PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi

·78·Sport
PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) prezidenti Pedru Proensa, Krishtianu Ronaldu tez orada terma jamoaga qaytishini ma’lum qildi.
  • Federatsiya, bosh murabbiy va barcha jamoadoshlari Ronalduning qaytishini istashadi, chunki u barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi hisoblanadi.
  • Ronaldu o‘zi ham vatani sharafini himoya qilishni chin dildan istamoqda va noyabrdagi xalqaro tanaffusda jamoaga qo‘shilishi kutilmoqda.

Portugaliya milliy terma jamoasi va uning sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvli intizomiy mojaro kutilmagan ijobiy burilish yasadi. Portugaliya futbol federatsiyasi (PFF) prezidenti Pedru Proensa rasmiy bayonot berib, 41 yoshli afsonaviy hujumchining tez orada milliy terma safiga qaytishi kutilayotganini ma’lum qildi.

Federatsiya rahbarining ta’kidlashicha, avvalgi tushunmovchiliklar va ehtimoliy chetlatish xabarlariga qaramay, butun jamoa hamda murabbiylar shtabi yulduz futbolchini safda ko‘rish bo‘yicha yakdil fikrga kelgan.

Pedru Proensaning bayonoti: «Barchamiz uning qaytishini xohlaymiz»

PFF prezidenti mazkur masala yuzasidan federatsiya, murabbiy va futbolchilarning umumiy pozitsiyasini ochiqladi:

  • Birdamlik va umumiy istak: «Federatsiya, bosh murabbiy va barcha jamoadoshlari bir fikrda: biz Krishtianuning qaytishini xohlaymiz. U — barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi», — dedi Proensa;

  • Noyabrdagi xalqaro tanaffus: Federatsiya rahbari Ronaldu uzoq kuttirmasdan, shu yilning noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi terma jamoalar yig‘inidayoq safga qaytishiga umid bildirdi;

  • Krishtianuning shaxsiy xohishi: Proensaning qo‘shimcha qilishicha, futbolchining o‘zi ham vatani sharafini himoya qilishda davom etishni va milliy jamoa libosini kiyishni chin dildan istamoqda.

Oldinda Daniya va Uels: Jorje Jezush jamoasining rejalari

Yaqinda terma jamoa yig‘inini o‘zboshimchalik bilan tark etgani sabab intizomiy ish ochilgani va diskvalifikatsiya xavfi ostida qolgani aytilgan Ronaldu uchun bu qaror muhim sinov nuqtasi bo‘ldi:

  • Noyabrdagi hal qiluvchi bahslar: Tajribali mutaxassis Jorje Jezush boshqaruvidagi Portugaliya terma jamoasini noyabr oyida Yevropa millatlar musobaqalari doirasida Daniya va Uels terma jamoalariga qarshi jiddiy to‘qnashuvlar kutmoqda;

  • Sardorning yetakchiligi: Pedru Proensa va murabbiylar shtabi 41 yoshli to‘purarning tajribasi, g‘alaba ruhiyati va yetakchilik qobiliyati bo‘lajak uchrashuvlarda portugaliyaliklar uchun hal qiluvchi omil bo‘lishiga ishonch bildirmoqda.

Shu tariqa, milliy jamoa atrofidagi keskinlik bartaraf etilib, jahon futboli afsonasining Portugaliya libosidagi zafarli yurishi davom etadigan ko‘rinadi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiPedru ProensaPortugaliya futbol federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi5 oktabr 07:49Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiEndi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiKecha 14:37Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi