Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezus bilan o‘rtasidagi kelishmovchilik sabablarini oydinlashtirdi.
- Ronaldu Norvegiya bilan uchrashuv kuni Jezusning avvalgi kelishuvni o‘zgartirib, uni maydonga tushirmagani haqida gapirib berdi.
- U 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin terma jamoadan ketishni rejalashtirgan, ammo Portugaliya futbol federatsiyasi prezidentining iltimosi bilan fikrini o‘zgartirgan.
Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasining so‘nggi yig‘inida bosh murabbiy Jorje Jezus bilan o‘rtasida yuz bergan voqealarga shaxsan oydinlik kiritdi. Portugaliyalik yulduzning aytishicha, u murabbiy bilan avvaldan aniq reja asosida kelishgan, ammo Norvegiya bilan uchrashuv kuni bu reja o‘zgargan. Eng muhimi, Ronalduning ta’kidlashicha, Jezus unga 30 daqiqa o‘ynashini aytgan, ammo yakunda uni maydonga tushirmagan.
Ronaldu bu voqealarni jamoa ichida qoldirmaslikka qaror qildi. U milliy jamoa yig‘inida sodir bo‘lgan holatlarni birinchi shaxs nomidan, to‘g‘ridan to‘g‘ri tushuntirishni istaganini bildirdi.
Ronaldu ketish haqida xat ham tayyorlagan
Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, u 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashni rejalashtirgan va bu haqda mamlakat xalqiga maktub ham tayyorlagan.
«2026 yilgi jahon chempionatidan so‘ng Portugaliya xalqiga atalgan maktub tayyorladim. Unda milliy jamoadan butunlay ketadigan vaqtimda xalqimizga aytmoqchi bo‘lgan so‘zlarim yozilgan. Maktub hali ham menda saqlanmoqda».
Biroq keyin vaziyat o‘zgargan.
Jahon chempionatidan keyin AQSHdan qaytish uchun samolyotda ketayotgan paytida Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Ronaldudan terma jamoani tark etish haqidagi qarorini qayta ko‘rib chiqishni so‘ragan.
Prezident federatsiya Ronalduning jamoada qolishini istashini bildirgan.
Yangi murabbiy tanlovi Ronaldu bilan ham muhokama qilingan
Shundan so‘ng federatsiya prezidenti Ronaldudan yangi bosh murabbiy nomzodi haqida fikrini so‘ragan.
U bir nechta nomzod ko‘rib chiqilayotganini aytgan, ammo ularning ismlarini oshkor qilmagan.
Ronaldu esa o‘z fikrini bildirib, tanlanishi mumkin bo‘lgan nomzodlardan biri to‘g‘ri qaror bo‘lishini aytgan.
Shuning uchun yangi bosh murabbiy rasman tanishtirilganida Ronaldu bu qarordan xursand bo‘lgan.
«Bu to‘g‘ri tanlov edi va natijalar ham buni tasdiqlamoqda».
Biroq oradan ko‘p o‘tmay, Ronaldu bilan Jezus o‘rtasida jiddiy kelishmovchilikka aylangan vaziyat yuzaga kelgan.
Jezus Ronalduga aniq rejasini tushuntirgan
Jezus Ronaldu bilan shaxsan uchrashishni istagan. Tomonlar «Cidade do Futebol» majmuasida uchrashgan. O‘sha vaqtda Ronalduning klubi mavsumoldi yig‘inini shu yerda o‘tkazayotgan edi.
Ronalduning aytishicha, uchrashuv tinch muhitda o‘tgan.
Jezus unga ishonishini, jamoadagi ishtiroki rejasi uchun muhim ekanini aytgan va hatto Ronalduning terma jamoadagi ishtiroki bo‘yicha aniq reja taqdim qilgan.
Unga ko‘ra, Ronaldu birinchi va so‘nggi uchrashuvlarda maydonga tushishi, jismoniy holatini inobatga olgan holda esa o‘yinlar davomida bir nechta almashtirish amalga oshirilishi kerak edi.
Eng qizig‘i, Jezus Ronalduga Norvegiya va Daniyadagi uchrashuvlarga bormaslik variantni ham taklif qilgan.
Rejaga ko‘ra, Ronaldu birinchi o‘yinda ishtirok etib, keyin Portugaliyada qolishi va «Dragau»dagi uchrashuv oldidan jamoaga qayta qo‘shilishi kerak edi.
Ronaldu taklifni rad etgan
Portugaliyalik yulduz bu variantni qabul qilmagan.
«Men bu taklifni darhol rad etdim. Bu qarorni qabul qila olmasligim menga aniq edi. Gap xorijdagi uchrashuvlarda o‘ynamasligim haqida emasdi. Men jamoa sardori sifatida terma jamoa bilan birga bo‘lishim kerak edi».
Ronaldu uchun masala faqat futboldagi yuklama yoki jismoniy holat bilan bog‘liq bo‘lmagan.
U sardor sifatida jamoa bilan birga bo‘lishni muhim deb hisoblagan.
«Portugaliyada qolib ketish men uchun yaxshi namuna bo‘lmasdi».
Ronalduning aytishicha, Jezus yakunda uning fikriga qo‘shilgan.
Yig‘indan bir kun oldin yana bir suhbat bo‘lgan
Milliy jamoa yig‘ini boshlanishidan bir kun oldin Jezus Ronalduning Lissabondagi uyiga yana bir bor borgan.
Ronaldu bu suhbat ham tinch o‘tganini va avgust oyida kelishilgan prinsiplar o‘zgarishsiz qolganini aytdi.
Keyin Ronaldu «Alvalade»dagi uchrashuvda maydonga tushdi. U almashtirilganida esa buni muammo qilmadi.
Hatto sardorlik bog‘ichini Brunu Fernandeshga o‘zi topshirdi.
O‘sha paytda Ronaldu milliy jamoadagi so‘nggi kunlarini o‘tkazayotgan bo‘lishi mumkinligini hatto xayoliga ham keltirmagan.
«O‘sha kuni men uchun eng muhimi jamoamizning g‘alabasi edi. G‘alaba har doim yaxshi, Portugaliya va mamlakating uchun g‘alaba qozonish esa undan ham muhim».
Ammo keyingi o‘yinda vaziyat keskin o‘zgargan.
Norvegiya o‘yinida kutilmagan talab
Norvegiyaga qarshi uchrashuv kuni tushlik paytida Jezusning yordamchilaridan biri Ronalduning oldiga kelib, bosh murabbiy u bilan gaplashmoqchi ekanini aytgan.
Ronalduning o‘zi uchun eng kutilmagan jihat ham shu suhbatda ma’lum bo‘lgan.
Jezus undan 30 daqiqa maydonda harakat qila olishini so‘ragan.
Ronaldu bundan hayron qolgan.
Chunki uning aytishicha, avvalgi kelishuvga ko‘ra u Norvegiyaga qarshi uchrashuvda umuman o‘ynamasligi va keyingi «Dragau»dagi bahsga tayyorlanishi kerak edi.
«Men mutlaqo hayron qoldim. Men jismoniy tiklanishimga to‘liq e’tibor qaratgan, odatdagidek jamoadoshlarim bilan birga bo‘lgan va o‘sha kuni umuman o‘ynamasligimni o‘ylayotgan edim».
Shunga qaramay, Ronaldu murabbiyning talabini qabul qilgan.
«30 daqiqa o‘ynashga tayyor turishim kerak edi»
Ronaldu ikkinchi bo‘lim boshidanoq qizish mashqlarini bajargan.
U maydonga tushishni kutib, daqiqalar o‘tishini kuzatgan.
Ammo chaqiruv bo‘lmagan.
Ronalduning aytishicha, aynan shu nuqtada avvalgi kelishuv buzilgan.
«Qolgan voqealarni hamma biladi. Men ikkinchi bo‘lim boshidanoq qizish mashqlarini bajardim, daqiqalar o‘tib borayotganini kuzatdim, ammo maydonga tushish uchun chaqirilmadim».
So‘ng u o‘z bayonotining eng keskin xulosasini bildirdi:
«Qisqasi, murabbiy menga bergan va’dasida turmadi».
Ronalduning bayonotidan keyin asosiy savol
Ronaldu o‘z bayonoti bilan voqealar zanjirini o‘z nuqtayi nazaridan to‘liq tushuntirdi: u terma jamoadan ketishni rejalashtirgan, federatsiya prezidenti uni qolishga ko‘ndirgan, yangi murabbiy bilan uchrashgan, jamoadagi roli bo‘yicha kelishuvga erishgan va keyin Norvegiya bilan o‘yin oldidan bu reja o‘zgargan.
Eng muhimi, Ronaldu o‘zini murabbiy qaroriga qarshi qo‘yishga urinmaganini ham ko‘rsatdi. U hatto Jezusning birinchi rejasini qabul qilgan va jamoa bilan birga bo‘lishni ustuvor vazifa deb bilgan.
Biroq uning talqiniga ko‘ra, Norvegiya bilan o‘yin kuni vaziyat boshqacha tus olgan.
Unga 30 daqiqa o‘ynashga tayyor turish aytilgan, u qizish mashqlarini bajargan, ammo maydonga tushmagan.
Shuning uchun Ronaldu bu voqeani oddiy taktik qaror emas, avvaldan kelishilgan va’daning bajarilmagani sifatida baholamoqda.
Portugaliya futbolining eng katta yulduzi o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi. Endi esa barcha e’tibor Jorje Jezusning ushbu voqealarga qanday munosabat bildirishiga qaratiladi.
Izohlar 0
…