Krishtianu Ronalduning ketishi Portugaliyaga 85 million yevro zarar keltirishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mamlakat futbol federatsiyasiga 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar 85 million yevro miqdorida moliyaviy zarar keltirishi mumkin.
- Futbol agenti Migel Alfonsoning ta'kidlashicha, yulduz futbolchining ketishi nafaqat moliyaviy yo'qotishlarga, balki jamoada munosib yetakchining yetishmasligiga ham sabab bo'lmoqda.
Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganidan keyin mamlakat futbolida nafaqat yetakchilik, balki moliyaviy muammolar ham yuzaga kelgani aytilmoqda. Portugaliyalik futbol agenti Migel Alfonsoning ta’kidlashicha, yulduz futbolchining ketishi 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar federatsiyaga taxminan 85 million yevro yo‘qotish keltirishi mumkin.
Alfonso bu fikrlari bilan Ronalduning Portugaliya futboli uchun ahamiyati faqat maydondagi natijalar bilan cheklanmasligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, hozircha milliy jamoada Krishtianuga munosib ravishda yetakchilik qila oladigan futbolchi ham yetishmayapti.
Ronaldu ketdi, ammo uning o‘rnini bosadigan yetakchi yo‘q
Migel Alfonso «Yevro-Futbol.Ru» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Portugaliya terma jamoasidagi hozirgi vaziyatga baho berdi.
«Hozirda bir qator muammolar mavjud. Ronaldu ketganidan keyin milliy jamoada haqiqiy yetakchi paydo bo‘lmadi.
Ayni paytda uch nafar futbolchi bu maqomga da’vogarlik qilmoqda, ammo ularning hech biri jamoaning asosiy timsoliga aylana olmayapti», — dedi agent.
Uning fikricha, Ronalduning milliy jamoadagi o‘rnini to‘ldirish faqat futbolchilik mahorati bilan bog‘liq emas. Krishtianu yillar davomida jamoaning asosiy ramzi, muxlislar uchun eng katta qiziqish manbalaridan biri bo‘lib kelgan.
Federatsiya 85 million yevro yo‘qotishi mumkin
Alfonso eng jiddiy muammo sifatida moliyaviy yo‘qotishlarni ham tilga oldi. Uning aytishicha, federatsiya Ronalduning ketishi ortidan daromadlar kamayishiga qarshi qisqa muddatli yechim topa olmagan.
Agent keltirgan hisob-kitoblarga ko‘ra, 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar yo‘qotishlar taxminan 85 million yevroni tashkil etishi mumkin.
Shu bilan birga, Portugaliya futbol federatsiyasi joriy yilda yillik budjetini 210 million yevrodan 240 million yevrogacha oshirishni rejalashtirgani aytilmoqda. Bu rejalar fonida daromadlarning kamayishi tashkilot uchun qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.
Alfonso federatsiya Ronalduning milliy jamoa tizimida qolishi uchun u bilan muzokara olib borishiga to‘g‘ri kelishi mumkinligini ham istisno qilmadi.
Ronalduning ta’siri maydon bilan cheklanmagan
Agentning fikrlari Krishtianu Ronalduning Portugaliya futbolidagi o‘rni naqadar katta bo‘lganini yana bir bor ko‘rsatadi. Uning milliy jamoadagi ishtiroki sport natijalari bilan birga tijoriy qiziqish va moliyaviy daromadlarga ham ta’sir ko‘rsatgani ta’kidlanmoqda.
Hozirda Ronaldu Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubida faoliyatini davom ettirmoqda. Uning milliy jamoa bilan bog‘liq kelajakdagi roli esa Portugaliya futbolidagi eng muhokamali mavzulardan biri bo‘lib qolishi mumkin.
Albatta, 85 million yevro haqidagi raqam Migel Alfonso keltirgan hisob-kitob bo‘lib, uning mustaqil tasdiqlangan moliyaviy prognoz ekani haqida ma’lumot berilmagan. Biroq bu bayonot bir muhim savolni o‘rtaga qo‘yadi: Portugaliya futboli Ronaldusiz yangi yetakchi va barqaror moliyaviy modelni shakllantira oladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…