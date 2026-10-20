Portugaliyada Ronaldu mojarosi: Krishtianu Ronaldu 30 kunga chetlatildi va 255 yevro jarimaga tortildi

·74·Sport
Portugaliyada Ronaldu mojarosi: Krishtianu Ronaldu 30 kunga chetlatildi va 255 yevro jarimaga tortildi

Portugaliya futbol federatsiyasi 41 yoshli Krishtianu Ronalduni terma jamoa yig‘inini ruxsatsiz tark etgani uchun 30 kunga diskvalifikatsiya qildi. Shuningdek, futbolchiga 255 yevro miqdorida jarima belgilandi. Bu haqda federatsiya qaroriga tayanib, xalqaro OAV xabar berdi.

Hodisa 30-sentyabr kuni yuz bergan. Xabarlarga ko‘ra, Ronaldu bosh murabbiy Xorxe Jezus bilan o‘yin vaqti borasida kelishmovchilikka duch kelgan. Futbolchi murabbiy uning maydonga tushishi haqida bergan va’dasini bajarmaganidan norozi bo‘lib, terma jamoa yig‘inini tark etgan.V

Federatsiyaning intizom qo‘mitasi futbolchining xatti-harakatini qoidabuzarlik deb topgan. Biroq uning pushaymonligi va avvalgi intizomiy holatlari inobatga olinib, eng kam jazo tayinlangan. Ronaldu avvalroq jamoadan ketgani uchun uzr so‘ragan va belgilangan jazoni qabul qilishini bildirgan.

Jazo muddati 1-oktabrdan hisoblangani sababli, Ronaldu 14 noyabr kuni Daniya va 17 noyabr kuni Uelsga qarshi o‘yinlarda maydonga tushishi mumkin. Futbolchi terma jamoadagi faoliyatini yakunlash niyati yo‘qligini ham ta’kidlagan.

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiTerma jamoaOAV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu federatsiyadan jazoni yumshatishni so‘radi — PFF kutilmagan javob qaytardiRonaldu federatsiyadan jazoni yumshatishni so‘radi — PFF kutilmagan javob qaytardiBugun 11:12PFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydiPFF rahbari Pedru Proensa Krishtianu Ronaldu bo‘yicha yakuniy nuqtani qo‘ydi11 oktabr 09:02Ronalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi borRonalduga nisbatan shoshilinch intizomiy ish ochildi, 6 oylik diskvalifikatsiya xavfi bor10 oktabr 19:54Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya