Kutilmagan jazo: Krishtianu Ronaldu terma jamoa lagerini tark etgani uchun jazolandi

·75·Sport
Kutilmagan jazo: Krishtianu Ronaldu terma jamoa lagerini tark etgani uchun jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronalduni jamoa lagerini ruxsatsiz tark etgani uchun 30 kunlik futboldan chetlatdi va 255 yevro jarimaga tortdi.
  • Bu intizomiy qaror Millatlar ligasida Daniyaga qarshi o‘yin oldidan yuz bergan tushunarsiz vaziyat sababli qabul qilindi.

Portugaliya milliy jamoasi atrofida kutilmagan va shov-shuvli mojaro yuzaga keldi. Mamlakatning nufuzli Record nashri bergan xabarga ko‘ra, Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) milliy jamoa sardori va yetakchisi Krishtianu Ronalduni rasman 30 kunlik muddatga futboldan chetlatish (diskvalifikatsiya) bo‘yicha qaror qabul qildi.

Bundan tashqari, intizomiy qo‘mita tartib-qoidalarni buzib, jamoa ixtiyorini ruxsatsiz tark etgan 41 yoshli hujumchiga nisbatan 255 yevro miqdorida ramziy jarima ham qo‘llagan.

«Lagerni tashlab ketdi»: Voqea aslida qanday yuz bergan edi?

Ushbu misli ko‘rilmagan intizomiy qarorga Millatlar ligasi doirasida yuz bergan tushunarsiz vaziyat sabab bo‘lgan:

  • Daniya bilan o‘yin oldidan demarsh: Voqea Millatlar ligasining 3-turi doirasida Daniyaga qarshi kechgan bahs (4:2) arafasida ro‘y bergan. Ronaldu muhim to‘qnashuv oldidan kutilmaganda milliy jamoa qarorgohini tark etib ketgan;

  • Bosh murabbiyning pozitsiyasi: Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush jamoa ichida hech qanday kelishmovchilik yoki nizo yo‘qligini matbuotga ochiqlagan bo‘lsa-da, amalda vaziyat ancha keskinlashgani oydinlashdi;

  • Yarashuv muzokaralari: Olingan xabarlarga ko‘ra, Jezush yuzaga kelgan tushunmovchiliklarni bartaraf etish va munosabatlarni tiklash maqsadida yulduz futbolchi bilan alohida yuzma-yuz uchrashuv o‘tkazishga rozilik bildirgan.

Ronalduning milliy jamoadagi betakror tarixi

Krishtianu Ronalduning terma jamoadan chetlatilishi butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan zarba bo‘ldi:

  • 23 yillik sadoqat: Forvard 2003 yildan buyon uzluksiz ravishda Portugaliya milliy jamoasi sharafini himoya qilib, milliy rekordlarni yangilab kelmoqda;

  • Tarixiy sovrinlar: U milliy terma jamoa libosida 2016 yilda Yevropa chempioni bo‘lgan hamda ikki bor UYEFA Millatlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan;

  • Kelajak mavhumligi: 30 kunlik diskvalifikatsiya Ronalduning terma jamoadagi keyingi faoliyati va bosh murabbiy Jorje Jezush bilan bo‘lajak hamkorligi qay darajada davom etishi bo‘yicha qator savollarni yuzaga keltirmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasi (FPF)Millatlar ligasiDiskvalifikatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadiAeroportdagi dramatik kecha: Jezush va Proensa Ronalduning ketishini to‘xtata olmadi1 oktabr 13:136 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin1 oktabr 11:57Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?7 oktabr 13:00Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya