Kutilmagan jazo: Krishtianu Ronaldu terma jamoa lagerini tark etgani uchun jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronalduni jamoa lagerini ruxsatsiz tark etgani uchun 30 kunlik futboldan chetlatdi va 255 yevro jarimaga tortdi.
- Bu intizomiy qaror Millatlar ligasida Daniyaga qarshi o‘yin oldidan yuz bergan tushunarsiz vaziyat sababli qabul qilindi.
Portugaliya milliy jamoasi atrofida kutilmagan va shov-shuvli mojaro yuzaga keldi. Mamlakatning nufuzli Record nashri bergan xabarga ko‘ra, Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) milliy jamoa sardori va yetakchisi Krishtianu Ronalduni rasman 30 kunlik muddatga futboldan chetlatish (diskvalifikatsiya) bo‘yicha qaror qabul qildi.
Bundan tashqari, intizomiy qo‘mita tartib-qoidalarni buzib, jamoa ixtiyorini ruxsatsiz tark etgan 41 yoshli hujumchiga nisbatan 255 yevro miqdorida ramziy jarima ham qo‘llagan.
«Lagerni tashlab ketdi»: Voqea aslida qanday yuz bergan edi?
Ushbu misli ko‘rilmagan intizomiy qarorga Millatlar ligasi doirasida yuz bergan tushunarsiz vaziyat sabab bo‘lgan:
Daniya bilan o‘yin oldidan demarsh: Voqea Millatlar ligasining 3-turi doirasida Daniyaga qarshi kechgan bahs (4:2) arafasida ro‘y bergan. Ronaldu muhim to‘qnashuv oldidan kutilmaganda milliy jamoa qarorgohini tark etib ketgan;
Bosh murabbiyning pozitsiyasi: Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush jamoa ichida hech qanday kelishmovchilik yoki nizo yo‘qligini matbuotga ochiqlagan bo‘lsa-da, amalda vaziyat ancha keskinlashgani oydinlashdi;
Yarashuv muzokaralari: Olingan xabarlarga ko‘ra, Jezush yuzaga kelgan tushunmovchiliklarni bartaraf etish va munosabatlarni tiklash maqsadida yulduz futbolchi bilan alohida yuzma-yuz uchrashuv o‘tkazishga rozilik bildirgan.
Ronalduning milliy jamoadagi betakror tarixi
Krishtianu Ronalduning terma jamoadan chetlatilishi butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan zarba bo‘ldi:
23 yillik sadoqat: Forvard 2003 yildan buyon uzluksiz ravishda Portugaliya milliy jamoasi sharafini himoya qilib, milliy rekordlarni yangilab kelmoqda;
Tarixiy sovrinlar: U milliy terma jamoa libosida 2016 yilda Yevropa chempioni bo‘lgan hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan;
Kelajak mavhumligi: 30 kunlik diskvalifikatsiya Ronalduning terma jamoadagi keyingi faoliyati va bosh murabbiy Jorje Jezush bilan bo‘lajak hamkorligi qay darajada davom etishi bo‘yicha qator savollarni yuzaga keltirmoqda.
Izohlar 0
…