jamoadoshlari Ronalduning qaytishini istashadi, chunki u barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi hisoblanadi.
- Ronaldu o‘zi ham vatani sharafini himoya qilishni chin dildan istamoqda va noyabrdagi xalqaro tanaffusda jamoaga qo‘shilishi kutilmoqda.
Portugaliya milliy terma jamoasi va uning sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvli intizomiy mojaro kutilmagan ijobiy burilish yasadi. Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) prezidenti Pedru Proensa rasmiy bayonot berib, 41 yoshli afsonaviy hujumchining tez orada milliy terma safiga qaytishi kutilayotganini ma’lum qildi.
Federatsiya rahbarining ta’kidlashicha, avvalgi tushunmovchiliklar va ehtimoliy chetlatish xabarlariga qaramay, butun jamoa hamda murabbiylar shtabi yulduz futbolchini safda ko‘rish bo‘yicha yakdil fikrga kelgan.
Pedru Proensaning bayonoti: «Barchamiz uning qaytishini xohlaymiz»
PFF prezidenti mazkur masala yuzasidan federatsiya, murabbiy va futbolchilarning umumiy pozitsiyasini ochiqladi:
Birdamlik va umumiy istak: «Federatsiya, bosh murabbiy va barcha jamoadoshlari bir fikrda: biz Krishtianuning qaytishini xohlaymiz. U — barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi», — dedi Proensa;
Noyabrdagi xalqaro tanaffus: Federatsiya rahbari Ronaldu uzoq kuttirmasdan, shu yilning noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi terma jamoalar yig‘inidayoq safga qaytishiga umid bildirdi;
Krishtianuning shaxsiy xohishi: Proensaning qo‘shimcha qilishicha, futbolchining o‘zi ham vatani sharafini himoya qilishda davom etishni va milliy jamoa libosini kiyishni chin dildan istamoqda.
Oldinda Daniya va Uels: Jorje Jezush jamoasining rejalari
Yaqinda terma jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab intizomiy ish ochilgani va diskvalifikatsiya xavfi ostida qolgani aytilgan Ronaldu uchun bu qaror muhim sinov nuqtasi bo‘ldi:
Noyabrdagi hal qiluvchi bahslar: Tajribali mutaxassis Jorje Jezush boshqaruvidagi Portugaliya terma jamoasini noyabr oyida Yevropa millatlar musobaqalari doirasida Daniya va Uels terma jamoalariga qarshi jiddiy to‘qnashuvlar kutmoqda;
Sardorning yetakchiligi: Pedru Proensa va murabbiylar shtabi 41 yoshli to‘purarning tajribasi, g‘alaba ruhiyati va yetakchilik qobiliyati bo‘lajak uchrashuvlarda portugaliyaliklar uchun hal qiluvchi omil bo‘lishiga ishonch bildirmoqda.
Shu tariqa, milliy jamoa atrofidagi keskinlik bartaraf etilib, jahon futboli afsonasining Portugaliya libosidagi zafarli yurishi davom etadigan ko‘rinadi.
Izohlar 0
…