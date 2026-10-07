Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi

·84·Sport
Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasini tark etishiga sabab qilib, bosh murabbiyga bo‘lgan ishonchi va unga berilgan va’danining buzilishini ko‘rsatdi.
  • Uning aytishicha, agar uni jamoada ko‘rishni istashmasa, buni ochiq aytishlari kerak edi, ammo federatsiya prezidenti va bosh murabbiy uning o‘rni borligini tasdiqlashgan.

Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasining so‘nggi yig‘inini tark etishiga sabab bo‘lgan voqealar haqida yana bir bor ochiq gapirdi. Uning aytishicha, qarorga asosiy sabab — unga berilgan va’daning yana buzilishi va bosh murabbiyga bo‘lgan ishonchning jiddiy putur yetishi bo‘lgan.

Ronalduning ta’kidlashicha, u milliy jamoada qolish uchun o‘zini kerakli inson sifatida his qilishi kerak edi. Ammo vaziyat boshqacha tus olgach, u sumkalarini yig‘ib, yig‘inni tark etishga qaror qilgan.

«Menga berilgan va’daning yana buzilishini kutmasdan, yig‘inni tark etishga qaror qildim. Men uchun insonlar o‘rtasidagi munosabatlarda haqiqat hamisha eng muhim narsa bo‘lib kelgan».

Ronalduga yana bir bor tanlov berilgan

Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, matbuot anjumani bo‘lib o‘tgan kuni ertalab u Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti va bosh murabbiy bilan suhbatlashgan.

U ikkisiga ham agar milliy jamoada uni ko‘rishni istashmasa, buni ochiq aytishlarini so‘ragan.

«Men ularga yana bir bor aytdim: agar meni jamoada ko‘rishni istamasalar, buni ochiq aytishlari kerak. Men uchun samimiy bo‘lishning o‘zi yetarli edi».

Ronalduning ta’kidlashicha, u bunday qarorni ham qabul qilishga tayyor bo‘lgan. Hatto milliy jamoa bilan chiroyli xayrlashuvni tashkil qilishga va’da bergan.

Ammo uning aytishicha, federatsiya prezidenti va bosh murabbiy bir ovozdan uning milliy jamoadagi o‘rni borligini bildirgan.

«Ular bir ovozdan “yo‘q” deb javob berishdi. Ya’ni mening joyim milliy jamoada ekanini aytishdi».

«Men murabbiy qarorlariga hech qachon aralashmaganman»

Ronaldu o‘z faoliyati davomida bosh murabbiylarning taktik va texnik qarorlariga aralashmaganini alohida ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, milliy jamoada unga qanday vazifa yuklatilmasin, u qarorni qabul qilish va hurmat qilishga tayyor.

«Qariyb 25 yillik faoliyatim davomida biror marta ham bosh murabbiy yoki milliy jamoa murabbiyining texnik yoki taktik qarorlariga aralashmaganman».

«Menga nima qilish taklif qilinsa, yaxshi yoki yomon bo‘lishidan qat’i nazar, qabul qilaman. Qarorlarni hurmat qilaman».

Biroq Ronaldu uchun bitta chiziq bor — berilgan so‘z.

«Ammo menga berilgan va’da buzilsa, o‘zimni bu jamoada kerakli inson sifatida his qilmayman».

Ronaldu jamoadoshlaridan ham uzr so‘radi

Milliy jamoa sardori yig‘inni tark etgani uchun jamoadoshlaridan uzr so‘rashi kerakligini tan oldi.

Uning aytishicha, murabbiyning so‘ziga bo‘lgan ishonch jiddiy ravishda buzilgan bo‘lsa ham, yig‘inni tashlab ketmaslik kerak edi.

«Men yig‘inni tark etmasligim kerak edi. Buning uchun to‘liq mas’uliyat mening zimmamda».

Ronaldu Portugaliya xalqidan ham yana bir bor kechirim so‘radi. Biroq u uchun insonning o‘z so‘zida turishi juda katta ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.

«Shu paytdan boshlab qolishim jamoaga faqat zarar keltirishi mumkinligini his qildim».

«Agar kerak bo‘lmasam, sumkalarimni yig‘aman va ketaman»

Ronaldu o‘zining milliy jamoadagi kelajagi haqida ham keskin fikr bildirdi.

Uning aytishicha, agar jamoaga foyda keltirayotganini his qilmasa, qaror qabul qilishdan qo‘rqmaydi.

«Shuning uchun avval ham aytganimdek, agar o‘zimni jamoaga foydali deb his qilmasam, nima qilishimni bilaman: sumkalarimni yig‘aman va ketaman».

Biroq bu qaror jazosiz qolishi kerak, degan fikrda emas.

Ronaldu Portugaliya futbol federatsiyasi uning harakati uchun tegishli jazo belgilashi kerakligini ochiq tan oldi.

«Mening bu harakatim uchun jazo chorasi Portugaliya futbol federatsiyasi tomonidan belgilanishi kerak. Jazoda yengillashtiruvchi holatlar bo‘lmasligi kerakligini tushunaman».

U hatto sardorlik maqomini ham yengillashtiruvchi emas, aksincha og‘irlashtiruvchi holat sifatida baholadi.

«Men oddiy futbolchi emasman — milliy jamoa sardoriman. Shuning uchun bu holatda bu men uchun og‘irlashtiruvchi omil hisoblanadi».

Ronaldu: «Qoidalar hamma uchun bir xil»

Portugaliyalik yulduz o‘zining ko‘p yillik tajribasi unga bir narsani o‘rgatganini aytdi: futbolda hech kim qoidalardan ustun emas.

«Men allaqachon uzr so‘radim, ammo har qanday xatti-harakatning oqibati bo‘lishi kerakligini yaxshi bilaman».

Ronalduning fikricha, futbolda qanchalik katta nomga ega bo‘lishidan qat’i nazar, har bir inson belgilangan qoidalarga amal qilishi kerak.

«Kim bo‘lishidan qat’i nazar, qoidalar hamma uchun bir xil».

Xayrlashuv haqidagi gaplarga Ronalduning javobi

So‘nggi paytlarda Ronalduning Portugaliya milliy jamoasidagi faoliyati yakuniga yetishi va unga munosib xayrlashuv uchrashuvi tashkil qilinishi haqida ko‘p gap-so‘zlar tarqaldi.

Ronalduning o‘zi esa bu masalaga aniq javob berdi.

«Barcha muxlislarimga, ayniqsa barcha portugaliyaliklarga va’da beraman: bizda bir yoki bir nechta xayrlashuv uchrashuvlari bo‘ladi. Buning uchun hali vaqt bor».

Demak, uning bu so‘zlaridan milliy jamoa bilan xayrlashuv masalasi hozircha yakuniy nuqtaga kelmaganini anglash mumkin.

Ronaldu hali Portugaliya terma jamoasi libosida maydonga tushish niyati borligini ham yashirmadi.

Otasining vafoti haqida xabar olgan kuni ham jamoada qolgan

Ronaldu o‘z pozitsiyasini tushuntirish uchun hayotidagi eng og‘ir kunlardan birini misol qilib keltirdi.

U otasining vafoti haqida xabar olgan paytda ham milliy jamoa yig‘inida bo‘lganini esladi. Shunga qaramay, ertasi kuni bo‘lib o‘tishi kerak bo‘lgan uchrashuv yakuniga qadar jamoa bilan qolishga qaror qilgan.

«Ammo jamoa haqida o‘ylaganimda, birinchi navbatda raqobat va g‘alaba haqida o‘ylayman. Menga otamning vafoti haqida xabar berilgan kuni ham aynan shu haqda o‘ylaganman».

Ronaldu bu qarorini mamlakat va milliy jamoa oldidagi mas’uliyati bilan bog‘ladi.

«O‘sha paytda milliy jamoa yig‘inida edim va ertasi kuni bo‘lib o‘tadigan uchrashuv yakuniga qadar jamoa bilan qolishga qaror qildim».

Ronaldu Portugaliyaga yana qaytishga tayyor

Shunga qaramay, Krishtianu Ronaldu milliy jamoa eshigini yopmagan.

U jismoniy holati yaxshi bo‘lsa, klubida muntazam o‘ynasa, gollar ursa va ehtimoliy diskvalifikatsiyasini o‘tab bo‘lsa, yana Portugaliya terma jamoasiga chaqiruvni qabul qilishga tayyorligini bildirdi.

«Avvalgidek milliy jamoaga chaqiruvni qabul qilishga tayyor bo‘laman».

Bu bayonot Ronalduning hozirgi pozitsiyasidagi eng muhim nuqtani ko‘rsatadi: u Portugaliya terma jamoasidan butunlay voz kechmoqchi emas.

Aksincha, u jamoa uchun yana maydonga tushish va g‘alaba uchun kurashishni xohlayapti.

«Haqiqatning eng sof ko‘rinishi shu»

Ronalduning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, yig‘inni tark etish qarori uning uchun oddiy emotsional reaksiya emas. U bu qarorni ishonch, berilgan va’da va jamoadagi o‘z o‘rni bilan bog‘lamoqda.

U o‘z xatosini tan oldi, jamoadoshlari va Portugaliya xalqidan uzr so‘radi, jazoga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birga, milliy jamoa eshigini yopmasligini ham aniq aytdi.

Eng muhimi, Ronalduning o‘zi bu voqeada nimani asosiy deb hisoblashini yana bir bor ta’kidladi:

«Men Portugaliya milliy jamoasi uchun yana maydonga tushib, g‘alaba qozonish uchun kurashaman. Ishoning, mana shu — haqiqatning eng sof ko‘rinishi».

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiPortugaliya futbol federatsiyasiPortugaliya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin4 oktabr 21:28Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiBugun 06:59Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindi5 oktabr 07:49Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi4 oktabr 01:04Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiBugun 07:04Jorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdiJorj Jezushning bayonotidan so‘ng Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishdan bosh tortdiKecha 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?