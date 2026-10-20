Portugaliyada Ronaldu mojarosi: Krishtianu Ronaldu 30 kunga chetlatildi va 255 yevro jarimaga tortildi
Portugaliya futbol federatsiyasi 41 yoshli Krishtianu Ronalduni terma jamoa yig‘inini ruxsatsiz tark etgani uchun 30 kunga diskvalifikatsiya qildi. Shuningdek, futbolchiga 255 yevro miqdorida jarima belgilandi. Bu haqda federatsiya qaroriga tayanib, xalqaro OAV xabar berdi.
Hodisa 30-sentyabr kuni yuz bergan. Xabarlarga ko‘ra, Ronaldu bosh murabbiy Xorxe Jezus bilan o‘yin vaqti borasida kelishmovchilikka duch kelgan. Futbolchi murabbiy uning maydonga tushishi haqida bergan va’dasini bajarmaganidan norozi bo‘lib, terma jamoa yig‘inini tark etgan.V
Federatsiyaning intizom qo‘mitasi futbolchining xatti-harakatini qoidabuzarlik deb topgan. Biroq uning pushaymonligi va avvalgi intizomiy holatlari inobatga olinib, eng kam jazo tayinlangan. Ronaldu avvalroq jamoadan ketgani uchun uzr so‘ragan va belgilangan jazoni qabul qilishini bildirgan.
Jazo muddati 1-oktabrdan hisoblangani sababli, Ronaldu 14 noyabr kuni Daniya va 17 noyabr kuni Uelsga qarshi o‘yinlarda maydonga tushishi mumkin. Futbolchi terma jamoadagi faoliyatini yakunlash niyati yo‘qligini ham ta’kidlagan.
Izohlar 0
…